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«За 21 день семь игр — это нормально?». Мещеряков — о календаре РПЛ

вчера, 21:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» за Суперкубок России (1:2), назвал цели команды на сезон и поделился мнением о календаре.

Победил тот, кому чуть больше повезло, потому что игра была равная. Подготовительный матч, дальше будем играть.

Задача на сезон — быть вверху. Попадание в еврокубки, другого мы не ставим. Перед командой и всем клубом мы ставим задачу на Лигу чемпионов.

Календарь? За 21 день семь игр — это нормально? В Европе там у команд по четыре состава, мы выигрывали у кого-нибудь из них? Хотя бы один клуб? Стоимость всего рекламного рынка в России меньше, чем права на АПЛ. Мы тот клуб, который старается жить по средствам.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:02, ред.
Не надо печалиться, все нормально. Поблажки в КР получили и хватит, а остальное как всем.
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:49
Вирус фердуна передался Мещерякову.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 22:50
Все в одинаковых условиях.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ pomor 445 (раскрыть)
вчера в 22:46
Когда врут и коверкают факты я добавляю в игнор
BDA81
BDA81
вчера в 22:45
Увы))) на что нарывались, то и получили)) а игр примерно так же как в европе.
BDA81
BDA81 ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 22:43
Да вы ешо и ябида))) тяжкое детство у вас было, пинали, обзывали)) теперь тут отрываетесь))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 22:34
Похоже господина Мещерякова мучают дурные предчувствия.
pomor 445
pomor 445 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:27
Это год участия Спартака в ЛЧ после чемпионства в честь юбилея Симоняна.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ pomor 445 (раскрыть)
вчера в 22:18
Нну да, не пустили, но позор того года в лч не дает надежд. Опять позор будет
pomor 445
pomor 445 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:15
Спартак вот не позорится в ЕК. Его там просто нет.
санек002
санек002 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 22:08
только бы корону не подхватили!всем здоровья!хватит уж!хотя на сентябрь опять прогнозируют подъем!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:02
За такие деньги-да!Тем более,что игроки всё время нудят,что играть лучше,чем тренироваться.И нефиг тогда было в еврокубки лезть,думаю,что ведь и такой календарь с учётом этих перспектив.Кстати,опять себя равняют с мифической Европой,подразумевая первую двадцатку команд-хехемонов.А другие как живут??7
d_fincher
d_fincher
вчера в 21:52
Пытается перенаправить критику с себя на других. Вы тренера-чемпиона, что вам по трофею в год приносил, уволили. Это - нормально?
Happyboy Barca
Happyboy Barca
вчера в 21:49
ой какие мы нежные и слабые, ниче, духовные скрепы вам помогут
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:47
Уж не позорились бы в европе...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:46
Три месяца самоизоляции, теперь пахота...
shlomo
shlomo
вчера в 21:39
Все так будут играть....все в одной упряжке..
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