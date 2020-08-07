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Кикнадзе: «Сёмин отвергал все предложенные кандидатуры по игрокам»

вчера, 23:18

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе после поражения в матче за Суперкубок России высказался о решениях в клубе по трансферам во время работы экс-главного тренера Юрия Сёмина и на сегодняшний день.

Сёмин хотел рулить трансферами? Кто вам это сказал? Вы начинаете использовать свои собственные домыслы и свои суждения. Будьте осторожны. Речь шла о том, что он отвергал все кандидатуры, а не о том, что он хотел рулить трансферами.

Николич рекомендует мне кого покупать? Вы как меня слушаете? С чего вы это взяли? Я вам еще раз говорю: есть трансферный комитет, есть пожелания тренера. Проголосовали, приняли решение, что берем игрока.

Взгляды Николича больше совпадают с моими чем взгляды Сёмина? Я вам еще раз говорю, вы неправильно воспринимаете, как происходит подбор игроков. Есть трансферный комитет. Он собирает всю информацию по игрокам. В данном случае трансферный комитет принял решение поддержать кандидатуру, которую выдвинул тренер.

Поддерживал ли хоть раз трансферный комитет кандидатуры Сёмина? Конечно. Джорджевич. Это была вторая кандидатура Палыча после Комличенко. Живоглядов — он был вторым номером после Караваева. Со временем Палыч поменял свое мнение о Живоглядове и решил, что он не умеет играть в той модели, которую он хочет видеть на поле. Обратили внимание, как сыграл сегодня Мурило? Это парень с огромным потенциалом. Дай бог, раскроем.

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Все комментарии
мангo
мангo
сегодня в 06:56
Такой же как и Бердый со своими темными схемами
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:03
Рулить трансферами должен только главный тренер!
Кокосик
Кокосик
сегодня в 02:44
Кто Палычу нужен был,тот и делал результат!взять того же Фарфана!!!35+ игроку,а работу свою делал как надо!а Вася...ну это же Вася
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:18
Нефиг было Палычу предлагать кого попало. Палыч знал , чего хотел.
berda2003
berda2003
сегодня в 00:12
запугал николича, тот и убийство кеннеди на себя возьмёт...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 23:59
Приятно видеть адекватных соперников! Все сказано по делу.
Faustello
Faustello
вчера в 23:56
Кикнадза:
- Семин жрал лишнюю котлету в столовке и тырил в мед части спирт!!! Вот вам крест!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 23:39
Короче Вася не виноват, это все какой-то таинственный трансферный комитет воду мутит подписывая бессмысленных райковичей.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:38
Тупой грузин ...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 23:37
Чёт нервно разговаривает Кика.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:34
Кто Палыч и кто этот((
шацк
шацк
вчера в 23:31
Вася выпил? Палыч... кто есть, щенок!
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 23:22
Грубиян какой-то
d_fincher
d_fincher
вчера в 23:21, ред.
Чё бы там Сёмин не отвергал, Вася, Сёмин каждый год вам приносил по трофею. Каждый, блин, год. Где вы еще такого тренера возьмете? И вот он сидит, ждет. А вы его уволили. И теперь распродаете команду чемпионскую. Вы рушите клуб Локомотив. Сам я за Спартак, но мне жаль, когда Лига теряет. А Лига, Вася, теряет. Без Сёмина РПЛ слабее, а вот без тебя, Вась, нет.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:21
Палыч знал что делает
drug01
drug01
вчера в 23:20
Трудно поверить
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