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Мурзагулов: «„Уфа“ никогда очков не дарила и не планирует это делать»

02 августа 2020, 16:03

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал высказывание экс-наставника «Химок» Сергея Юрана.

«Уфа» никогда в жизни очков не дарила и не планирует никогда этим заниматься. Мы рады за карьерный рост наших сотрудников, но любые договоренности возможны только в рамках законодательства и в рамках фэйр-плей. Будем ли подавать в комитет по этике? Мы с Сергеем друзья, поэтому никуда на него подавать не буду. Желаю ему удачи и понимаю его разочарование.

Я так думаю, что причина увольнения там не в «Спартаке» и не в чем-то таком. Просто у Сергея были там сложные отношения со многими вокруг команды, так предполагаю. «Уфа» не имеет к этому никакого отношения. Сергей человек очень резкий, мы с ним работали, но в эту ситуацию влезать не будем. Сама фактура того, что он говорит… Таблица все покажет.

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Байкал-38.
Байкал-38.
02 августа в 18:14
Дарить не выгодно, вот Уфа и не дарит, а вот продать..........
Смольчик
Смольчик
02 августа в 17:30
Раньше не дарила, сейчас продаст.
oFANATo
oFANATo
02 августа в 16:32
Скоро увидим будут ли слова расходиться с делом.
Conzor
Conzor
02 августа в 16:29
За деньги легко и совесть потерять.
beefs
beefs
02 августа в 16:27
всегда бывает в первый раз...
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 16:25
Мурзагулов эти басни может рассказывать кому угодно только не нам.
VAN ARM
VAN ARM
02 августа в 16:11, ред.
это у дзюбы спросить нужно))он спец по очку))
serh62
serh62
02 августа в 16:08
ко ко спартак тоже клялся что не перейдет в спартак. однако он уже там и лижет ромбик. так что ничто не вечно под луной.
волгодон 2
волгодон 2
02 августа в 16:08
Красиво промурчал,словно свежим бензином по пустому баку)
mihaluch
mihaluch
02 августа в 16:06
да правильно таблица покажет
Брулин
Брулин
02 августа в 16:05
Сказал все и ничего одновременно!
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