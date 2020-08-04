Штрафы за нарушения фанатами санитарных правил в РПЛ снижены в 10 раз

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04 августа 2020, 12:24

Сообщается, что РФС принял решение сократить суммы штрафов для клубов за нарушения зрителями санитарного регламента. Уточняется, что суммы штрафов уменьшатся в 10 раз.

Ранее клубы РПЛ наказывались штрафом от 150 до 500 тысяч рублей, если болельщики нарушали правила. Например, зрители могли не соблюдать дистанцию или снимать средства индивидуальной защиты.

После жалоб со стороны клубов, РФС решил снизить суммы штрафов в 10 раз. Теперь за неправомерные действия фанатов команды будут наказываться только на сумму до 50 тысяч рублей.