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Дембеле вернулся в общую группу «Барселоны»

сегодня, 14:48
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи08.08.2020 в 22:00 Не начался

Футболисты «Барселоны» продолжают подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

Сегодня в общей группе работали форвард Усман Дембеле и защитник Рональд Араухо, которые восстановились после повреждений.

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BarSlona
BarSlona
сегодня в 15:20
Дней 5 побегает до новойтравмы
Legend 6
Legend 6 ответ Угадайте кто (раскрыть)
сегодня в 15:12
Чакыр уже заряжен на победу.
Говорят если матч перенесут в Португалию, то Барса не поедет на игру, на поле выйдут только судьи и Наполи.
Угадайте кто
Угадайте кто
сегодня в 15:04
Чакир тоже)
Берегись Наполи, это двойной удар)
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:49
Ну вот и хорошо, что вернулся
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