Сборная России тренируется в полном составе перед игрой с Венгрией

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05 сентября 2020, 13:54

Сборная России в полном составе проводит тренировку на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште накануне матча второго тура группового этапа Лиги Наций против команды Венгрии.

В занятии принимают участие все 26 футболистов, которые были вызваны на сбор. Встреча сборных России и Венгрии пройдет 6 сентября.

Ранее стало известно, что сборная России прошла третье тестирование на наличие COVID-19.