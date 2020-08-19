Смольников: «Хочется реально побороться за чемпионство в РПЛ»

Защитник «Краснодара» рассказал о главных целях команды на сезон.

Мне кажется, не совсем правильно ставить клеймо на возрастных футболистах. Что после 28, что после 30, что после 33-х… Это генетика, плюс умение правильно тренироваться и восстанавливаться на протяжении всей карьеры. Если футболист не сбавляет требований к себе, то можно играть и играть. Тому есть куча примеров. На себе возрастных изменений не замечаю.

Хочется реально побороться за чемпионство и попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Команда у нас очень хорошая, с поставленным футболом. Нужно больше верить в свои силы, и все получится.