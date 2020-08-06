Пуцко перешёл в «Ахмат»

Защитник Александр Пуцко стал игроком «Ахмата». Об этом сообщает официальный твиттер клуба из Грозного.
Бывший защитник «Уфы» Александр Пуцко перешел в «Ахмат». Контракт с россиянином подписан на 2 года.
В «Ахмате» Александр выбрал номер 55. Футболист прибыл в расположение клуба, подписал контракт, был представлен коллективу и провёл первую тренировку.
Желаем удачи и успехов!
Бывший защитник «Уфы» Александр Пуцко перешел в «Ахмат». Контракт с россиянином подписан на 2 года.— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) August 6, 2020
В «Ахмате» Александр выбрал номер 55.
Футболист прибыл в расположение клуба, подписал контракт, был представлен коллективу и провёл первую тренировку.
Желаем удачи и успехов! pic.twitter.com/y2nXPrlRdS