«Тамбов» подписал бывшего защитника «Крыльев Советов» Чичерина

1596819872

вчера, 20:04

«Тамбов» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником , ранее выступавшим за «Крылья Советов».

«Очередным новобранцем „Тамбова“ в текущее трансферное окно стал защитник Никита Чичерин. Экс-игрок самарских „Крыльев Советов“ подписал контракт с нашей командой сроком на два года. Выступать за „Тамбов“ футболист будет под 44-м номером. Руководство и весь коллектив нашего клуба желает новичку скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков надежной и уверенной игрой!» — сообщает пресс-служба тамбовского клуба.

Контракт 29-летнего воспитанника московского «Динамо» с «Крыльями» истёк по окончании сезона. За самарцев футболист сыграл в 25 играх и забил 1 гол.