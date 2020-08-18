«Фирмино сделал бы это лучше». Иностранные фанаты — о голе Ал. Миранчука

Подписчики популярного Instagram-канала «433» оценили гол хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука в ворота «Краснодара» в матче 2-го тура РПЛ.
Болельщики сравнили футболиста с легендой «Реала» Зинедином Зиданом и экс-игроком «Интера» Рикарду Куарежмой.
younessz7: Это Зидан?
fitness.world.2: Это русский Куарежма.
Впрочем, нашлись и читатели, которые убеждены, что в данной ситуации Миранчук мог сыграть иначе.
guywithclowncomments: Фирмино сделал бы это лучше.
clapped_football_fan: Сможет ли он сделать это холодным дождливым вечером в Стоке?
Недавно сообщалось, что Миранчук может перейти в «Аталанту».