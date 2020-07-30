«Манчестер Сити» предоставил CAS ложные доказательства

«Манчестер Сити» мог предоставить ложные доказательства в ходе заседаний CAS.
Как сообщает источник со ссылкой на Der Spiegel, член правления «горожан» Джеймс Пирс предоставил неправдивую информацию в ходе рассмотрения дела о запрете на участие клуба в Лиге чемпионов.
Напомним, что CAS частично удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити». «Горожане» должны выплатить 10 млн фунтов стерлингов, однако получат разрешение сыграть в еврокубках.
продолжение помнишь?
продолжение помнишь?
Но логично, что против нефтяного проекта все остальные клубы, и, уверен, рано или поздно последнего представителя банды Блаттера Инфантино снимут и посадят, и шейхская лафа закончится.
Но логично, что против нефтяного проекта все остальные клубы, и, уверен, рано или поздно последнего представителя банды Блаттера Инфантино снимут и посадят, и шейхская лафа закончится.
Как жизнь молодая?
Как жизнь молодая?