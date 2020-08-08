«Реал» впервые за 11 лет проиграл оба матча в плей-офф ЛЧ

1596835653

сегодня, 00:27

«Реал» покидает текущий розыгрыш Лиги чемпионов.

«Сливочные» уступили со счетом 1:2 в обоих матчах с «Манчестер Сити» в 1/8 финала турнира.

Таким образом «Реал» проиграл оба матча плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2008/09. Тогда команда проиграла «Ливерпулю» дома и на выезде в 1/8 финала.