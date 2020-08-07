Кечинов: «В любом случае лимит на аренды — это минус»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о введении лимита на аренды футболистов в сезоне-2020/21 чемпионата России. С нового сезона из одного клуба в другой смогут переводить не более двух игроков.
Образование фарм-клубов? Ну а что сделать, если у таких богатых клубов, как «Спартак» и «Зенит», очень много футболистов. Я, конечно, понимаю для каких целей вводится эта мера. Но в любом случае лимит на аренды — это минус. Я за то, чтобы футболисты получали игровую практику. Если будут какие-то ограничения, то некоторая часть игроков рискует так и остаться на скамейке или в лучшем случае перебраться в ФНЛ. Это сильно скажется с отрицательной точки зрения на развитие игроков.
Правильно все решили. А то понахватают , повыдергивают ребят из клубов, а потом не знают куда их же и приткнуть. Теперь хоть не будут все подряд более или менее перспективное под свое крылышко забирать, а то в итоге выходит : ни себе , ни людям. А теперь сначала подумают, а стоит ли бомбить конкурентов???
Хорошее новшество ввели, поддерживаю.
Правильно все решили. А то понахватают , повыдергивают ребят из клубов, а потом не знают куда их же и приткнуть. Теперь хоть не будут все подряд более или менее перспективное под свое крылышко забирать, а то в итоге выходит : ни себе , ни людям. А теперь сначала подумают, а стоит ли бомбить конкурентов???
Хорошее новшество ввели, поддерживаю.
По итогу будут не брать в аренду, а покупать.
Труднее станет бедным командам, которым проще взять в аренду, чем купить.
С другой стороны, арендовать можно по паре игроков со асей лиги. И никакого лимита...
По итогу будут не брать в аренду, а покупать.
Труднее станет бедным командам, которым проще взять в аренду, чем купить.
С другой стороны, арендовать можно по паре игроков со асей лиги. И никакого лимита...