Юран обвинил «Спартак» в увольнении из «Химок». Летняя дичь в РПЛ

1596267091

вчера, 10:31

«Соккер.ру» наблюдает, как москвичи превращаются в своих главных футбольных врагов.

История детективная, но есть цепочка событий, которая все прояснила. «Химки» курируют чиновники Московской области. То есть ноли в футболе и его развитии, которые брали налоги людей и отдавали на игры в ФНЛ .

По ходу сезона сменили наставника – Талалаев ушел со скандалом, закончились деньги. Выбрали Юрана, который неожиданно даже для себя (тренер простой, не российский Бьелса) вывел коллектив в РПЛ . И заодно в финал Кубка России, где достойно сопротивлялся «Зениту».

Параллельно «Химки» раз сто меняли мнение, где будут играть. Говорили о ПФЛ , ФНЛ и РПЛ . Три дивизиона, потому что нет денег. Юран также заявил, что чиновники «продали» место в высшей лиге. И лишь после всех скандалов было сказано, что нашли спонсора. Нашли, но не назвали!

Но раз РФС выдал лицензию на участие в РПЛ , то Дюков знает имя. И люди непростые, раз президенту хватило устных гарантий. Ситуация уже бредовая, но дальше еще лучше. Министр спорта Московской области заявил, что Юран, конечно же, остается, у него контракт почти на 3 года.

Да и старт чемпионата через неделю, причем именно игра «Химок» против ЦСКА открывает соревнования. В таких условиях менеджеров не меняют? Еще как меняют. Убрали старого директора, назначили нового, но сняли через пару часов, чтобы взять третьего. Этот человек вызвал к себе Юрана и уволил. Вы еще не потеряли нить разговора?

Фанат футбола спросит: что вообще происходит? Давайте не сводить все к «он сказал, она сказала». Юран настаивает на версии, что его уволили по указке «Спартака» — нельзя исключать. Бывший директор ничего не понимает – его убрали после того, как он навел порядок в клубе. Назначили и уволили человека, которого связывают с Газизовым, выбрали муниципального чиновника.

Но случайные чиновники в футболе не разбираются, могут только выполнять приказы. Газизов, конечно же, отрицает, что просил уволить Юрана – а иначе не может, есть правила УЕФА и РФС , один клуб не может управлять соперником или соперниками в лиге, потому «Спартак-2» или «Зенит-2», даже если выиграют ФНЛ , не поднимутся в высшую лигу.

Вот только история не совсем сложная, если посмотреть на список тренеров, которых сватают в «Химки» после Юрана. Там Парфенов – легенда «Спартака». Гунько – вся тренерская карьера в «Спартаке», последний успех, причем на уровне молодежек – семилетней давности. Слабый главный тренер с нулевым опытом для полноценной длительной работы в РПЛ .

Также в списке Пилипчук – любимец Федуна, к которому у фанатов специфическое отношение. Наставник не смог добиться успеха с «Динамо» из Минска, а теперь снова работает в структуре ФК «Спартак». Наконец, в списке Рахимов. И на днях он оказался в офисе Газизова. Москва очень маленькая, вышел за угол – а там кабинет нового начальника «Спартака». И если «Химкам» желают добра, то выберут Маматкуловича или Парфенова.

Но если бы желали добра российскому футболу, то ни «Зенит» не опускался бы до лицемерных улыбочек с оправданиями, ни «Спартак» не пытался бы копировать практику. Высокая вероятность, что матчи москвичей против «Уфы» и «Химок» завершатся квартетом побед москвичей. Разумеется, будут пропущенные голы, «невероятные сценарии» и «настоящая спортивная борьба». Но в итоге получится так, как у «Зенита» с «Сочи» и «Оренбургом».

Дзюба сказал, что раз «Спартак» тоже дважды проиграл петербуржцам, то это нивелирует результаты с названными клубами? Логику футболистам не преподают – у «красно-белых», ЦСКА , «Краснодара» и «Локомотива» может быть серия из нескольких поражений от «Зенита», но мы говорим о ста процентах результатов. А в случае со «Спартаком» и «Химками» еще и о том, что некий загадочный спонсор не одобрил Юрана.

Кстати, тоже странная штука – скрывать гаранта финансирования. Обычно футбольному клубу дают деньги, чтобы себя рекламировать, а не прятаться. А этот меценат не хочет, чтобы главным был Юран – тренер эмоций и отрезка, где хватает мотивации. Человек, что даст «Химкам» сотни миллионов рублей, мечтает защитить активы. Надо, чтобы новичок остался в РПЛ , и для успеха нужен тренер с опытом.

Не Гунько, не Пилипчук, а вот Рахимов – подходит. Особенно если толковые Мелкадзе, Тимофеев, Ломовицкий и, быть может, еще парочка человек из резерва «Спартака», совершенно случайно влюбятся в проект «Химки» и захотят провести в составе команды год своей жизни. Вот только от истории уже дурно пахнет. А внимательный читатель смог разгадать причину всех этих глупых телодвижений.

На «Химки» давят две силы, каждая хочет быть главной. Первая – чиновники, которые боятся потерять контроль над клубом. Под РПЛ можно выделить и государственные деньги, крутить-вертеть. Вторая сила – «Спартак». Официально не зайдут, но если Рахимов в офис главного тренера «Химок» попадет после посещения Газизова, то разговоры, что давно знакомы, не убедят.

Зато наперед догадываемся, что «Химки» тренера Рахимова (Гунько, Пилипчука, Парфенова – нужного подчеркнуть) будут грызть всех фаворитов РПЛ . Но со «Спартаком» все будет так, как вы ждете. Москвичи, конечно, веселый клуб, но не настолько, чтобы подарить приличных молодых игроков тем, кто их обыграет. У «Химок» нет денег на зарплаты «спартаковцам», но дар примут.

Юридически все будут чисты, но в РПЛ юридический фактор давно не аргумент, к сожалению, правосудие не ночевало. А морально все понятно. «Зенит» научился у донецкого «Шахтера» практике передачи футболистов клубу, который потом стабильно обыгрывает, и не изменит привычку. А главный спонсор чемпионов через дочернюю компанию вкладывал деньги в другой клуб – снова же, не новая практика.

Теперь «Спартак» учится у «Зенита». И, если среди фанатов этих клубов есть люди, которым важен футбол, то вместе должны протестовать. Но что-то мы не видели на «Вираже» плакатов против такой крайне спорной практики. Не было стыдно? И на «Открытие-Арене» фанаты «Спартака» отпразднуют победу над «Химками». И это позор, лицемерие и нелепость. С одной стороны дикие оправдания, а с другой – факты.

Например, отставка Юрана оправдана якобы тем, что запросил надбавку, хотя сам тренер это отрицает. Но если бы руководство «Химок» отказало в надбавке, то он или остался, или уволился. А здесь видим именно увольнение против воли, нелогично. Версия была бы правдивой только в случае, если бы сам Юран со скандалом ушел, заявив, что ему мало платят. Но ведь все устраивало.

Трудно вспомнить такой цирк, чтобы сначала убрали толкового директора, что навел порядок, официально объявили о назначении нового, затем и его сняли. Потом всплывает случайный чиновник и Широков на горизонте в роли нового спортивного директора. Затем – Гунько, Пилипчук, Пафенов и Рахимов, что гостил у Газизова. Добавляем аренды игроков «красно-белых», без которых «Химкам» крышка в РПЛ , и остается один простой вопрос.

Зачем? Зачем «Зениту», который может разнести любого в РПЛ , нужен был «Оренбург», и зачем «Спартаку» играть так, как их главный враг? Неужели этим клубам кажется, что у них настолько хорошая репутация, что ее ничем не испортить? Дичь в Химках возмущает. Когда такое случилось впервые, могли списать на наглость самого могущественного клуба. Но когда видим копирование – превращают позор в норму.