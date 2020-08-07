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Прядкин: «Если клубы решат, что я их не устраиваю, рассмотрим их позицию»

вчера, 20:37

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал информацию о возможном уходе со своей должности.

Не было ли у меня мысли уйти со своего поста? Это было бы самым простым решением — взять все бросить и уйти. Пока я нахожусь на своем рабочем месте, работаю. Если клубы решат, что я их не устраиваю, мы рассмотрим их позицию. Я не боюсь трудностей. Я тертый калач и жизнь меня достаточно помотала. Но незаменимых не бывает, я это понимаю. Но пока я планирую работать на благо нашего футбола.

Отметим, что в марте на заседании общего собрания клубов РПЛ Прядкин был единогласно переизбран на новый пятилетний срок.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 21:14
Поговорка про незаменимых из народной мудрости постепенно перешла в разряд анекдотов.
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:03
ты страус лучше свою позицию рассмотри со стороны))
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:57
мы рассмотрим их позицию....правда ещё один карман пустой))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:38
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