«Локомотив» объявил о трансфере Лисаковича

Нападающий Виталий Лисакович стал игроком «Локомотива». Об этом сообщает официальный твиттер московского клуба.
Контракт с 22-летним форвардом подписан на четыре года. Футболист будет выступать под номером 88.
Нападающий Виталий Лисакович стал игроком «Локомотива». Об этом сообщает официальный твиттер московского клуба.
Контракт с 22-летним форвардом подписан на четыре года. Футболист будет выступать под номером 88.
У Лисаковича статистика хорошая в белорусском чемпе.
У Лисаковича статистика хорошая в белорусском чемпе.