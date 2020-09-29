ГлавнаяНовости

Евсеев: «Беленов — лидер „Уфы“, но игра в обороне у нас не на том уровне»

29 сентября 2020, 18:34

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил игру своей команды в обороне в нынешнем сезоне.

Беленов — лидер «Уфы». Опытный игрок, с духом победителя. Яркий надежный вратарь. Но в этом сезоне мы командными действиями позволяем ему играть ещё ярче. Если в прошлом сезоне по отраженным ударам он был 12-13-й в РПЛ, то сегодня Саша на первом месте.

Это говорит, что командная игра в обороне сейчас не на том уровне. Что показывают и результаты, у нас пока нет матчей «на ноль». Пропустили много.

Работаем над этим компонентом, чтобы прийти к той спокойной и надежной обороне, что была у «Уфы».

Беленов к тому же один из трёх наших капитанов, на них сейчас выпала большая нагрузка. Как преодолеть ситуацию? Выйти из неё можно только вместе. И выйти надо с честью.

Ранее стало известно, что руководство «Уфы» не собирается увольнять Евсеева после разгромного поражения от «Зенита» в матче 9-го тура РПЛ (0:6).

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии7
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии5
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии13
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
29 сентября в 20:19
ну беленов в анжи говорят не плохо стоял
VAN ARM
VAN ARM
29 сентября в 19:42
скоро людей на заявку хватать не будет))) нужны покупки или собирайтесь в фнл)))
КЭТиК
КЭТиК
29 сентября в 19:13
Вратарь хороший, оборона гнилая.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
29 сентября в 19:02
По игре и ситуации в клубе УФА сейчас более реальный кандидат на вылет, чем даже Химки и Тамбов. Газизов сделал свое дело - Газизов ушел.
STVA 1
STVA 1 ответ David Young (раскрыть)
29 сентября в 18:56
Не факт.. Проданы игроки и им не куплена замена
Faustello
Faustello
29 сентября в 18:54
Новиков и Гунько такие из за угла:
Валентиныч! Ты скоро?!?!)))
mihaluch
mihaluch
29 сентября в 18:48
Вратарь только половина команды.
shlomo
shlomo
29 сентября в 18:36
Хоть вратарь и половины команды, но защитники должны быть...
David Young
David Young
29 сентября в 18:36
Евсеев не справляется, это проблема.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100