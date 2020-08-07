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Прядкин рассказал об идее отменить овертайм в матче за Суперкубок

вчера, 20:21
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Президент РПЛ Сергей Прядкин подтвердил информацию о том, что обращался в РФС с предложением убрать в матче за Суперкубок дополнительное время в случае ничейного результата и дать командам возможность сделать 5 замен.

Клубы сегодня до последнего не знали, как будет проводиться матч за Суперкубок? Действительно, мы рассматривали возможность, чтобы отменить дополнительное время. Но мы не успели сообщить об этом клубам. За три часа об этом предупреждать нельзя. Поэтому было принято решение провести Суперкубок с 5 заменами и с одной дополнительной в добавленное время.

Я считаю, что в день матча нельзя вносить изменения в регламент. С «Первым» каналом это никак не связано. Это все неправда. У нас с «Первым» была договоренность, что они покажут матч в полном объеме.

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Источник: Sport24.ru
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shlomo
shlomo
вчера в 20:27
Мысль хорошая....
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
вчера в 20:27
Сразу бить пенальти. И всё.
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