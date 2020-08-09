«Спартак» устал от судейского произвола. Федун готов покинуть РПЛ

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вчера, 23:40

Не успел чемпионат начаться, а уже скандал. Разумеется, с участием «Спартака». «Соккер.ру» — об эмоциях, пенальти и ничьей.

Можно было привыкнуть к тому, что любой матч «Спартака» со статусным соперником раздается продолжительным эхом скандала. Но плотность таких событий возрастает. Теперь достаточно и вполне себе рядового матча с «Сочи», чтобы скандал запылал. И это только в первом туре нового сезона чемпионата России.

А как все начиналось. Уже к десятой минуте игры «Спартак» вел со счетом 2:0 на радость многочисленным фанатам. Забили Александр Соболев и Джордан Ларссон. Но уже тогда были заложены первые кирпичики в основание скандала. Судья Василий Казарцев (чье имя вы еще не раз будете слышать в ближайшие недели) наказал Соболева желтой карточкой за то, что тот снял футболку после своего гола. Повод у Александра был печальный: 1 августа не стало его матери. И на майке под футболкой находилась ее фотография. Так форвард почтил ее память, посвятив гол. Соболев едва сдерживал слезы – его утешали партнеры по команде.

Эпизод стал поводом для обсуждений прямо во время игры. Это касалось действий Казарцева, который, по мнению многих, не должен был показывать желтой карточки, рассудив «по понятиям», а не по правилам. Требование по меньшей мере странное, потому что правила, действительно, есть правила. И много раз арбитры наказывали желтыми карточками футболистов, которые использовали этот прием в таком трагическом контексте.

Дело в том, что игроки прекрасно знают об этом правиле и идут на его нарушение сознательно: желтая карточка – это не так критично. И сам Соболев наверняка меньше по ее поводу переживает, чем его «защитники». Соболеву – соболезнования, а эпизод оказался переоцененным, что в принципе часто случается со всем вокруг «Спартака». Судья должен опираться на правила, он мог и не знать о личной трагедии Соболева, не обязан был о ней знать. У Казарцева больше головной боли будет по другим поводам – игра подкинула.

После лихого результативного и малость эмоционального старта «Спартака» сочинские гости один мяч отыграли. С пенальти, который реализовал Дмитрий Полоз. И тут уже больше вопросов именно по правилам и букве закона. Одиннадцатиметровый мог показаться спорным и был таковым. Спартаковец Павел Маслов в своей штрафной вел борьбу с Кириллом Заикой, который в какой-то момент запнулся за ногу защитника, они оба претендовали на мяч и зацепились ногами: Маслов добрался до мяча чуть позднее, чем коснулся ноги оппонента, оба однозначно мяч не контролировали, а шли на него. Пенальти? Смотря за кого вы болеете. Судья решил, что это достаточный повод. При этом у него есть видеоассистенты.

Главным по ВАР в этой игре был Алексей Еськов, который подтвердил решение Казарцева. Если бы он не согласился, то главный судья отправился бы сам смотреть повтор. А так: Еськов проверил, сказал, что все окей, можно играть дальше. Это к слову тем, кто будет обвинять во всем только Казарцева. ВАР ведь и нужен для предотвращения и исправления ошибок судей в поле, которые не всегда могут за всем уследить и адекватно расценить. Вероятно, логика была в том, что Маслов мяч не успел взять под контроль и зацепил Заику, а не тот в Павла влетел, когда спартаковец уже был с мячом.

Впрочем, если пенальти с фолом Маслова можно назвать спорным, то одиннадцатиметровый в самом конце игры просто взорвал всю красно-белую братию, в которой немало и весьма публичных людей: от комментаторов до бывших футболистов и тренеров и даже бывших судей. На 88-й минуте игры Анатолий Немченко в штрафной «Спартака» смог нанести удар, после чего влетел в находившегося перед ним Самюэля Жиго. Казарцев решил, что спартаковец нарушил правила, сфолив на Немченко. Хотя сложно представить, в чем именно могло заключаться нарушение. Еще сложнее понять, почему тот же Еськов, располагающий повторами, не стал вмешиваться. Поэтому Кристиану Нобоа ничего не помешало забить второй гол «Сочи» и принести южанам ничью. С большим скандалом.

Отдельный жанр – комментарии экспертов и причастных к матчу после игры. Высочайшую планку сразу задал Леонид Федун, который в сердцах заявил, что «Спартак» будет сниматься с чемпионата России из-за царящей в нем клоунады. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско оказался более сдержанным:

Мы будем стараться быть лучше, играть лучше. Мы никогда не говорим о судьях внутри команды. Мы должны были забивать больше. Мы продолжаем двигаться вперед, у нас было много шансов забить. Могли забить Глушенков, Понсе, Ларссон. Если бы мы забили 4-5 голов, то смогли бы победить. Хотелось бы извиниться перед болельщиками и командой. Повторюсь, игра была хорошая, но мы не забили свои моменты.

Чуть более развернуто на тему судейства высказался главный тренер «Сочи» Владимир Федотов:

Сложно говорить. То, что я видел, на мой взгляд, все закономерно. На матче был ВАР, и они просмотрели моменты и приняли решение. Знаете, как раньше говорили, если судья поставил, значит, пенальти был. Если не поставил – не было. Вы говорите о пенальти, втягиваете меня в авантюру. Первый гол Соболева тоже с душком, руки лежали на плечиках, но никто ничего не говорит. Я перед пресс-конференциями ничего не смотрю в плане повторов, мне надо футболом заниматься.

Итак, чемпионат России начался. То ли еще будет...