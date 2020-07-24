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РПЛ объявила претендентов на лучший гол июля

24 июля 2020, 09:34

РПЛ в социальных сетях запустила голосование для определения лучшего гола июля в чемпионате России.

В список номинантов попали следующие игроки: Джордан Ларссон (26-й тур, «Спартак» — «Тамбов»), Даниил Уткин (26-й тур, «Зенит» — «Краснодар»), Денис Попович (27-й тур, «Арсенал» — «Крылья Советов»), Эрик Бикфалви (29-й тур, «Урал» — «Арсенал»), Роман Зобнин (29-й тур, «Спартак» — «Ахмат»), Александр Соболев (29-й тур, «Спартак» — «Ахмат»), Реми Кабелья (30-й тур, «Краснодар» — «Ахмат»), Иван Обляков (30-й тур, ЦСКА — «Тамбов»).

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Все комментарии
RIR68
RIR68
24 июля в 11:58
Маслов. пяткой через себя!!!
Bikcon
Bikcon ответ mihaluch (раскрыть)
24 июля в 10:32
Зато сколько, на всех сполна хватит.
Glyba
Glyba
24 июля в 10:17
Голы то Тамбову, то Ахмату, то КС, разве можно их считать лучшими?
Glyba
Glyba ответ Бамбихрюк (раскрыть)
24 июля в 10:16, ред.
Посмотри на таблицу чемпионата, вопросы отпадут сами собой, на 7-м месте наверное не уютно.
Бамбихрюк
Бамбихрюк
24 июля в 10:02
Из зенита нет, они только с пенальти забивают
cska vperiod
cska vperiod
24 июля в 09:49
Бикфалви!!!
mihaluch
mihaluch
24 июля в 09:46
Из Зенита нет там забивают просто голы.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 09:43
Все голы хороши, трудный выбор.
Kэrroll
Kэrroll
24 июля в 09:39
В команде с 7-го места нет ничего лучшего.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
24 июля в 09:37
Одни спартаковцы, которые с игры раз в пятилетку забивают.
Legend 6
Legend 6
24 июля в 09:36, ред.
А выберут Дзюбу с голом с пенальти
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