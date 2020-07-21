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Бикфалви получил 1 млн рублей от букмекера за блестящий гол «Арсеналу»

21 июля 2020, 22:20

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви получил специальную награду за впечатляющий гол, забитый в матче 29-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:3). Игрок забил в ворота туляков ножницами через себя.

Титульный партнер «Урала», букмекерская компания Parimatch, подарила футболисту 1 млн рублей. Вручение чека состоялось на стадионе «Екатеринбург Арена».

«Мы в Parimatch гордимся голом, который забил Эрик в составе наших партнеров из „Урала“. Этот мяч олицетворяет многие из ценностей нашего бренда — азарт, смелость, готовность рискнуть всем ради победы и сорвать куш. Такие голы украшают наш чемпионат, и мы рады, что у Бикфалви получилось исполнить такой сложный прием», — сказал заместитель генерального директора Parimatch в России Руслан Медведь.

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Все комментарии
112910415
112910415
23 июля в 20:00
красиво было, факт !
Cir Braun
Cir Braun
22 июля в 00:28
Hаверное заслужил.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 июля в 22:37
Хорошая премия за отличный гол!!!
Caniggia
Caniggia
21 июля в 22:36
Пожалуй, лучший гол сезона!
minai
minai
21 июля в 22:29
Я за Арсенал, но гол действительно хорош.
cska1948
cska1948
21 июля в 22:26
Гол красавец! Награда заслуженная!
LOpp
LOpp ответ ЮЗИК (раскрыть)
21 июля в 22:25
Для Бикфалви да, а Уралу этот гол очков не принес.
Заброда
Заброда
21 июля в 22:22
Было красиво.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 июля в 22:21
Гол дорогого стоит
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