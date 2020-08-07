ГлавнаяНовости

«Тамбов» подписал бывшего защитника «Крыльев Советов» Чичерина

вчера, 20:04

«Тамбов» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Никитой Чичериным, ранее выступавшим за «Крылья Советов».

«Очередным новобранцем „Тамбова“ в текущее трансферное окно стал защитник Никита Чичерин. Экс-игрок самарских „Крыльев Советов“ подписал контракт с нашей командой сроком на два года. Выступать за „Тамбов“ футболист будет под 44-м номером. Руководство и весь коллектив нашего клуба желает новичку скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков надежной и уверенной игрой!» — сообщает пресс-служба тамбовского клуба.

Контракт 29-летнего воспитанника московского «Динамо» с «Крыльями» истёк по окончании сезона. За самарцев футболист сыграл в 25 играх и забил 1 гол.

Также недавно «Тамбов» подписал бывшего нападающего ЦСКА и «Динамо» Кирилла Панченко.

Все новости
«Ростов» анонсировал трансфер Хашимото в стиле «токийского дрифта»
Вчера, 17:40 ВидеоКомментарии4
ОфициальноПанченко перешёл в «Тамбов»
06 августа Комментарии6
ОфициальноПуцко перешёл в «Ахмат»
06 августа ВидеоКомментарии6
Бабаев — о трансфере Гаича: «Надеюсь, мы не ошиблись»
05 августа Комментарии5
ОфициальноГородов стал игроком «Краснодара»
05 августа Комментарии7
ОфициальноЦСКА объявил о переходе Гаича, использовав кадры из аргентинского сериала
05 августа ФотоВидеоКомментарии50
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:10
Тамбов пока самый активный на трансферном рынке.
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:16
Загубили парня
drug01
drug01
вчера в 20:11
Все укрепляют составы
beefs
beefs
вчера в 20:06
это рабочая обстановка...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100