Семак о завоевании Суперкубка: «Отлично закончили сезон. Или начали новый»

Главный тренер «Зенита» поделился впечатлениями после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок России.

Тяжелая игра. Откладывало отпечаток важность результата. Помарки были. Но к желанию вопросов нет. Отлично закончили сезон. Или начали новый. Побеждать — это прекрасно!

В Кубке мы обязаны были выиграть. Это давило на команду. Сегодня эмоциональная составляющая была выше. Соперник был принципиальным. Всего хватало — желания, эмоций.

Если бы не было дополнительного времени, может быть сделали несколько замен раньше. Практику нужно давать всем. Пропущенный мяч внес свои коррективы. Так бы дали больше времени молодежи.