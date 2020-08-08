ГлавнаяНовости

«Локомотив» объявил о трансфере Лисаковича

сегодня, 14:40

Нападающий Виталий Лисакович стал игроком «Локомотива». Об этом сообщает официальный твиттер московского клуба.

Контракт с 22-летним форвардом подписан на четыре года. Футболист будет выступать под номером 88.

Все новости
Официально«Тамбов» подписал бывшего защитника «Крыльев Советов» Чичерина
Вчера, 20:04 Комментарии4
«Ростов» анонсировал трансфер Хашимото в стиле «токийского дрифта»
Вчера, 17:40 ВидеоКомментарии4
ОфициальноПанченко перешёл в «Тамбов»
06 августа Комментарии6
ОфициальноПуцко перешёл в «Ахмат»
06 августа ВидеоКомментарии6
Бабаев — о трансфере Гаича: «Надеюсь, мы не ошиблись»
05 августа Комментарии5
ОфициальноГородов стал игроком «Краснодара»
05 августа Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 16:09
Крутой и креативный игрок в Беларуси зажигал посмотрим потянет ли уровень Рпл? Я думаю у него получится.
ошалевший
ошалевший
сегодня в 15:34
не надо ждать что он начнёт забивать пачками,он играл в чемпионате где играл тот же немощный сычёв,уровень белчемпа не выше фнл
LOpp
LOpp
сегодня в 15:18
А я думаю, что он за Шахтер перестал играть.
У Лисаковича статистика хорошая в белорусском чемпе.
janka bulka
janka bulka
сегодня в 15:15
Очень неординарный игрок, умеет всё, если вольётся в коллектив без проблем, станет любимчиком у болел.
Twisted
Twisted
сегодня в 15:08
Джорджевич,Лисакович,Смолов и Эдер..надеюсь хотя бы десяток голов сообразят за сезон на четверых
VV V
VV V
сегодня в 15:04
Всё верно, не всегда же за счёт государства покупать футболистов.....а здесь остаётся надежда, что электрички и 1-й и 2-й диаметр в Москве не подорожают.
beefs
beefs
сегодня в 14:55
ну вот и до белорусов добрались...
shlomo
shlomo
сегодня в 14:48
С такими новичками (если еще такие же будут, как обещает обещает Кикнадзе) Паровоз будет пущен под откос....
АлексАлекс
АлексАлекс
сегодня в 14:46
Если бы не лимит, был бы он в Локомотиве? Давай, проявляй себя, доказывай!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:45
Ужас ! Щас вся колония из бывшей Югославии переберётся в Локо , а потом когда Николича выгонят , следующий тренер , а не исключено что это будет Палыч , будет разгребать авгиевы конюшни!Ведь недаром говорят что много легов из одной страны или если они говорят на одном языке плохо для команды!Образуются группировки . Может у Кикнадзе какой нибудь интерес к этим сделкам сторонний!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:45
Удачи ему там...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100