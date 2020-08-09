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Казарцева отстранили от работы после матча «Спартака» и «Сочи»

вчера, 23:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что арбитр Василий Казарцев отстранен от дальнейшей работы.

В отношении видеоассистента Алексея Еськова будет проведено разбирательство. Оба судьи работали на матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

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ABir
ABir
сегодня в 01:14
Пожизненная дисквалификация и увесистый штраф за дискредитацию судейского корпуса и чемпионата России для обоих, чтоб другим не повадно было
Даниил Корохов
Даниил Корохов
сегодня в 01:00
Отстранили, через месяцок вернут обратно и опять на игру Спартака поставят, да он теперь любимый газпромовский судья будет, своих конкурентов Вилкова и Москалева оставил далеко позади!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ спартак 1987 (раскрыть)
сегодня в 00:58
Эта одна из причин низкого уровня нашего футбола и клубного и сборной
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:57
Вспоминаем начало прошлого сезона.
Те же команды, судья Моськалев, ошибка, отстранение. Вроде все один в один...
Все, да не все. Не было рева народной, угрозы полиграфа и снятия команды.
И вот бумеранг вернулся. И ударил в лоб. Или по лбу.
Грандиозный кипешь.
Запасаемся попкорном, устраиваемся поудобнее...
tesch
tesch
сегодня в 00:49
А Кашшаи? Пиши заявление об отставке.
спартак 1987
спартак 1987 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:45, ред.
Анатолий, нужно чистое раследование со стороны уефа что творится в нашем футболе...только как? газпром давно башляет уефа, является спонсором лиги чемпионов, зенит из года в год получает проходную группу из которой правда всё равно не может выйти😁
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответ спартак 1987 (раскрыть)
сегодня в 00:43
что то ты погорячился, киевляне испокон веков выносили спартак в одну калитку
LOpp
LOpp
сегодня в 00:41, ред.
Не беда. У газпрома судей как у дурака махорки.
Главное чтобы Зенит хорошо судили.
А после очередного обсера в ЛЧ скажут, что во всём виной отсутствие конкуренции в РПЛ
zzz-
zzz- ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:39
пусть твари внесут правила игры в комп и вар без них будет разбираться автоматически...но нет это ж конец манипуляциям..не будет такого..
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:37
Даже Карасёв уже не вызывает антипатии, скорее наоборот - стал лучше судить.
А вот ангажированных Еськовых, Казарцевых и Турбиных нужно давно отстранить от судейства. Молчу уже про Вилкова - этот №1 в "черных" списках.
zzz-
zzz- ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:36
тут получаеться что Карасев супер судья
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:29
у Василия теперь будет больше свободного времени потратить заработанные денежки)))
морозз
морозз
сегодня в 00:27
Сочи здесь левая сторона, как сказал Федотов ...судья назначил пенальти! Но вот что меня настораживает, ВАР создавался чтобы не дать судье совершать ошибки в пользу той или иной команды, а на деле всё совершенно наоборот! Прослеживается Половая связь между судьёй и теми кто сидит у мониторов, связь денежная и крепкая! А вот с этим надо бороться всем миром, ведь каждая команда ( ну кроме бомжей ) может попасть в такую ситуацию! Особенно в конце чемпионата, когда каждое очко на вес золота! Особенно здесь вырастает роль судьи на ВАРе, ведь именно он может подставить главного судью и спокойно его слить из футбола! Вот где коррупционная составляющая просто пищит и зашкаливает!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ спартак 1987 (раскрыть)
сегодня в 00:25
Они не примут, а вот братья белорусы с радостью. Тем более они и играют без карантина и по ТВ показывают. Или ты шутишь?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 00:24
А если в твой список добавить Москлева, Левникова , Кукуяна, да Безбородова с Карасевым, то получится весь судейский корпус.
Gahi
Gahi
сегодня в 00:23
Одного уже на полиграф отправили а что с остальными? Нужно всех судей пропустить через полиграф пока не поздно.
спартак 1987
спартак 1987
сегодня в 00:23
Надо идти до конца и сниматься с этого позорного чемпионата. нам что легче от того, что этого судейки пару месяцев не будет видно? да он получил за своё судейство, что ему хватит на долго...переходим в лигу к хохлам и на выезд в Киев поедим на т - 90😆
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ tigrok (раскрыть)
сегодня в 00:23
Спасибо ! Но от этого ещё хреновее !
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:23
Ой, перепутал с Лапочкиным
текепбир
текепбир
сегодня в 00:22
скажи кашшаи, ведь не даром игра униженая ВАРом,барыгам отдана?
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 00:22
Еськов -Казарцеву:
-Завтра всё будет хорошо.
-Да и на послезавтра хватит.
tigrok
tigrok ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 00:22
Турбин ещё
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:22
Ты шутишь? А я тебя праведником стал считать
stachel
stachel ответ ЧиП (раскрыть)
сегодня в 00:20
Вроде до конца года отстранен. Еськова проверят на полиграфе.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ NYJ (раскрыть)
сегодня в 00:20
Спартак - Сьон ( 2:2 )
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:20
Почему бы ВАР не доверить онлайн лучшим судьям в мире. Они могли бы быстро и непредвзято решать эпизоды по букве правил футбольных
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 00:16
Что за чемпионат будет без Спартака , нет я не согласен !
makkie
makkie
сегодня в 00:15
Пора разворошить это гадючье гнездо!
Казарцевы, Еськовы, Вилковы, Турбины... об их репутации всё давно известно. Но эти люди работают на матчах и ошибаются. Намерено. Это позор!
NYJ
NYJ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:14, ред.
Не спорю, но по справедливости надо бы, тот же Спартак Нант помним, мы - Австрию, хотя в тех случаях за такое назначили переиграть, ворота не те в Черкизово, а во втором - судья ошибся, это на результат не влияло, но ведь назначили
NYJ
NYJ ответ Hypnoz (раскрыть)
сегодня в 00:12
Наверное нет
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