«Фирмино сделал бы это лучше». Иностранные фанаты — о голе Ал. Миранчука

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18 августа 2020, 11:49

Подписчики популярного Instagram-канала «433» оценили гол хавбека «Локомотива» в ворота «Краснодара» в матче 2-го тура РПЛ .

Болельщики сравнили футболиста с легендой «Реала» и экс-игроком «Интера» .

younessz7: Это Зидан?

fitness.world.2: Это русский Куарежма.

Впрочем, нашлись и читатели, которые убеждены, что в данной ситуации Миранчук мог сыграть иначе.

guywithclowncomments: Фирмино сделал бы это лучше.

clapped_football_fan: Сможет ли он сделать это холодным дождливым вечером в Стоке?

Недавно сообщалось, что Миранчук может перейти в «Аталанту».