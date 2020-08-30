Судья Федотов: «Гол „Локомотива“ в ворота „Зенита“ отменили правильно»

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30 августа 2020, 16:43

Арбитр Игорь Федотов назвал решение главного арбитра матча 6-го тура между «Локомотивом» и «Зенитом» отменить гол в ворота «сине-бело-голубых» верным. На 10-й минуте встречи полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Рыбчинский отметился результативным ударом, однако боковой рефери зафиксировал у него офсайд.