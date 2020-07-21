Бикфалви получил 1 млн рублей от букмекера за блестящий гол «Арсеналу»

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21 июля 2020, 22:20

Полузащитник «Урала» получил специальную награду за впечатляющий гол, забитый в матче 29-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:3). Игрок забил в ворота туляков ножницами через себя.

Титульный партнер «Урала», букмекерская компания Parimatch, подарила футболисту 1 млн рублей. Вручение чека состоялось на стадионе «Екатеринбург Арена».

«Мы в Parimatch гордимся голом, который забил Эрик в составе наших партнеров из „Урала“. Этот мяч олицетворяет многие из ценностей нашего бренда — азарт, смелость, готовность рискнуть всем ради победы и сорвать куш. Такие голы украшают наш чемпионат, и мы рады, что у Бикфалви получилось исполнить такой сложный прием», — сказал заместитель генерального директора Parimatch в России Руслан Медведь.