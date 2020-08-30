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Судья Федотов: «Гол „Локомотива“ в ворота „Зенита“ отменили правильно»

30 августа 2020, 16:43
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов назвал решение главного арбитра матча 6-го тура между «Локомотивом» и «Зенитом» отменить гол в ворота «сине-бело-голубых» верным. На 10-й минуте встречи полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Рыбчинский отметился результативным ударом, однако боковой рефери зафиксировал у него офсайд.

Миллиметры плеча Рыбчинского находились за линией офсайда. Это правильно отменённый гол в ворота «Зенита».

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Все комментарии
makkie
makkie
30 августа 2020 в 22:53
По-моему, всё чисто было - Рыбчинский был на одной линии с Караваевым. Судьи перестраховались.
И да, Зениту бы такой гол засчитали (вспоминаем гол Оренбургу).
Геннадьич
Геннадьич
30 августа 2020 в 19:56
Совсем запугали И.Федотова.Или пообещали на матч-тв вернуть!??
nubom
nubom
30 августа 2020 в 19:10
"Арбитр Федотов" издал протяжный гудок и вошел в Неву...
Иван Тасминский
Иван Тасминский
30 августа 2020 в 17:59
Что за бред, очевидный чистый гол был
STVA 1
STVA 1
30 августа 2020 в 17:27
Миллиметровые офсайды это сильно)))
mihaluch
mihaluch
30 августа 2020 в 17:27
Правильно не засчитанный гол и ни какого скандала.
ДУХ Спартака
ДУХ Спартака
30 августа 2020 в 17:13
Очевидный офсайд
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
30 августа 2020 в 17:12
Это все видели. Тут Вар сработал хорошо.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
30 августа 2020 в 16:58
    d_fincher
    d_fincher
    30 августа 2020 в 16:54
    Не в том дело, правильно или нет, но в том, что в такой же ситуации Зениту гол бы засчитали.
    Footbolista
    Footbolista
    30 августа 2020 в 16:50
    Как можно увидеть мм на поле или на ВАРе?)...
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