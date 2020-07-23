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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Рубином»

23 июля 2020, 22:44
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» на выезде обыграл «Рубин» в матче 30-го тура РПЛ.

Пресс-служба москвичей выложила ролик, в котором показала, что осталось за кадром данного поединка.

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Все комментарии
Abordage
Abordage
24 июля в 00:43
Кому это интересно?
Nafnafik
Nafnafik
24 июля в 00:17
Рубин поступил не красиво и с болельщиками и со всей страной.
Cat01
Cat01
23 июля в 23:09
Теперь это все история....
Aчиститель
Aчиститель
23 июля в 22:58
Одно на ум приходит - договорный матч.
Leha-ha50
Leha-ha50
23 июля в 22:58
А за кадром осталась таблица, где Спартак находится на 7ом месте . Очередной сезон по сути провален. 13 поражений - это просто немыслимо . С таким бюджетом и так сыграть - это просто суметь надо. Терпения нет у Федуна совсем. Сколько песен было спето во славу Цорна и Тедеско , сколько надежд Федун на них возлагал и .......Один уже "шнеля" домой , другой уже в позиции низкого старта на дистанции ведущей на Родину.
Есть ощущение , что НОВЫЙ ГОД Тедеско будет встречать дома.
А Федун в очередной раз начнет верить в нового тренера!!!
For56tas
For56tas
23 июля в 22:52
Остались два левых пенальти.
beefs
beefs
23 июля в 22:45
и что же там интересного...
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