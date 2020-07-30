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«Манчестер Сити» предоставил CAS ложные доказательства

вчера, 22:44

«Манчестер Сити» мог предоставить ложные доказательства в ходе заседаний CAS.

Как сообщает источник со ссылкой на Der Spiegel, член правления «горожан» Джеймс Пирс предоставил неправдивую информацию в ходе рассмотрения дела о запрете на участие клуба в Лиге чемпионов.

Напомним, что CAS частично удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити». «Горожане» должны выплатить 10 млн фунтов стерлингов, однако получат разрешение сыграть в еврокубках.

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Все комментарии
Abverin
Abverin
сегодня в 00:15
И так бывает.
razdvatri
razdvatri ответ da da da (раскрыть)
сегодня в 00:12, ред.
они даже в англии не лучшие, какая там европа
da da da
da da da
вчера в 23:55
отстаньте уже от лучшего клуба Европы
juvenale
juvenale ответ волгодон 2 (раскрыть)
вчера в 23:48
как там гей вчера ставку запорол хахахха
Угадайте кто
Угадайте кто ответ дяденька Онуфрий (раскрыть)
вчера в 23:45
Отец Онуфрий, оглядывая окрестности Онежского озера, обнаружил обнажённую Ольгу. Ольга, отдайся, озолочу, особняк отгрохою.)
продолжение помнишь?
Угадайте кто
Угадайте кто ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
вчера в 23:42
Бред это чемпионство ливерпуля. После МС и за них возьмутся. А начнут с проверки счетов Скомины)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 23:39
Бред
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 23:38
Ну да, пока "Барселона" в Европе стала посмещищем давно, только и оставалось надеяться на левые контракты родственников Мансура до пятого колена, с помощью которых лысый гений-таки смог что-то выиграть.

Но логично, что против нефтяного проекта все остальные клубы, и, уверен, рано или поздно последнего представителя банды Блаттера Инфантино снимут и посадят, и шейхская лафа закончится.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 23:31
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ волгодон 2 (раскрыть)
    вчера в 23:30
    Рад за тебя, Влад. )
    Как жизнь молодая?
    juvenale
    juvenale ответ волгодон 2 (раскрыть)
    вчера в 23:29
    а ты чего за своего любимчика - лысого шарлатана переживаешь?хахаха
    Угадайте кто
    Угадайте кто
    вчера в 23:28
    Голубец это английская барселона, в общем одно жульё)
    волгодон 2
    волгодон 2 ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 23:12
    июльский вечер был хорош,картошка была прущей
    juvenale
    juvenale
    вчера в 23:08
    хахаха
    волгодон 2
    волгодон 2 ответ renamed user 515326 (раскрыть)
    вчера в 23:06
    хайпожор
    renamed user 515326
    renamed user 515326 ответ волгодон 2 (раскрыть)
    вчера в 23:03
    ключевым словом.
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 22:57
    Роман Сошенко,в отличие от желтого дэйлимэйл в заголовке решил пренебречь словом "мог"
    STVA 1
    STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 22:54
    Ещё какой!
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 22:54
    А мог и не предоставить
    дяденька Онуфрий
    дяденька Онуфрий
    вчера в 22:54
    видимо один из чемоданчиков не нашёл свой кабинет
    Данила Кравцов
    Данила Кравцов
    вчера в 22:52
      Legend 6
      Legend 6
      вчера в 22:50
      Так предоставил или мог предоставить?
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 22:45
      Вот это номер???
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