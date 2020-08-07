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Кечинов: «В любом случае лимит на аренды — это минус»

вчера, 19:29

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о введении лимита на аренды футболистов в сезоне-2020/21 чемпионата России. С нового сезона из одного клуба в другой смогут переводить не более двух игроков.

Образование фарм-клубов? Ну а что сделать, если у таких богатых клубов, как «Спартак» и «Зенит», очень много футболистов. Я, конечно, понимаю для каких целей вводится эта мера. Но в любом случае лимит на аренды — это минус. Я за то, чтобы футболисты получали игровую практику. Если будут какие-то ограничения, то некоторая часть игроков рискует так и остаться на скамейке или в лучшем случае перебраться в ФНЛ. Это сильно скажется с отрицательной точки зрения на развитие игроков.

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:01
Там тоже разговоры на эту тему идут. Скоро тоже ограничения введут.
Сп62
Сп62 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 20:44, ред.
А ты посмотри, сколько игроков в настоящих командах в Европе и ещё каких.
Сп62
Сп62 ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 20:42
Это только твои фантазии. В реальности аренда никому не вредила. Просто решили перебдеть.
ABir
ABir
вчера в 20:28
Аренда применительно к человеку вообще - сплошной минус, как и слово "продажа" человека (игрока)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:17
У Спартака много футболистов??? Значит надо уменьшить.
Правильно все решили. А то понахватают , повыдергивают ребят из клубов, а потом не знают куда их же и приткнуть. Теперь хоть не будут все подряд более или менее перспективное под свое крылышко забирать, а то в итоге выходит : ни себе , ни людям. А теперь сначала подумают, а стоит ли бомбить конкурентов???
Хорошее новшество ввели, поддерживаю.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:15, ред.
Всем понятно, что таким образом клубы, которые хотят честно бороться за трофеи в нашем чемпионате выражают протест по сути даже не нужно скрывать против зенита и спартака, которые организовали какую то анархию в Лиге, создав фарм клубы. В прошлом сезоне за счёт арендованных из зенита игроков вылез Сочи в этом сезоне будет ещё похлеще потому, что федун организовал химки и к сожалению Уфа подписалась под тарасовцев, если не бороться с этим злом то скоро на нас обратит внимание УЕФА и те лиги, которые охотно забрали бы у нас места из еврокубков, минус в том, что молодежь отдавали в аренду клубам со второй восьмёрки где они получали больше игрового времени а сейчас это сделать будет сложно но как говорится война без жертв не бывает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:02
Это затронет больше арендующую команду.
По итогу будут не брать в аренду, а покупать.
Труднее станет бедным командам, которым проще взять в аренду, чем купить.
С другой стороны, арендовать можно по паре игроков со асей лиги. И никакого лимита...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:55
Нужно установить потолок количества контрактов на один клуб.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:52
Это как сказать
beefs
beefs
вчера в 19:42
а зачем иметь три состава, что бы потом отдавать пол-команды в аренду...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:36
Согласен с Валерием
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