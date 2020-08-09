Кашшаи: «Казарцев ошибся, назначив второй пенальти в ворота „Спартака“»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал работу судьи Василия Казарцева на матче «Спартака» и «Сочи» (2:2).
К сожалению, арбитр совершил ошибку в ключевом эпизоде на 88-й минуте. Я не вижу никакого нарушения в действиях Жиго.
Вы украли победу у Спартака. Что будем делать с ворованным?
Вы украли победу у Спартака. Что будем делать с ворованным?
Нет, я все понимаю, в Сочинский стадион вложили хреналион денег и их надо отбить, туда купили некогда веселую питерскую команду, зачем-то впихнули туда Заболотнего и прочих пешеходов юродивых, получив так себе команду уровня ФНЛ. В прошлом сезоне это все тащили как могли, где тушкой, где чучелом, где зэка Кокорина пристроив, где ростовский ДЮСШ в противники получив. Но ладно – протащили в этот год и ладушки, создайте хоть что-то и играйте в свою силу. А вместо этого мы имеем то, что футболом не было даже отдаленно.
Уже после первого пенальти стало ясно, что дальше либо будет еще одно, либо Мясо будут удалять за атаку противника не владеющего клюшкой. И так-то да – за пару минут до конца судья дождался, когда Сочи дойдут до штрафной и упадут там от потери сил за что и влепил пенальти. Да, кроме как «отражение мяча вратарем» другого основания я так и не увидел. Хотя, можно еще сказать – не достаточно пнул Джикию, например. Хотя, все понимаем, что пенальти был назначен за использование рук вратарем при ударе оплаченного «уважаемыми людьми» мяча.
И тут, что в первом случае, что во втором все, что на стадионе, что у тв дружно орали – гляньте ВАР, косоглазые вы наши. И они глянули, после чего решили, что так-то да, повод для пенальти был, ибо уже занесли. А у нас, как известно, если правильно занести, то хоть ВАР, хоть искусственный интеллект, а тут же определят – вратарь не имел права отбивать оплаченный «уважаемыми людьми» мяч.
И да, у Федуна самого усы в сметане, но тут я с ним согласен – нафиг такой чемпионат, где выигрывает тот, кто занес. Пусть сами между собой друг дружку оплатят и долбут людям головы.
Нет, я все понимаю, в Сочинский стадион вложили хреналион денег и их надо отбить, туда купили некогда веселую питерскую команду, зачем-то впихнули туда Заболотнего и прочих пешеходов юродивых, получив так себе команду уровня ФНЛ. В прошлом сезоне это все тащили как могли, где тушкой, где чучелом, где зэка Кокорина пристроив, где ростовский ДЮСШ в противники получив. Но ладно – протащили в этот год и ладушки, создайте хоть что-то и играйте в свою силу. А вместо этого мы имеем то, что футболом не было даже отдаленно.
Уже после первого пенальти стало ясно, что дальше либо будет еще одно, либо Мясо будут удалять за атаку противника не владеющего клюшкой. И так-то да – за пару минут до конца судья дождался, когда Сочи дойдут до штрафной и упадут там от потери сил за что и влепил пенальти. Да, кроме как «отражение мяча вратарем» другого основания я так и не увидел. Хотя, можно еще сказать – не достаточно пнул Джикию, например. Хотя, все понимаем, что пенальти был назначен за использование рук вратарем при ударе оплаченного «уважаемыми людьми» мяча.
И тут, что в первом случае, что во втором все, что на стадионе, что у тв дружно орали – гляньте ВАР, косоглазые вы наши. И они глянули, после чего решили, что так-то да, повод для пенальти был, ибо уже занесли. А у нас, как известно, если правильно занести, то хоть ВАР, хоть искусственный интеллект, а тут же определят – вратарь не имел права отбивать оплаченный «уважаемыми людьми» мяч.
И да, у Федуна самого усы в сметане, но тут я с ним согласен – нафиг такой чемпионат, где выигрывает тот, кто занес. Пусть сами между собой друг дружку оплатят и долбут людям головы.
Я в шоке от этого змеиного клубка! 😂
Я в шоке от этого змеиного клубка! 😂
Дайте 3 очка Спартаку.
Дайте 3 очка Спартаку.
Но такого беспредела, как сейчас, когда главный судья+2 на линии+2 в непосредственной близости у ворот+1 судья на ВАРе, о каких ошибках может идти речь, когда вместо трёх, когда-то, вдумайтесь, шесть судей!!! Когда есть возможность, остановить игру, посмотреть, всё, что вызывает сомнение на ВАРе. Как так получается, что телезрители видят в повторе на экранах истинную картину, а судьи на ВАРе видят совсем другое...?! Как такое может быть. Ответ может быть только один: Коррупция, безнаказанность, которая подпитывает эту коррупцию, и дилетанты, которые занимают не свои, а чужие места, а это снова же коррупция...
Безнаказанность, порождает тот беспредел, который процветает не только в футболе....
ВАР- не панацея от всех бед, от того беспредела, который творят продажные судьи, которые даже на ВАРе видят то, что хотят видеть, а не то, что есть в действительности.
Главная деталь в механизме ВАРа-это, увы, человек, продажный человек со своими симпатиями и антипатиями к определённой команде. Увы, но это так. И пока эту "бракованную" деталь не изъять из механизма ВАРа, пока не будут наказывать строжайшем образом, лишая пожизненной возможности судить матчи-топ уровня, до тех пор этот беспредел будет продолжаться. Слишком строго? Да нет, когда есть ВАР, а судьи продолжают ошибаться, это уже не ошибки..... Только самые жёсткие меры. Только вот вряд ли мы этого дождёмся...
Но такого беспредела, как сейчас, когда главный судья+2 на линии+2 в непосредственной близости у ворот+1 судья на ВАРе, о каких ошибках может идти речь, когда вместо трёх, когда-то, вдумайтесь, шесть судей!!! Когда есть возможность, остановить игру, посмотреть, всё, что вызывает сомнение на ВАРе. Как так получается, что телезрители видят в повторе на экранах истинную картину, а судьи на ВАРе видят совсем другое...?! Как такое может быть. Ответ может быть только один: Коррупция, безнаказанность, которая подпитывает эту коррупцию, и дилетанты, которые занимают не свои, а чужие места, а это снова же коррупция...
Безнаказанность, порождает тот беспредел, который процветает не только в футболе....
ВАР- не панацея от всех бед, от того беспредела, который творят продажные судьи, которые даже на ВАРе видят то, что хотят видеть, а не то, что есть в действительности.
Главная деталь в механизме ВАРа-это, увы, человек, продажный человек со своими симпатиями и антипатиями к определённой команде. Увы, но это так. И пока эту "бракованную" деталь не изъять из механизма ВАРа, пока не будут наказывать строжайшем образом, лишая пожизненной возможности судить матчи-топ уровня, до тех пор этот беспредел будет продолжаться. Слишком строго? Да нет, когда есть ВАР, а судьи продолжают ошибаться, это уже не ошибки..... Только самые жёсткие меры. Только вот вряд ли мы этого дождёмся...
Увели лучшего воспитанника Зенита. Как не ловко получилось.
Увели лучшего воспитанника Зенита. Как не ловко получилось.