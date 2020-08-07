«За 21 день семь игр — это нормально?». Мещеряков — о календаре РПЛ

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» за Суперкубок России (1:2), назвал цели команды на сезон и поделился мнением о календаре.

Победил тот, кому чуть больше повезло, потому что игра была равная. Подготовительный матч, дальше будем играть.

Задача на сезон — быть вверху. Попадание в еврокубки, другого мы не ставим. Перед командой и всем клубом мы ставим задачу на Лигу чемпионов.