Сборная России тренируется в полном составе перед игрой с Венгрией

Сборная России в полном составе проводит тренировку на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште накануне матча второго тура группового этапа Лиги Наций против команды Венгрии.
В занятии принимают участие все 26 футболистов, которые были вызваны на сбор. Встреча сборных России и Венгрии пройдет 6 сентября.
Ранее стало известно, что сборная России прошла третье тестирование на наличие COVID-19.
Будем надеяться , что тренерскому штабу удастся подвести команду в нужных кондициях.
Болеем за Россию.
Всем здоровья.
Будем надеяться , что тренерскому штабу удастся подвести команду в нужных кондициях.
Болеем за Россию.
Всем здоровья.