«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Рубином»

«Спартак» на выезде обыграл «Рубин» в матче 30-го тура РПЛ.
Пресс-служба москвичей выложила ролик, в котором показала, что осталось за кадром данного поединка.
«Спартак» на выезде обыграл «Рубин» в матче 30-го тура РПЛ.
Пресс-служба москвичей выложила ролик, в котором показала, что осталось за кадром данного поединка.
Есть ощущение , что НОВЫЙ ГОД Тедеско будет встречать дома.
А Федун в очередной раз начнет верить в нового тренера!!!
Есть ощущение , что НОВЫЙ ГОД Тедеско будет встречать дома.
А Федун в очередной раз начнет верить в нового тренера!!!