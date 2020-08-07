Кикнадзе: «Сёмин отвергал все предложенные кандидатуры по игрокам»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе после поражения в матче за Суперкубок России высказался о решениях в клубе по трансферам во время работы экс-главного тренера и на сегодняшний день.

Сёмин хотел рулить трансферами? Кто вам это сказал? Вы начинаете использовать свои собственные домыслы и свои суждения. Будьте осторожны. Речь шла о том, что он отвергал все кандидатуры, а не о том, что он хотел рулить трансферами.

Николич рекомендует мне кого покупать? Вы как меня слушаете? С чего вы это взяли? Я вам еще раз говорю: есть трансферный комитет, есть пожелания тренера. Проголосовали, приняли решение, что берем игрока.

Взгляды Николича больше совпадают с моими чем взгляды Сёмина? Я вам еще раз говорю, вы неправильно воспринимаете, как происходит подбор игроков. Есть трансферный комитет. Он собирает всю информацию по игрокам. В данном случае трансферный комитет принял решение поддержать кандидатуру, которую выдвинул тренер.

Поддерживал ли хоть раз трансферный комитет кандидатуры Сёмина? Конечно. Джорджевич. Это была вторая кандидатура Палыча после Комличенко. Живоглядов — он был вторым номером после Караваева. Со временем Палыч поменял свое мнение о Живоглядове и решил, что он не умеет играть в той модели, которую он хочет видеть на поле. Обратили внимание, как сыграл сегодня Мурило? Это парень с огромным потенциалом. Дай бог, раскроем.