«За 21 день семь игр — это нормально?». Мещеряков — о календаре РПЛ

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» за Суперкубок России (1:2), назвал цели команды на сезон и поделился мнением о календаре.
Победил тот, кому чуть больше повезло, потому что игра была равная. Подготовительный матч, дальше будем играть.
Задача на сезон — быть вверху. Попадание в еврокубки, другого мы не ставим. Перед командой и всем клубом мы ставим задачу на Лигу чемпионов.
Календарь? За 21 день семь игр — это нормально? В Европе там у команд по четыре состава, мы выигрывали у кого-нибудь из них? Хотя бы один клуб? Стоимость всего рекламного рынка в России меньше, чем права на АПЛ. Мы тот клуб, который старается жить по средствам.