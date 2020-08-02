Мурзагулов: «„Уфа“ никогда очков не дарила и не планирует это делать»

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал высказывание экс-наставника «Химок» .

«Уфа» никогда в жизни очков не дарила и не планирует никогда этим заниматься. Мы рады за карьерный рост наших сотрудников, но любые договоренности возможны только в рамках законодательства и в рамках фэйр-плей. Будем ли подавать в комитет по этике? Мы с Сергеем друзья, поэтому никуда на него подавать не буду. Желаю ему удачи и понимаю его разочарование.

Я так думаю, что причина увольнения там не в «Спартаке» и не в чем-то таком. Просто у Сергея были там сложные отношения со многими вокруг команды, так предполагаю. «Уфа» не имеет к этому никакого отношения. Сергей человек очень резкий, мы с ним работали, но в эту ситуацию влезать не будем. Сама фактура того, что он говорит… Таблица все покажет.