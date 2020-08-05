РФС внедряет единую систему контроля за нагрузками игроков сборных

Российский футбольный союз ( РФС ) приобрел испанскую систему отслеживания двигательной активности GPS. Руководитель департамента сборных команд Андрей Лексаков рассказал о внедрении новой системы:

Если раньше (в течение четырех лет) подобная система применялась только в мужской национальной сборной команде, то сейчас мы можем получать данные по всем игрокам, начиная с самого младшего возраста. Это позволит проводить сравнение между футболистами в рамках вертикали сборных России, оценивать их потенциальные возможности и динамику развития, определять критерии и требования, необходимые для международного уровня. Использование GPS-систем позволяет более объективно контролировать величину и распределение нагрузки как команды в целом, так и отдельных игроков. Таким образом, РФС будет располагать архивным профилем каждого футболиста, привлекавшегося в то или иное время в сборные России. Все это дает основания для своевременной коррекции тренировочной программы, необходимой для того, чтобы спортсмены подходили к матчам в оптимальном для себя состоянии. Применение данных систем официально разрешено в официальных встречах, что дает возможность тренеру наблюдать за каждым из игроков в режиме реального времени.

Подобная практика характерна для целого ряда национальных футбольных ассоциаций. Например, федерация футбола Бельгии, чья сборная является лидером в рейтинге ФИФА , использует единый подход по отслеживанию данных каждого игрока, входящего в состав сборных команд. Из клубов данную систему использует, в частности, испанская «Барселона».

Все данные о величине тренировочных и соревновательных нагрузках будут оцениваться по стандартизированным параметрам, рекомендуемым международной федерацией футбола. Прежде всего это относится к показателям диапазонов ускорений и скорости.