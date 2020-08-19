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Смольников: «Хочется реально побороться за чемпионство в РПЛ»

19 августа 2020, 15:01

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников рассказал о главных целях команды на сезон.

Мне кажется, не совсем правильно ставить клеймо на возрастных футболистах. Что после 28, что после 30, что после 33-х… Это генетика, плюс умение правильно тренироваться и восстанавливаться на протяжении всей карьеры. Если футболист не сбавляет требований к себе, то можно играть и играть. Тому есть куча примеров. На себе возрастных изменений не замечаю.

Хочется реально побороться за чемпионство и попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Команда у нас очень хорошая, с поставленным футболом. Нужно больше верить в свои силы, и все получится.

Напомним, что Смольников стал игроком «Краснодара» в конце прошлого месяца.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
19 августа 2020 в 15:53
А кто тебе мешает борись.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
19 августа 2020 в 15:35
Пора побеждать.
shlomo
shlomo
19 августа 2020 в 15:15
Конечно Игорь Александрович сказал все правильно, но....если он сам не замечает возрастных изменений, то это не значит, что их нет..наверное лучшие свои годы он провел в Зените и это было в 2014-2017 годах....вот тогда он был был одним из лучших в нашем чемпе...а сейчас сбавил обороты и все таки возраст есть возраст (даже Месси, Рон и Ибра уже не те, что были 4-5 лет тому назад, а эти по сравнению с остальными, а особенно с нашими "крутяги")...ладно ... хорошо, что Игорь вернулся в свой прежний клуб и озвучил такие задачи...Удачи тебе!
Давайте думать
Давайте думать
19 августа 2020 в 15:15
Смольников красава ахахаха с тобой в разведку ходить нельзя... Кричит " хочется реально побороться за чемпионство" РЕАЛЬНО карл))а не судейскими методами.
Василий 50
Василий 50
19 августа 2020 в 15:08
Не с этим тренером.
Остапчук 67
Остапчук 67
19 августа 2020 в 15:02
Сбитый летчик высказался.
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