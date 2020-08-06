Пуцко перешёл в «Ахмат»

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вчера, 17:19

Защитник стал игроком «Ахмата». Об этом сообщает официальный твиттер клуба из Грозного.

Бывший защитник «Уфы» Александр Пуцко перешел в «Ахмат». Контракт с россиянином подписан на 2 года. В «Ахмате» Александр выбрал номер 55. Футболист прибыл в расположение клуба, подписал контракт, был представлен коллективу и провёл первую тренировку. Желаем удачи и успехов!