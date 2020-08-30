Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Семак: «На мой взгляд, мы сегодня смотрелись неплохо»

30 августа 2020, 18:47
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 6-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

Игра заканчивала достаточно насыщенный цикл. Надеялись, старались выиграть, но не хватило остроты и свежести. В следующий раз, надеюсь, забьём. Сейчас отдохнём, будем готовиться. На мой взгляд, мы сегодня смотрелись неплохо. Не всегда получается забивать, ничего страшного не произошло. Впереди ещё много игр. Ребята старались, но по ряду причин не получилось.

Руководство прекрасно знает наши пожелания по позициям, которые требуют усиления. Я же тренер, моя задача тренировать.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Адвокат Жорин: «Шанс на экстрадицию Промеса в Россию велик»
Сегодня, 19:28
Захарян рассказал, как учит игроков «Реала Сосьедад» русскому мату
27 марта
«Он вообще зверюга». Митай назвал самого накачанного игрока «Локомотива»
27 марта
Генсек РФС: «Главная цель — чтобы сборная играла в официальных матчах»
26 марта
Подросток, спасший людей в «Крокусе», рассказал о мечте стать футболистом
25 марта
Карпин рассказал о последнем разговоре с Василием Уткиным
24 марта
Сортировать
Все комментарии
3djmurq54rqb
3djmurq54rqb ответ Геннадьич (раскрыть)
31 августа 2020 в 13:52, ред.
Он же довереное лицо.
pomor 445
pomor 445 ответ Footbolista (раскрыть)
30 августа 2020 в 22:42
Опять же выглядит неплохо... на фоне судейских ошибок в его пользу. Только и всего.
pomor 445
pomor 445 ответ oFANATo (раскрыть)
30 августа 2020 в 22:31
Тогда РФПЛ была гораздо сильнее, чем эта РПЛ.
Footbolista
Footbolista ответ pomor 445 (раскрыть)
30 августа 2020 в 22:08, ред.
Согласен...но все таки Спартак сейчас играет неплохо...
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
30 августа 2020 в 21:45
Плюсы только в том, что преимущественно владели инициативой в матче, и все, в остальном все плохо. Где усиление команды? Опять один Малком играет, ну и Мостовой старается, нападающие как обычно не тянут.
oFANATo
oFANATo ответ pomor 445 (раскрыть)
30 августа 2020 в 21:43
Ну раньше то выходили из нашей РПЛ.
Например ЦСКА выходил из группы ЛЧ и доходил до 1/4 финала в 2010 году
зенит вроде выходил из группы, правда до 1/4 финала никогда не доходил, мешала Бенфика в 1/8
pomor 445
pomor 445 ответ oFANATo (раскрыть)
30 августа 2020 в 21:32
Никто из такой РПЛ из группы ЛЧ никогда не выйдет.
pomor 445
pomor 445 ответ Footbolista (раскрыть)
30 августа 2020 в 21:30
Так в том и дело, что у нас на призовых местах только смотрятся ... без всякой игры. Любой чемпион образуется, благодаря неудачам соперника. Игра у всех отсталая, медленная. Кто меньше проколов наделает, меньше потеряет от травм, Потом тот и чемпион. Потом выходит такой призёр в ЕК и выглядит там желторотиком из поселкового турнира.
oFANATo
oFANATo
30 августа 2020 в 21:26
Семак вообще какую игру смотрел?
Если его команда за 94 минуты ни одного раза не попала в створ ворот - это неплохо?

Как он собирается с этим неплохо выходить из группы ЛЧ?
pomor 445
pomor 445
30 августа 2020 в 21:18, ред.
Плохо, даже очень плохо. И не только в этой игре. И не потому что устали и двигались тяжело. Плохо потому, что нет и намёка на повышение скорости игры за счёт быстрых передач и принятия решений. Вместо этого таскают мяч, долго оглядываются, оценивая обстановку и передавая мяч назад и по горизонтали. Зачем нужно это чрезмерное увлечение дриблингом. Пустая трата времени и сил, которых и так не хватает при таком плотном графике Надо быстро передавать мяч. Игроки должны постоянно занимать лучшие позиции, открываясь для передач. Это основной тренд европейского футбола. Могли бы уже из матчей с Лейпцигом извлечь урок. Они и без выдающихся мастеров дошли до полуфинала именно за счёт скорости игры. Бавария какими мастерами обладает, но мяч таскает минимально, а старается сразу отдать открывшемуся впереди игроку. Все игроки постоянно ищут лучшую для атаки позицию.
С такой игрой из группы ЛЧ не выйти и на дриблинг Малкома надеяться нечего - его и у нас гасят, а в ЛЧ будут одни потери. Кстати, может я не прав, но Семак Малкома использует неправильно. Он должен быть на острие атаки вместе с Азмуном, а Дзюба стал тяжеловат и ему место в центре или под нападающим. Пусть укрепит центр и снабжает мячами атаку. Основу игры, конечно, надо перенести вниз. Хватит уже бесполезно навешивать на столбов. Дзюба становится всё более неповоротлив и изучили его вдоль и поперёк, а Ерохин совсем не обладает ударом ни внизу, ни вверху, а в борьбе привозит одни штрафные. Этого уже давно пора отправить в аренду или продать.
Footbolista
Footbolista
30 августа 2020 в 20:56
Неплохо смотрится зенит на 2 месте...ниже будет смотреться еще лучше...
112910415
112910415
30 августа 2020 в 20:20
смотритесь и дальше столь же неплохо, нет возражений !
Геннадьич
Геннадьич
30 августа 2020 в 20:14
Бедный,бедный Степан,ой,то есть Сергей Богданович! А все так хорошо начиналось...Но как то сегодня ни разу по воротам не ударили.Дзюба все время падал и даже до штрафной пешком не доходил. Азмун ходил мрачный и недовольный.Чистый гол ЛОКО не засчитали VARвары.И лицо у Богданыча стало каким то игрушечным,пластмассовым.Ну волосы крашенные-это еще ничего страшного.Но пластику сделать мужику!??Наверное Артемка настоял.
Captan08
Captan08
30 августа 2020 в 20:11
Жуткая тягомотина ...
starche
starche
30 августа 2020 в 20:09
Ни одного удара в площадь ворот! И это неплохо!?
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
30 августа 2020 в 19:42
    PiterGrad
    PiterGrad
    30 августа 2020 в 19:34
    НОООЛь ударов в створ это нормальено?? а что тогда не нормально,забить себе трешку?? Я еще после прошлой ЛЧ писал ,что это трус а не тренер. У него нет мысли игры....средний игрок он был ну а тренер еще хуже. 23а от такой игры ...
    Garrincha58
    Garrincha58
    30 августа 2020 в 19:02
    69 просто уже отвращение от этого тренеришки когда же это закончится скорей бы ЛЧ и после очередного провала его выгонят из Зенита
    youtomee
    youtomee
    30 августа 2020 в 18:57
    ну если в этом "неплохо смотрелись" он не учитывает 0 ударов в створ, тогда может быть...
    shlomo
    shlomo
    30 августа 2020 в 18:54
    Сергей, ты просто сам себя обманываешь....
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    30 августа 2020 в 18:49, ред.
    Это правильное мнение...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     