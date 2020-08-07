УЕФА доверил оргкомитету Евро-2020 провести финал ЛЧ 2022-го в Питере

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сегодня, 11:18

Сообщается, что УЕФА доверил оргкомитету чемпионата Европы в Санкт-Петербурге право провести финал Лиги чемпионов 2022 года.

Напомним, что финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет в мае 2022 года.

«Участникам заседания пришлось заглянуть и дальше — в 2022 год, когда Санкт-Петербург ждет еще одно важное футбольное событие — финал Лиги чемпионов. Право провести главный матч европейского клубного футбола также доверено оргкомитету Евро-2020», - говорится в пресс-релизе по итогам заседания наблюдательного совета турнира.