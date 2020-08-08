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«Реал» впервые за 11 лет проиграл оба матча в плей-офф ЛЧ

сегодня, 00:27
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» покидает текущий розыгрыш Лиги чемпионов.

«Сливочные» уступили со счетом 1:2 в обоих матчах с «Манчестер Сити» в 1/8 финала турнира.

Таким образом «Реал» проиграл оба матча плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2008/09. Тогда команда проиграла «Ливерпулю» дома и на выезде в 1/8 финала.

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Все комментарии
мангo
мангo
сегодня в 07:01
Это ваш РЕАЛьный уровень) ахахха
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 02:39
Реал действительно был слабее.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:31
    KLUNIO-INTER
    KLUNIO-INTER
    сегодня в 01:30
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 01:04
      Здравствуй ВАР!!! Прощай Реал!!!
      Шатаут
      Шатаут
      сегодня в 00:50
      Да.. С ВАРом и рекорды закончились... Спасиби Зидану и Варану...
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22
      сегодня в 00:50
      Физрук Зидан повторил рекорд
      boom4321
      boom4321
      сегодня в 00:47, ред.
      Зидан дно, который купил лч с момента игры с Ливерпулем, где на сломанном Салахе должна была быть красная и вылет нахер с турнира с позором
      ZjzoRe
      ZjzoRe
      сегодня в 00:40
      два года, как ввели ВАР и два года, как Реал и Юве ничего не могут
      это совпадение
      BarSlona
      BarSlona
      сегодня в 00:30
      С введением Вар, реал все больше и больше проигрывает , а количество спорных решений даже Вар в сторону Реала все больше зашкаливает
      ManUnited28
      ManUnited28
      сегодня в 00:29
      2 года как Вар, и 2 года вылет в первом раунде плей-офф
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