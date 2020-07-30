«Манчестер Сити» предоставил CAS ложные доказательства

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вчера, 22:44

«Манчестер Сити» мог предоставить ложные доказательства в ходе заседаний CAS .

Как сообщает источник со ссылкой на Der Spiegel, член правления «горожан» Джеймс Пирс предоставил неправдивую информацию в ходе рассмотрения дела о запрете на участие клуба в Лиге чемпионов.