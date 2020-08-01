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Юран обвинил «Спартак» в увольнении из «Химок». Летняя дичь в РПЛ

вчера, 10:31
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«Соккер.ру» наблюдает, как москвичи превращаются в своих главных футбольных врагов.

История детективная, но есть цепочка событий, которая все прояснила. «Химки» курируют чиновники Московской области. То есть ноли в футболе и его развитии, которые брали налоги людей и отдавали на игры в ФНЛ.

По ходу сезона сменили наставника – Талалаев ушел со скандалом, закончились деньги. Выбрали Юрана, который неожиданно даже для себя (тренер простой, не российский Бьелса) вывел коллектив в РПЛ. И заодно в финал Кубка России, где достойно сопротивлялся «Зениту».

Параллельно «Химки» раз сто меняли мнение, где будут играть. Говорили о ПФЛ, ФНЛ и РПЛ. Три дивизиона, потому что нет денег. Юран также заявил, что чиновники «продали» место в высшей лиге. И лишь после всех скандалов было сказано, что нашли спонсора. Нашли, но не назвали!

Но раз РФС выдал лицензию на участие в РПЛ, то Дюков знает имя. И люди непростые, раз президенту хватило устных гарантий. Ситуация уже бредовая, но дальше еще лучше. Министр спорта Московской области заявил, что Юран, конечно же, остается, у него контракт почти на 3 года.

Да и старт чемпионата через неделю, причем именно игра «Химок» против ЦСКА открывает соревнования. В таких условиях менеджеров не меняют? Еще как меняют. Убрали старого директора, назначили нового, но сняли через пару часов, чтобы взять третьего. Этот человек вызвал к себе Юрана и уволил. Вы еще не потеряли нить разговора?

Фанат футбола спросит: что вообще происходит? Давайте не сводить все к «он сказал, она сказала». Юран настаивает на версии, что его уволили по указке «Спартака» — нельзя исключать. Бывший директор ничего не понимает – его убрали после того, как он навел порядок в клубе. Назначили и уволили человека, которого связывают с Газизовым, выбрали муниципального чиновника.

Но случайные чиновники в футболе не разбираются, могут только выполнять приказы. Газизов, конечно же, отрицает, что просил уволить Юрана – а иначе не может, есть правила УЕФА и РФС, один клуб не может управлять соперником или соперниками в лиге, потому «Спартак-2» или «Зенит-2», даже если выиграют ФНЛ, не поднимутся в высшую лигу.

Вот только история не совсем сложная, если посмотреть на список тренеров, которых сватают в «Химки» после Юрана. Там Парфенов – легенда «Спартака». Гунько – вся тренерская карьера в «Спартаке», последний успех, причем на уровне молодежек – семилетней давности. Слабый главный тренер с нулевым опытом для полноценной длительной работы в РПЛ.

Также в списке Пилипчук – любимец Федуна, к которому у фанатов специфическое отношение. Наставник не смог добиться успеха с «Динамо» из Минска, а теперь снова работает в структуре ФК «Спартак». Наконец, в списке Рахимов. И на днях он оказался в офисе Газизова. Москва очень маленькая, вышел за угол – а там кабинет нового начальника «Спартака». И если «Химкам» желают добра, то выберут Маматкуловича или Парфенова.

Но если бы желали добра российскому футболу, то ни «Зенит» не опускался бы до лицемерных улыбочек с оправданиями, ни «Спартак» не пытался бы копировать практику. Высокая вероятность, что матчи москвичей против «Уфы» и «Химок» завершатся квартетом побед москвичей. Разумеется, будут пропущенные голы, «невероятные сценарии» и «настоящая спортивная борьба». Но в итоге получится так, как у «Зенита» с «Сочи» и «Оренбургом».

Дзюба сказал, что раз «Спартак» тоже дважды проиграл петербуржцам, то это нивелирует результаты с названными клубами? Логику футболистам не преподают – у «красно-белых», ЦСКА, «Краснодара» и «Локомотива» может быть серия из нескольких поражений от «Зенита», но мы говорим о ста процентах результатов. А в случае со «Спартаком» и «Химками» еще и о том, что некий загадочный спонсор не одобрил Юрана.

Кстати, тоже странная штука – скрывать гаранта финансирования. Обычно футбольному клубу дают деньги, чтобы себя рекламировать, а не прятаться. А этот меценат не хочет, чтобы главным был Юран – тренер эмоций и отрезка, где хватает мотивации. Человек, что даст «Химкам» сотни миллионов рублей, мечтает защитить активы. Надо, чтобы новичок остался в РПЛ, и для успеха нужен тренер с опытом.

Не Гунько, не Пилипчук, а вот Рахимов – подходит. Особенно если толковые Мелкадзе, Тимофеев, Ломовицкий и, быть может, еще парочка человек из резерва «Спартака», совершенно случайно влюбятся в проект «Химки» и захотят провести в составе команды год своей жизни. Вот только от истории уже дурно пахнет. А внимательный читатель смог разгадать причину всех этих глупых телодвижений.

На «Химки» давят две силы, каждая хочет быть главной. Первая – чиновники, которые боятся потерять контроль над клубом. Под РПЛ можно выделить и государственные деньги, крутить-вертеть. Вторая сила – «Спартак». Официально не зайдут, но если Рахимов в офис главного тренера «Химок» попадет после посещения Газизова, то разговоры, что давно знакомы, не убедят.

Зато наперед догадываемся, что «Химки» тренера Рахимова (Гунько, Пилипчука, Парфенова – нужного подчеркнуть) будут грызть всех фаворитов РПЛ. Но со «Спартаком» все будет так, как вы ждете. Москвичи, конечно, веселый клуб, но не настолько, чтобы подарить приличных молодых игроков тем, кто их обыграет. У «Химок» нет денег на зарплаты «спартаковцам», но дар примут.

Юридически все будут чисты, но в РПЛ юридический фактор давно не аргумент, к сожалению, правосудие не ночевало. А морально все понятно. «Зенит» научился у донецкого «Шахтера» практике передачи футболистов клубу, который потом стабильно обыгрывает, и не изменит привычку. А главный спонсор чемпионов через дочернюю компанию вкладывал деньги в другой клуб – снова же, не новая практика.

Теперь «Спартак» учится у «Зенита». И, если среди фанатов этих клубов есть люди, которым важен футбол, то вместе должны протестовать. Но что-то мы не видели на «Вираже» плакатов против такой крайне спорной практики. Не было стыдно? И на «Открытие-Арене» фанаты «Спартака» отпразднуют победу над «Химками». И это позор, лицемерие и нелепость. С одной стороны дикие оправдания, а с другой – факты.

Например, отставка Юрана оправдана якобы тем, что запросил надбавку, хотя сам тренер это отрицает. Но если бы руководство «Химок» отказало в надбавке, то он или остался, или уволился. А здесь видим именно увольнение против воли, нелогично. Версия была бы правдивой только в случае, если бы сам Юран со скандалом ушел, заявив, что ему мало платят. Но ведь все устраивало.

Трудно вспомнить такой цирк, чтобы сначала убрали толкового директора, что навел порядок, официально объявили о назначении нового, затем и его сняли. Потом всплывает случайный чиновник и Широков на горизонте в роли нового спортивного директора. Затем – Гунько, Пилипчук, Пафенов и Рахимов, что гостил у Газизова. Добавляем аренды игроков «красно-белых», без которых «Химкам» крышка в РПЛ, и остается один простой вопрос.

Зачем? Зачем «Зениту», который может разнести любого в РПЛ, нужен был «Оренбург», и зачем «Спартаку» играть так, как их главный враг? Неужели этим клубам кажется, что у них настолько хорошая репутация, что ее ничем не испортить? Дичь в Химках возмущает. Когда такое случилось впервые, могли списать на наглость самого могущественного клуба. Но когда видим копирование – превращают позор в норму.

И письма футболистов в поддержку Юрана, к сожалению, ничего не изменят. Его хотели убрать и убрали. Осталось ВЭБ стать титульным спонсором «Ротора», а «Краснодару» отдать шесть молодых игроков в «Тамбов». Получите лигу, где треть клубов можно переименовать, добавив к знакомым названиям числа «два» или «три». «Дерби двух столиц» в матче «Сочи» против «Химок» — не то, чем РПЛ может гордиться.

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Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin
вчера в 21:44
Вот всего лишь два отрицания, а в остальном видимо всё одинаково, хотя можно поспорить и с предыдущими высказываниями
kingoffam
kingoffam ответ pomor 445 (раскрыть)
вчера в 18:00
Этим рейтингом можно смело подтереться.Ну ещё питерским потешить свое непомерное эго.
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 17:30
Как то мутно и без фактов((
Нури Нуриев
Нури Нуриев ответ Лакшери (раскрыть)
вчера в 17:02
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 17:01
    очередной пример гнилого российского футбола.

    Смотрите Англию и не морочьте голову и портите нервы перед ужином
    Fierce snake
    Fierce snake ответ Maksim Perepyolkin (раскрыть)
    вчера в 16:30
    ... даже самый отпетый бомж - это, прежде всего, человек, в силу личных или общественных причин ставший бомжем; а свинья - это упрямое, одомашненное или дикое, но, животное, употребляемое в пищу и для опытов...
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой ответ Maksim Perepyolkin (раскрыть)
    вчера в 15:53
    Только тем,что первые варварски жарят вторых.
    А обратное невозможно...
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 15:19
    Статья по делу, но при чем тут Зенит? Спартак уволил тренера Химок, напихал туда своих игроков, подсунет своего тренера и будет брать 6 очков на халяву. Хочу их огорчить - им этих 6 очков не хватит, чтобы попасть даже в 5-ку лучших (не говоря уже о первой 3-ке). А к Оренбургу Зенит не имеет никакого отношения. Просто у них один и тот же спонсор - Газпром (который, кстати, спонсирует ещё и сербов, и немцев, может еще кого - это личное дело спонсора, как зарабатывать себе имидж!) И он не тыкает своих тренеров в каждую команду, не лезет в дела клуба, а просто может разорвать контракт о спонсорстве, если игра команды ему не нравится. А в ситуации с Химками даже не спонсор, а клуб№1 полез в дела клуба№2. Вот тебе бабушка и "Юрьев день"!
    Maksim Perepyolkin
    Maksim Perepyolkin ответ kingoffam (раскрыть)
    вчера в 15:09
    А чем бомж отличается от свиньи?
    bacek15
    bacek15
    вчера в 14:28
    У кого есть деньги, тот как хочет, так и веселится. Но, что бы веселье не переросло в вакханлию, в руководстве РПЛ должны принять соответствующие, своевременные правила.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 14:19
    Тут с автором можно согласиться.
    pomor 445
    pomor 445 ответ kingoffam (раскрыть)
    вчера в 14:13
    Наш футбол в Европе ещё как-то принимают во внимание только благодаря Зениту, Локомотиву, Краснодару и ЦСКА.
    По версии Gracenote четыре российских клуба вошли в топ-100 рейтинга ведущих европейских футбольных клубов Euro Club Index по окончании сезона-2019/2020, составленного агентством Gracenote.
    Лучшим клубом России признан «Зенит» — 28-е место. «Локомотив» занял 49-е место, «Краснодар» — 62-е, ЦСКА — на 69-м месте.
    Лидером рейтинга стала мюнхенская «Бавария». В тройке оказались «Ливерпуль» и «Барселона».
    pomor 445
    pomor 445
    вчера в 14:04
    Как обычно: эмоции, разбавленные водой и догадками. Ни одного факта. Писать такие статейки, основанные только на собственных впечатлениях, эмоциях и рождённых ими предположениях, недостойно настоящего журналиста.
    kingoffam
    kingoffam ответ d_fincher (раскрыть)
    вчера в 13:24
    Я давно говорил,что бомжи окончательно зароют наш футбол.
    kingoffam
    kingoffam
    вчера в 13:22
    На бомжей ровняться негоже для Спартака.Не одобряю.
    kts
    kts
    вчера в 13:20
    Здесь Горин прав 200%. Не люблю соккеровских обозревателей однако все по делу...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:17, ред.
    Касаемо фармов или филиалов.
    Зенит досрочно стал чемпионом, сыграв лишь 2 игры (москвичам читать- получив 6 очков) от фармов. Далее очки уже и не нужны.
    Почему не поделились? Почему лично отправили Оренбург в ФНЛ?
    Да патамушта нет никакой тмперии зла, ее придумали чтобы оправдать свою слабость...
    Лакшери
    Лакшери ответ d_fincher (раскрыть)
    вчера в 12:36
    Не смущает что Оренбург в РПЛ не выступает более, не смущает что именно Зенит их выбил из РПЛ. Как же так? Взяли и выкинули свой фарм клуб??? Да ещё и не подключили свой админресурс дабы спасти Оренбург и Сочи от технических поражений, как это? Или может быть с Федуном договорились чтобы по 1 фарму оставить? И каким образом Сочи нам 6 очков поставляет? Ты игры эти смотрел??? Динамо тоже нам 6 очков подарило? Чем игры против Динамо отличались от игр против Сочи?
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 12:01
    Бомжи устроили хаос в Рпл ! Спортивными методами, с ними стало невозможно бороться, +12 форы это очень серьёзный задел ! Приходится играть по их правилам, создавать команды клоны.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 11:47, ред.
    Думать можно всё, что угодно. В кремле все неудачи России списывают на происки госдепа. В футболе на заговоры Зенита и Спартака. Очень просто - не надо глубоко копать, ответ на поверхности. Про судейство тоже всё очень просто. Квалификация судей ниже плинтуса, отсюда и качество арбитража, а не заговоры.
    BZ2315
    BZ2315
    вчера в 11:44
    Свиньям еще боком эти Xимки выйдут.
    nubom
    nubom
    вчера в 11:25, ред.
    При поиске мецената, автор упускает один немаловажный фактор. Теперь, с приходом еще одного «москвича», каждая московская команда будет проводить 19 домашних матчей плюс одну в г. Туле (180 км). Таким образом, затраты москвичей на выездные матчи на треть меньше затрат других, не московских, клубов, а в "первенстве Москвы" будет разыграно 60 очков...
    serh62
    serh62
    вчера в 11:24
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 11:15
      зениту еще кроме Сочи и Оренбурга не добавили ВАР, и весь судейский корпус. 😁
      Рыжая Борода
      Рыжая Борода
      вчера в 11:14
      Не мы это начали
      d_fincher
      d_fincher
      вчера в 11:06, ред.
      Я болельщик Спартака, но судя по всему Юран прав.
      112910415
      112910415
      вчера в 11:02
      В книге жизни мало новых сюжетов
      Lucho Gonzalez
      Lucho Gonzalez
      вчера в 10:53
      спартак никогда по-честному не играл, всегда были либо судьи, либо договорняки, либо бромантан
      X-GadZ
      X-GadZ
      вчера в 10:43
      Чистейший пример футбола как бизнеса, кабинетных тёрок и финансовых миграций в этой статье
      shpumba
      shpumba
      вчера в 10:38
      жалко нету финала кубка англии
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