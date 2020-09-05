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Сборная России тренируется в полном составе перед игрой с Венгрией

05 сентября 2020, 13:54
ВенгрияЛоготип футбольный клуб Венгрия2 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России в полном составе проводит тренировку на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште накануне матча второго тура группового этапа Лиги Наций против команды Венгрии.

В занятии принимают участие все 26 футболистов, которые были вызваны на сбор. Встреча сборных России и Венгрии пройдет 6 сентября.

Ранее стало известно, что сборная России прошла третье тестирование на наличие COVID-19.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
05 сентября 2020 в 14:46
Главное не проиграть им . Ну а победа на выезде будет отличным результатом. Удачи и хорошей игры.
Leha-ha50
Leha-ha50
05 сентября 2020 в 14:11
Матч с Венграми предстоит очень тяжелый. Венгры просто затерзали турок и это на выезде. Теперь они явно на кураже и выйдут с намерением победить. Если наши не прибавят в скорости , то венгры нас просто затерзают. Физика у них просто на очень хорошем уровне , чего не скажешь о наших сборниках . В последнем туре все смотрелись достаточно уныло, да и с сербами не феерили.
Будем надеяться , что тренерскому штабу удастся подвести команду в нужных кондициях.
Болеем за Россию.
Всем здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 сентября 2020 в 13:56
Главное без травм...
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