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РФС внедряет единую систему контроля за нагрузками игроков сборных

сегодня, 12:40

Российский футбольный союз (РФС) приобрел испанскую систему отслеживания двигательной активности GPS. Руководитель департамента сборных команд Андрей Лексаков рассказал о внедрении новой системы:

Если раньше (в течение четырех лет) подобная система применялась только в мужской национальной сборной команде, то сейчас мы можем получать данные по всем игрокам, начиная с самого младшего возраста. Это позволит проводить сравнение между футболистами в рамках вертикали сборных России, оценивать их потенциальные возможности и динамику развития, определять критерии и требования, необходимые для международного уровня. Использование GPS-систем позволяет более объективно контролировать величину и распределение нагрузки как команды в целом, так и отдельных игроков. Таким образом, РФС будет располагать архивным профилем каждого футболиста, привлекавшегося в то или иное время в сборные России. Все это дает основания для своевременной коррекции тренировочной программы, необходимой для того, чтобы спортсмены подходили к матчам в оптимальном для себя состоянии. Применение данных систем официально разрешено в официальных встречах, что дает возможность тренеру наблюдать за каждым из игроков в режиме реального времени.

Подобная практика характерна для целого ряда национальных футбольных ассоциаций. Например, федерация футбола Бельгии, чья сборная является лидером в рейтинге ФИФА, использует единый подход по отслеживанию данных каждого игрока, входящего в состав сборных команд. Из клубов данную систему использует, в частности, испанская «Барселона».

Все данные о величине тренировочных и соревновательных нагрузках будут оцениваться по стандартизированным параметрам, рекомендуемым международной федерацией футбола. Прежде всего это относится к показателям диапазонов ускорений и скорости.

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pomor 445
pomor 445 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 15:34
Обезьяны тоже импортные.
pomor 445
pomor 445
сегодня в 15:32
Теперь по94 спокойно не дадут.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:36
Если человек бухает, то система сразу покажет :))
shlomo
shlomo
сегодня в 12:46
Офигеть....и как это раньше мы жили без этого всего....и игроки свои были во всех командах и даже без компьютеров обрабатывалась информация....и результаты были...и тренеры были....а сейчас, чем больше вводится "модных нововведений" тем получается хуже.....а это вложенные деньги уже в Испанский футбол...загубили всю систему подготовки СССР, теперь вот пожинаем плоды...и не только в футболе...как обезьяны "копируем" все импортное.....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:42
РФС не знает чем заняться
drug01
drug01
сегодня в 12:41
Это очень хорошо
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