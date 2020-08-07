Отец Панченко: «В подписании Кирилла заинтересованы в Турции и Америке»

Виктор Панченко, отец нападающего , рассказал об интересе к футболисту из-за рубежа. В четверг 30-летний игрок перешел в «Тамбов».

У меня очень хорошие и дружеские отношения с Павлом Борисовичем Худяковым (спортивный директор «Тамбова» — прим.) с тех времен, когда «Тамбов» играл в ФНЛ . Мы познакомились в телефонном разговоре, но лично начали общаться на матче «Тамбова» с «Динамо». Тогда Кирилл сделал дубль за «Динамо», и команда выиграла 2:1. Я всегда от души помогал Худякову, радовался за него, что «Тамбов» добивался результата, двигался вперед. Сейчас клуб в РПЛ , рад, что они остались.

На самом деле финансовые условия от Тулы, «Урала» и ряда других клубов были поинтереснее. Но после ЦСКА и «Динамо» финансовая сторона всех остальных команд не так важна. Он пошел на существенное понижение — в два-три раза. Один из клубов — «Уфа». Да почти вся нижняя восьмерка была заинтересована. Вы же понимаете, человек с российским паспортом и в таком возрасте всегда интересен. Он не звезда, но очень квалифицированный и добротный футболист.

Предложения из-за границы были и остаются. Думаю, до зимнего окна ничего не поменяется. Потому что только сейчас все просыпаются, оживают после пандемии. Плюс трансферные окна только открываются. Такие рынки, как Китай, Турция и Эмираты всегда интересны в финансовом плане.

Сегодня звонили из Турции. Так часто бывает, что только подписываешь контракт, начинается волна звонков. По Америке были и есть два варианта. Но там все откладывается, потому что ситуация с эпидемией еще не решена. Плюс там сейчас непростая политическая ситуация…

Любому футболисту интересно попробовать себя где-нибудь за границей, и не только в Европе. Это новый вызов. Тем более из Турции у нас предложения от команд уровня Лиги Европы и Лиги чемпионов.