Дембеле вернулся в общую группу «Барселоны»

Футболисты «Барселоны» продолжают подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».
Сегодня в общей группе работали форвард Усман Дембеле и защитник Рональд Араухо, которые восстановились после повреждений.
📍 Ciutat Esportiva— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 6, 2020
🔜 #BarçaNapoli
👥 R. Araujo i O. Dembélé entrenen amb el grup pic.twitter.com/aVxcC8qtbA
Говорят если матч перенесут в Португалию, то Барса не поедет на игру, на поле выйдут только судьи и Наполи.
Говорят если матч перенесут в Португалию, то Барса не поедет на игру, на поле выйдут только судьи и Наполи.
Берегись Наполи, это двойной удар)
Берегись Наполи, это двойной удар)