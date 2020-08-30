Семак: «На мой взгляд, мы сегодня смотрелись неплохо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 6-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).
Игра заканчивала достаточно насыщенный цикл. Надеялись, старались выиграть, но не хватило остроты и свежести. В следующий раз, надеюсь, забьём. Сейчас отдохнём, будем готовиться. На мой взгляд, мы сегодня смотрелись неплохо. Не всегда получается забивать, ничего страшного не произошло. Впереди ещё много игр. Ребята старались, но по ряду причин не получилось.
Руководство прекрасно знает наши пожелания по позициям, которые требуют усиления. Я же тренер, моя задача тренировать.
Например ЦСКА выходил из группы ЛЧ и доходил до 1/4 финала в 2010 году
зенит вроде выходил из группы, правда до 1/4 финала никогда не доходил, мешала Бенфика в 1/8
Например ЦСКА выходил из группы ЛЧ и доходил до 1/4 финала в 2010 году
зенит вроде выходил из группы, правда до 1/4 финала никогда не доходил, мешала Бенфика в 1/8
Если его команда за 94 минуты ни одного раза не попала в створ ворот - это неплохо?
Как он собирается с этим неплохо выходить из группы ЛЧ?
Если его команда за 94 минуты ни одного раза не попала в створ ворот - это неплохо?
Как он собирается с этим неплохо выходить из группы ЛЧ?
С такой игрой из группы ЛЧ не выйти и на дриблинг Малкома надеяться нечего - его и у нас гасят, а в ЛЧ будут одни потери. Кстати, может я не прав, но Семак Малкома использует неправильно. Он должен быть на острие атаки вместе с Азмуном, а Дзюба стал тяжеловат и ему место в центре или под нападающим. Пусть укрепит центр и снабжает мячами атаку. Основу игры, конечно, надо перенести вниз. Хватит уже бесполезно навешивать на столбов. Дзюба становится всё более неповоротлив и изучили его вдоль и поперёк, а Ерохин совсем не обладает ударом ни внизу, ни вверху, а в борьбе привозит одни штрафные. Этого уже давно пора отправить в аренду или продать.
С такой игрой из группы ЛЧ не выйти и на дриблинг Малкома надеяться нечего - его и у нас гасят, а в ЛЧ будут одни потери. Кстати, может я не прав, но Семак Малкома использует неправильно. Он должен быть на острие атаки вместе с Азмуном, а Дзюба стал тяжеловат и ему место в центре или под нападающим. Пусть укрепит центр и снабжает мячами атаку. Основу игры, конечно, надо перенести вниз. Хватит уже бесполезно навешивать на столбов. Дзюба становится всё более неповоротлив и изучили его вдоль и поперёк, а Ерохин совсем не обладает ударом ни внизу, ни вверху, а в борьбе привозит одни штрафные. Этого уже давно пора отправить в аренду или продать.