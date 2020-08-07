Прядкин: «Если клубы решат, что я их не устраиваю, рассмотрим их позицию»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал информацию о возможном уходе со своей должности.

Не было ли у меня мысли уйти со своего поста? Это было бы самым простым решением — взять все бросить и уйти. Пока я нахожусь на своем рабочем месте, работаю. Если клубы решат, что я их не устраиваю, мы рассмотрим их позицию. Я не боюсь трудностей. Я тертый калач и жизнь меня достаточно помотала. Но незаменимых не бывает, я это понимаю. Но пока я планирую работать на благо нашего футбола.