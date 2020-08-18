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«Фирмино сделал бы это лучше». Иностранные фанаты — о голе Ал. Миранчука

18 августа 2020, 11:49
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Подписчики популярного Instagram-канала «433» оценили гол хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука в ворота «Краснодара» в матче 2-го тура РПЛ.

Болельщики сравнили футболиста с легендой «Реала» Зинедином Зиданом и экс-игроком «Интера» Рикарду Куарежмой.

younessz7: Это Зидан?

fitness.world.2: Это русский Куарежма.

Впрочем, нашлись и читатели, которые убеждены, что в данной ситуации Миранчук мог сыграть иначе.

guywithclowncomments: Фирмино сделал бы это лучше.

clapped_football_fan: Сможет ли он сделать это холодным дождливым вечером в Стоке?

Недавно сообщалось, что Миранчук может перейти в «Аталанту».

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Все комментарии
Maximiliano_777
Maximiliano_777 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
18 августа 2020 в 14:51
Гол хорош. Я даже лайкнул))
ermak6848
ermak6848
18 августа 2020 в 12:57
сам то умешь хоть играть в футбол...
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
18 августа 2020 в 12:14
Сравнили .опу с пальцем
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
18 августа 2020 в 12:12
Смешно, на самом деле он настолько медленно это делает, что в АПЛ за это время его бы уже обокрали и успели до центра поля добежать)
Dima salev
Dima salev
18 августа 2020 в 12:12
Раз в год и палка стреляет!!
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