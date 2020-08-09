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Кашшаи: «Казарцев ошибся, назначив второй пенальти в ворота „Спартака“»

вчера, 23:23

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал работу судьи Василия Казарцева на матче «Спартака» и «Сочи» (2:2).

К сожалению, арбитр совершил ошибку в ключевом эпизоде на 88-й минуте. Я не вижу никакого нарушения в действиях Жиго.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ текепбир (раскрыть)
сегодня в 01:03, ред.
Прекрасно помню. Судья Петтай, не засчитал два чистых гола Зенита. Депутаты обратились в генпроеуратуру. Ответ был такой же как я тебе дал. Спортивные вопросы должны решаться спортивными органами. Пожизненное отстранение судьи со штрафом в несколько миллионовффек ивный способ
BarSlona
BarSlona
сегодня в 01:01
Реал и нырялду так каждый матч выигрывают , Спартак вам еще повезло
текепбир
текепбир ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:54
совсем другой ,не помню какой. пришел вроде туда ,но не знаю куда.... а с фактами лучше не спорить. которые как я наивно полагал являются общеизвестными
текепбир
текепбир ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:51
ну вообще то ФИФА запретить не может действиям органов правопорядка))) в данном случае швейцарии генпрокуратура которых завела дело на их главу.... "прокурор обязан реагировать на заявления граждан,с целью выявления правонарушений и предотвращения дальнейших правонарушений" и да, чуть не забыл статья 184УК РФ в прокурорском надзоре как и все статьи УК)))
ALEX26659
ALEX26659 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:50
    tesch
    tesch
    сегодня в 00:48
    И?
    Вы украли победу у Спартака. Что будем делать с ворованным?
    ALEX26659
    ALEX26659
    сегодня в 00:47
    3,2,1 кашшаи 5и90рас
    Лакшери
    Лакшери ответ Мясо69 (раскрыть)
    сегодня в 00:46
    Отличная логика. А тебе нравится Россия? А народ в России? Если идти по твоей логике, то в случае если тебе нравится Россия, то и Путин тоже))) ты за него топишь, и за Медведева ахахах, за Зенит кстати тоже, реформу не забудь
    bamana
    bamana
    сегодня в 00:40
    да и первый высосанный из пальца! первого тоже близко не было!
    SPARTAK_SPARTAK
    SPARTAK_SPARTAK
    сегодня в 00:38
    Очканул, сейчас думает как себя отбелить))
    Руслан Ляпин
    Руслан Ляпин
    сегодня в 00:36
    Сразу скажу, я не мясо, за Спартак не болею и из тех, кто играет в России нравиться только Ростов, ибо там, при всех недостатках больше про футбол, чем бюджеты. Собственно, о футболе все. Теперь о российском футболе, который сначала цифровизовали, включив модное ВАР и полгода рассказывали, как это избавит от судейский ошибок. Ага, устроили такой лютый ад, что уже и жирные тысячные с лихими 90-ми кажутся годами большой и справедливой игры.
    Нет, я все понимаю, в Сочинский стадион вложили хреналион денег и их надо отбить, туда купили некогда веселую питерскую команду, зачем-то впихнули туда Заболотнего и прочих пешеходов юродивых, получив так себе команду уровня ФНЛ. В прошлом сезоне это все тащили как могли, где тушкой, где чучелом, где зэка Кокорина пристроив, где ростовский ДЮСШ в противники получив. Но ладно – протащили в этот год и ладушки, создайте хоть что-то и играйте в свою силу. А вместо этого мы имеем то, что футболом не было даже отдаленно.
    Уже после первого пенальти стало ясно, что дальше либо будет еще одно, либо Мясо будут удалять за атаку противника не владеющего клюшкой. И так-то да – за пару минут до конца судья дождался, когда Сочи дойдут до штрафной и упадут там от потери сил за что и влепил пенальти. Да, кроме как «отражение мяча вратарем» другого основания я так и не увидел. Хотя, можно еще сказать – не достаточно пнул Джикию, например. Хотя, все понимаем, что пенальти был назначен за использование рук вратарем при ударе оплаченного «уважаемыми людьми» мяча.
    И тут, что в первом случае, что во втором все, что на стадионе, что у тв дружно орали – гляньте ВАР, косоглазые вы наши. И они глянули, после чего решили, что так-то да, повод для пенальти был, ибо уже занесли. А у нас, как известно, если правильно занести, то хоть ВАР, хоть искусственный интеллект, а тут же определят – вратарь не имел права отбивать оплаченный «уважаемыми людьми» мяч.
    И да, у Федуна самого усы в сметане, но тут я с ним согласен – нафиг такой чемпионат, где выигрывает тот, кто занес. Пусть сами между собой друг дружку оплатят и долбут людям головы.
    makkie
    makkie ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 00:24
      puperr
      puperr
      сегодня в 00:21
      Ну тут даже Кашшаи ничего придумать не смог, чтобы арбитра оправдать. Хотя мог уже и до победного душить и сказать, что своим фолом Жиго лишил возможности сыграть на добивании. Видимо его особенный стул главы департамента с бутылкой по центру сидушки зашатался.
      Мясо69
      Мясо69 ответ Лакшери (раскрыть)
      сегодня в 00:18
      Болеть за зенит, значит болеть лично за Диму Медведева, Антона Силуанова и за пенсионную реформу. Браво)
      SPARTAK_SPARTAK
      SPARTAK_SPARTAK
      сегодня в 00:18
      бил думает что у населения России нет своей головы или что мы просто овцы - на матче был ВАР и Евсеев должен был принять решение лично посмотрев, но крайний другой а эти нелюди дальше убивают наш футбол((
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч
      сегодня в 00:17
      А почему нет жёлтых карточек Маслову и Жиго за нарушения после которых назначили пенальти?
      Evilhuman
      Evilhuman ответ текепбир (раскрыть)
      сегодня в 00:17
      Аналог троек ЧК вас не обрадует, у всего есть обратная сторона
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ текепбир (раскрыть)
      сегодня в 00:16, ред.
      Мне интернет не нужен ( в этом вопросе). Там совсем другой повод был и это было давно. ФИФА сейчас не допускает вмешательство в деятельность футбольных структур государства. Тем более, я уже об этом говорил. Просто предусмотреть в регламенте в таких ситуациях пожизненное отстранение от судейства с многомиллионным штрафом. Кстати есть отличный способ и сейчас ситуацию изменить. Надо в обязательном порядке показывать на табло стадиона те кадры, что смотрят судьи ВАР. И обязательно их пояснения по принятому решению. Чтобы все было публично.
      ХУБУЛ
      ХУБУЛ
      сегодня в 00:15
      От этого наёмного клоуна меня вообще блевать тянет.
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч
      сегодня в 00:14
      Ну отмените пенальти.
      Дайте 3 очка Спартаку.
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      сегодня в 00:13
      Нам плевать на то ,что ты считаешь и видишь ! Вали назад в Венгрию !!!
      ХУБУЛ
      ХУБУЛ
      сегодня в 00:12
      Ладно пляяяя он ошибся, но для чего 3 тогда нужен ещё этот ВАР для чего.
      Ledokol64
      Ledokol64 ответ Арсений Горбачев (раскрыть)
      сегодня в 00:08
      Трачу их по разному. В том числе и для заработка.
      текепбир
      текепбир ответ Q-J-G (раскрыть)
      сегодня в 00:05
      считаю самой большой нашей бедой(не только в футболе),то что бизнес покупает чинуш(хотя в реальности сложнее чиновники и бизнес переплетены змеиным клубком). и существует клики чинуш(судей и их комитет я считаю чинушами в данном аспекте). впору вводить аналог троек ЧК чтоб без суда и следствия очищатьвсе вертикали и горизонтали
      phantom-k
      phantom-k
      сегодня в 00:01
      Большое спасибо особенно представителям других клубов за слова поддержки. У меня много друзей болеют и за цска и за Динамо и за Локо. И каждый с кем общался, сказал, что это беспредел. Всем нужен честные чемпионат и честная жизнь вокруг в том числе честные выборы, которые также украли у одной братской нам страны сегодя.
      текепбир
      текепбир ответ Hypnoz (раскрыть)
      вчера в 23:59
      точно! даже если выбил из под ноги мяч то получается сам налетел на ногу соперника которая была ближе к мячу и движения к ноге сопернике не совершала. а иначе можно выбить мяч зайдя сзади к сопернику пробив ногой ему между ног и попав по мячу вьехать ему между ног упасть и заработатьэ тим пеналь
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 23:59
      Бальзам на душу народным...
      Инсаров
      Инсаров
      вчера в 23:58
      "К сожалению арбитр совершил ошибку",- сказал после матча В. Кашаи. Глава департамента судейства "держит" болельщиков за людей недалёких. Он, наверное, просто запамятовал, что на матче работал VAR. Что же делали во время матча судьи на VARе? Ужинали? Спали? Делили "бабки"? Почему глава департамента молчит о них?
      Q-J-G
      Q-J-G
      вчера в 23:58
      Об ошибках арбитров можно было говорить, когда был главный судья + два судьи на линии. Да, тогда иногда ошибались, иногда!!!

      Но такого беспредела, как сейчас, когда главный судья+2 на линии+2 в непосредственной близости у ворот+1 судья на ВАРе, о каких ошибках может идти речь, когда вместо трёх, когда-то, вдумайтесь, шесть судей!!! Когда есть возможность, остановить игру, посмотреть, всё, что вызывает сомнение на ВАРе. Как так получается, что телезрители видят в повторе на экранах истинную картину, а судьи на ВАРе видят совсем другое...?! Как такое может быть. Ответ может быть только один: Коррупция, безнаказанность, которая подпитывает эту коррупцию, и дилетанты, которые занимают не свои, а чужие места, а это снова же коррупция...

      Безнаказанность, порождает тот беспредел, который процветает не только в футболе....

      ВАР- не панацея от всех бед, от того беспредела, который творят продажные судьи, которые даже на ВАРе видят то, что хотят видеть, а не то, что есть в действительности.
      Главная деталь в механизме ВАРа-это, увы, человек, продажный человек со своими симпатиями и антипатиями к определённой команде. Увы, но это так. И пока эту "бракованную" деталь не изъять из механизма ВАРа, пока не будут наказывать строжайшем образом, лишая пожизненной возможности судить матчи-топ уровня, до тех пор этот беспредел будет продолжаться. Слишком строго? Да нет, когда есть ВАР, а судьи продолжают ошибаться, это уже не ошибки..... Только самые жёсткие меры. Только вот вряд ли мы этого дождёмся...
      LOpp
      LOpp
      вчера в 23:57, ред.
      Один зенитовец написал, что такое судейство это месть за Кокорина.
      Увели лучшего воспитанника Зенита. Как не ловко получилось.
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