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Пуцко перешёл в «Ахмат»

вчера, 17:19

Защитник Александр Пуцко стал игроком «Ахмата». Об этом сообщает официальный твиттер клуба из Грозного.

Бывший защитник «Уфы» Александр Пуцко перешел в «Ахмат». Контракт с россиянином подписан на 2 года.

В «Ахмате» Александр выбрал номер 55. Футболист прибыл в расположение клуба, подписал контракт, был представлен коллективу и провёл первую тренировку.

Желаем удачи и успехов!

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Все комментарии
Навзир
Навзир
вчера в 20:39
Удачи ему в клубе.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:37
Не ожидал от Ахмата.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 17:56
Вот почему Вадик его на банке мариновал в последнее время.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:53
это не тот момент что достоин особого внимания)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:23
Пуцко звезда мирового уровня.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:22
Я не удивлён
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