Казарцева отстранили от работы после матча «Спартака» и «Сочи»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что арбитр Василий Казарцев отстранен от дальнейшей работы.
В отношении видеоассистента Алексея Еськова будет проведено разбирательство. Оба судьи работали на матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».
Те же команды, судья Моськалев, ошибка, отстранение. Вроде все один в один...
Все, да не все. Не было рева народной, угрозы полиграфа и снятия команды.
И вот бумеранг вернулся. И ударил в лоб. Или по лбу.
Грандиозный кипешь.
Запасаемся попкорном, устраиваемся поудобнее...
Те же команды, судья Моськалев, ошибка, отстранение. Вроде все один в один...
Все, да не все. Не было рева народной, угрозы полиграфа и снятия команды.
И вот бумеранг вернулся. И ударил в лоб. Или по лбу.
Грандиозный кипешь.
Запасаемся попкорном, устраиваемся поудобнее...
Главное чтобы Зенит хорошо судили.
А после очередного обсера в ЛЧ скажут, что во всём виной отсутствие конкуренции в РПЛ
Главное чтобы Зенит хорошо судили.
А после очередного обсера в ЛЧ скажут, что во всём виной отсутствие конкуренции в РПЛ
А вот ангажированных Еськовых, Казарцевых и Турбиных нужно давно отстранить от судейства. Молчу уже про Вилкова - этот №1 в "черных" списках.
А вот ангажированных Еськовых, Казарцевых и Турбиных нужно давно отстранить от судейства. Молчу уже про Вилкова - этот №1 в "черных" списках.
-Завтра всё будет хорошо.
-Да и на послезавтра хватит.
-Завтра всё будет хорошо.
-Да и на послезавтра хватит.
Казарцевы, Еськовы, Вилковы, Турбины... об их репутации всё давно известно. Но эти люди работают на матчах и ошибаются. Намерено. Это позор!
Казарцевы, Еськовы, Вилковы, Турбины... об их репутации всё давно известно. Но эти люди работают на матчах и ошибаются. Намерено. Это позор!