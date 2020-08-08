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Кикнадзе ответил на критику на тему компенсаций семье Самохвалова

сегодня, 00:10

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о критике в адрес клуба после видеоролика на канале «КраСава» в YouTube про смерть Иннокентия Самохвалова. Игрок скончался в возрасте 22 лет от сердечной недостаточности после тренировки.

«Локомотив» мало заплатил семье Самохвалова? А сколько было бы достаточно? Есть круг людей, которые пытаются раскачать ситуацию, затронуть максимально болезненные темы. В семье случилась трагедия — как в семье игрока, так и в «Локомотиве». Всё, что мы могли сделать, мы сделали.

Сообщалось, что «Локомотив» выделил семье Самохвалова 2 млн рублей, отказавшись покупать квартиру, еще 1 млн дал агент футболиста.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:47
Тут к согласию не придти
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 02:41
Тут претензии к врачебному составу Локомотива.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:16
Зачем у этого ....вью брать((
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:14
Не этично в этом случае говорить о количестве денег.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:13
У каждого своя правда...
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