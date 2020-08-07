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Семак о завоевании Суперкубка: «Отлично закончили сезон. Или начали новый»

вчера, 21:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок России.

Тяжелая игра. Откладывало отпечаток важность результата. Помарки были. Но к желанию вопросов нет. Отлично закончили сезон. Или начали новый. Побеждать — это прекрасно!

В Кубке мы обязаны были выиграть. Это давило на команду. Сегодня эмоциональная составляющая была выше. Соперник был принципиальным. Всего хватало — желания, эмоций.

Если бы не было дополнительного времени, может быть сделали несколько замен раньше. Практику нужно давать всем. Пропущенный мяч внес свои коррективы. Так бы дали больше времени молодежи.

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Источник: Sport24.ru
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Все комментарии
Cat01
Cat01
вчера в 22:32
Ещё один трофей
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:11
Ловрен: приятно что в зените я считаюсь молодым, буду развиваться и доказывать
Petergoff
Petergoff
вчера в 22:07
С победой!!!!! А Ловрен ничего!!!))) Были ошибки, но для первого раза.....!!!!
RomzesRZN
RomzesRZN
вчера в 22:06
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:05
    Сергей, с трофеем, молодежь сегодня побегала на славу
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 22:00
    Практически он и не заканчивался
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