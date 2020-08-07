Кечинов: «В любом случае лимит на аренды — это минус»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о введении лимита на аренды футболистов в сезоне-2020/21 чемпионата России. С нового сезона из одного клуба в другой смогут переводить не более двух игроков.

Образование фарм-клубов? Ну а что сделать, если у таких богатых клубов, как «Спартак» и «Зенит», очень много футболистов. Я, конечно, понимаю для каких целей вводится эта мера. Но в любом случае лимит на аренды — это минус. Я за то, чтобы футболисты получали игровую практику. Если будут какие-то ограничения, то некоторая часть игроков рискует так и остаться на скамейке или в лучшем случае перебраться в ФНЛ . Это сильно скажется с отрицательной точки зрения на развитие игроков.