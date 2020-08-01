Роналдиньо могут освободить из-под домашнего ареста в августе

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01 августа 2020, 10:07

Сообщается, что чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдиньо имеет шансы на досрочное освобождение из-под домашнего ареста в августе.

Напомним, Роналдиньо и его брат были задержаны в Асунсьоне 4 марта после того, как прибыли в Парагвай по фальшивым паспортам. После выплаты залога Роналдиньо был переведен под домашний арест.

Сейчас появилась информация, что сторона обвинения готова обсудить сделку, по которой Роналдиньо признает вину за подделку паспортов в обмен на выплату еще одного штрафа. Однако сам Роналдиньо не торопится признавать вину, так как его юристы заверили, что он может выйти на свободу уже в августе в связи с отсутствием доказательной базы у обвинения.