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«Спартак» устал от судейского произвола. Федун готов покинуть РПЛ

вчера, 23:40
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Не успел чемпионат начаться, а уже скандал. Разумеется, с участием «Спартака». «Соккер.ру» — об эмоциях, пенальти и ничьей.

Можно было привыкнуть к тому, что любой матч «Спартака» со статусным соперником раздается продолжительным эхом скандала. Но плотность таких событий возрастает. Теперь достаточно и вполне себе рядового матча с «Сочи», чтобы скандал запылал. И это только в первом туре нового сезона чемпионата России.

А как все начиналось. Уже к десятой минуте игры «Спартак» вел со счетом 2:0 на радость многочисленным фанатам. Забили Александр Соболев и Джордан Ларссон. Но уже тогда были заложены первые кирпичики в основание скандала. Судья Василий Казарцев (чье имя вы еще не раз будете слышать в ближайшие недели) наказал Соболева желтой карточкой за то, что тот снял футболку после своего гола. Повод у Александра был печальный: 1 августа не стало его матери. И на майке под футболкой находилась ее фотография. Так форвард почтил ее память, посвятив гол. Соболев едва сдерживал слезы – его утешали партнеры по команде.

Эпизод стал поводом для обсуждений прямо во время игры. Это касалось действий Казарцева, который, по мнению многих, не должен был показывать желтой карточки, рассудив «по понятиям», а не по правилам. Требование по меньшей мере странное, потому что правила, действительно, есть правила. И много раз арбитры наказывали желтыми карточками футболистов, которые использовали этот прием в таком трагическом контексте.

Дело в том, что игроки прекрасно знают об этом правиле и идут на его нарушение сознательно: желтая карточка – это не так критично. И сам Соболев наверняка меньше по ее поводу переживает, чем его «защитники». Соболеву – соболезнования, а эпизод оказался переоцененным, что в принципе часто случается со всем вокруг «Спартака». Судья должен опираться на правила, он мог и не знать о личной трагедии Соболева, не обязан был о ней знать. У Казарцева больше головной боли будет по другим поводам – игра подкинула.

После лихого результативного и малость эмоционального старта «Спартака» сочинские гости один мяч отыграли. С пенальти, который реализовал Дмитрий Полоз. И тут уже больше вопросов именно по правилам и букве закона. Одиннадцатиметровый мог показаться спорным и был таковым. Спартаковец Павел Маслов в своей штрафной вел борьбу с Кириллом Заикой, который в какой-то момент запнулся за ногу защитника, они оба претендовали на мяч и зацепились ногами: Маслов добрался до мяча чуть позднее, чем коснулся ноги оппонента, оба однозначно мяч не контролировали, а шли на него. Пенальти? Смотря за кого вы болеете. Судья решил, что это достаточный повод. При этом у него есть видеоассистенты.

Главным по ВАР в этой игре был Алексей Еськов, который подтвердил решение Казарцева. Если бы он не согласился, то главный судья отправился бы сам смотреть повтор. А так: Еськов проверил, сказал, что все окей, можно играть дальше. Это к слову тем, кто будет обвинять во всем только Казарцева. ВАР ведь и нужен для предотвращения и исправления ошибок судей в поле, которые не всегда могут за всем уследить и адекватно расценить. Вероятно, логика была в том, что Маслов мяч не успел взять под контроль и зацепил Заику, а не тот в Павла влетел, когда спартаковец уже был с мячом.

Впрочем, если пенальти с фолом Маслова можно назвать спорным, то одиннадцатиметровый в самом конце игры просто взорвал всю красно-белую братию, в которой немало и весьма публичных людей: от комментаторов до бывших футболистов и тренеров и даже бывших судей. На 88-й минуте игры Анатолий Немченко в штрафной «Спартака» смог нанести удар, после чего влетел в находившегося перед ним Самюэля Жиго. Казарцев решил, что спартаковец нарушил правила, сфолив на Немченко. Хотя сложно представить, в чем именно могло заключаться нарушение. Еще сложнее понять, почему тот же Еськов, располагающий повторами, не стал вмешиваться. Поэтому Кристиану Нобоа ничего не помешало забить второй гол «Сочи» и принести южанам ничью. С большим скандалом.

Отдельный жанр – комментарии экспертов и причастных к матчу после игры. Высочайшую планку сразу задал Леонид Федун, который в сердцах заявил, что «Спартак» будет сниматься с чемпионата России из-за царящей в нем клоунады. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско оказался более сдержанным:

Мы будем стараться быть лучше, играть лучше. Мы никогда не говорим о судьях внутри команды. Мы должны были забивать больше. Мы продолжаем двигаться вперед, у нас было много шансов забить. Могли забить Глушенков, Понсе, Ларссон. Если бы мы забили 4-5 голов, то смогли бы победить. Хотелось бы извиниться перед болельщиками и командой. Повторюсь, игра была хорошая, но мы не забили свои моменты.

Чуть более развернуто на тему судейства высказался главный тренер «Сочи» Владимир Федотов:

Сложно говорить. То, что я видел, на мой взгляд, все закономерно. На матче был ВАР, и они просмотрели моменты и приняли решение. Знаете, как раньше говорили, если судья поставил, значит, пенальти был. Если не поставил – не было. Вы говорите о пенальти, втягиваете меня в авантюру. Первый гол Соболева тоже с душком, руки лежали на плечиках, но никто ничего не говорит. Я перед пресс-конференциями ничего не смотрю в плане повторов, мне надо футболом заниматься.

Итак, чемпионат России начался. То ли еще будет...

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответ valt134 (раскрыть)
сегодня в 01:44
В десяточку!!! И вообще зачем личную трагедию выносить на всеобщее обозрение??? У всех "уходят" родственники и что теперь весь мир об этом извещать надо , при этом нарушая правила игры. Ну отпросился бы на недельку, как многие делают, успокоился бы и с новыми силами вернулся.
blitz
blitz
сегодня в 01:36
Казарцев и Еськов отработали газпромовские деньги...
valt134
valt134
сегодня в 01:30
Царствие Небесное Матушке... НО... Если ты считаешь себя профессионалом- будь им!!! И ты не вправе подводить команду. Майка была заготовлена заранее и ты знал, что сняв её ты получишь карточку. А лучше вместо снятия майки сходи на кладбище, купи цветов, конфет, печенья ... И выпей сто грамм... Царствие Небесное...
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 01:16
Где спартак там скандалы, уже даже не интересно. Ищут оправдания своей бездарной игре
Дмитрий Калашников
Дмитрий Калашников ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
сегодня в 01:12
Ну да одна команда в Питере и 5 в Москве, кто бы за вас болел будь у вас тоже 5 команд в Питере?
Дмитрий Калашников
Дмитрий Калашников ответ Лакшери (раскрыть)
сегодня в 01:11
Мне 25 и мне не то что никто не болеет за спартак, так они даже футбол не навидят! а за зенит болеют только потому что денежный мешок! Всегда приятно болеть за тех кто побеждает, пусть и такой ценой!
post-navigator
post-navigator ответ ilhom0566 (раскрыть)
сегодня в 00:36, ред.
Каких болельщиков? Вас уже сняли с чемпионата :)
Федун сказал - Федун сделал :)
wowikb
wowikb
сегодня в 00:34
Хватит ныть, играть надо!
post-navigator
post-navigator
сегодня в 00:33
Уже 35 минут спартака НЕТ в чемпионате! Завтра наконец-то наступило! :)
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 00:30
играли два середника- ничья нормально
игра ниочем...............................................
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ ilhom0566 (раскрыть)
сегодня в 00:28
С чего?
полное унижение от Браги да в квалификации..
фу..
Фернандо Риксен
Фернандо Риксен ответ Hypnoz (раскрыть)
сегодня в 00:16
Я себя уже тоже ловил на этой мысли, ведь сидят же и за эти свои художества, получают зарплату.. За что?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:14
Футбол в России превратили в посмешище, цирк, со своими клоунами, в угоду кучки самовлюблённых, возамнивших себя пупами земли российской. Играют с огнем ребятки). Футбол-это социальное явление. И выделять себя так безпардонно, вызывающе, бросая вызов, устраивая беспредел на глазах миллионов...Это глупо и недальновидно. Они попирая принципы честной, справедливой борьбы, в итоге уничтожают сами себя.
ilhom0566
ilhom0566 ответ d_fincher (раскрыть)
сегодня в 00:14
И не понимают Миллер и компания, что вот так убивая Спартак они добиваются обратного: болельщиков у Спартака станет ещё больше.
Фернандо Риксен
Фернандо Риксен ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
сегодня в 00:13
Про твой "факт" кроме тебя, кто нибудь ещё знает?
dimagas2
dimagas2 ответ Лакшери (раскрыть)
сегодня в 00:11
    Лакшери
    Лакшери ответ d_fincher (раскрыть)
    сегодня в 00:08
    За спартак болеют лишь ветераны и их дети (внуки) . Чем спартак мог привлечь болельщиков? Последние 20 лет впустую, кому это нужно наблюдать. В ЕК бесконечные позоры, в ЧР 1 раз за 15 лет выиграли, это привлекает новых болельщиков? Мазахистов может быть только, но это отклонение. Даже сейчас люди не за спартак топят, а против несправедливости, которая возможно и появилась за последний год, а до этого был слабый и не интересный спартак, который никому нужен не был кроме людей которые до сих пор отмечают чемпионства времен СССР
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ
    сегодня в 00:08
      Ярославъ Ивановъ
      Ярославъ Ивановъ ответ d_fincher (раскрыть)
      сегодня в 00:06
      прикинь а за Зенит намного больше болеют ..Упс!!!
      Факт!!!
      Давно Мясной
      Давно Мясной
      сегодня в 00:05
      тренер(была бы прям самая маленькая буква, то написал бы тебя ниже - 73омицин) """СОЧИ""" тебе посл РОСТОВА вообще молча в углу надо сидеть, тогда наговорился, нет в тебе чести ,гнилой изнутри
      Ярославъ Ивановъ
      Ярославъ Ивановъ
      сегодня в 00:04
      ВАЛИТЕ!!!
      dimagas2
      dimagas2
      сегодня в 00:03
      Ну выйдут в теории,а что дальше?Баскетбол играть или что?
      ALEX26659
      ALEX26659 ответ d_fincher (раскрыть)
      вчера в 23:57
        Армейская душа
        Армейская душа
        вчера в 23:56, ред.
        Судья, наверное, тоже виноват в том, что засчитал гол Соболева. Но об этом - молчок! Это совсем другое!
        Hoyar
        Hoyar
        вчера в 23:54
        Не особо смотрю российский футбол, иногда задаюсь вопросом, а нужен он на вообще, по сути он убыточный, зачем таскать телегу с мусором?
        d_fincher
        d_fincher
        вчера в 23:48, ред.
        Главный противник Миллера сейчас - Федун. Так как несмотря на все "успехи" Зенита, за Спартак все равно болеет больше людей. Поэтому Газпрому мало, что они зовут себя гегемоном, величайшими и так далее, им надо, чтобы за них болела страна. Но такое не купишь. Поэтому надо искать способы. И находят.
        Hypnoz
        Hypnoz
        вчера в 23:46
        Два левых пенальти, первый из которых, оправдывают какими-то изменившимися правилами .... ! Дичь !
        Ладно Казарцев, может быть он не коррупционер, а просто бездарный арбитр. Но VAR !!! Два человека на окладе, которые должны предотвращать такие "ошибки" !
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