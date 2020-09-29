Главный тренер «Уфы» оценил игру своей команды в обороне в нынешнем сезоне.

Беленов — лидер «Уфы». Опытный игрок, с духом победителя. Яркий надежный вратарь. Но в этом сезоне мы командными действиями позволяем ему играть ещё ярче. Если в прошлом сезоне по отраженным ударам он был 12-13-й в РПЛ , то сегодня Саша на первом месте.

Это говорит, что командная игра в обороне сейчас не на том уровне. Что показывают и результаты, у нас пока нет матчей «на ноль». Пропустили много.

Работаем над этим компонентом, чтобы прийти к той спокойной и надежной обороне, что была у «Уфы».

Беленов к тому же один из трёх наших капитанов, на них сейчас выпала большая нагрузка. Как преодолеть ситуацию? Выйти из неё можно только вместе. И выйти надо с честью.