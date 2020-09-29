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Гендиректор «Динамо»: «Отставка Новикова — понятный шаг и логичный»

29 сентября 2020, 18:26

Генеральный директор «Динамо» Юрий Белкин прокомментировал отставку главного тренера команды Кирилла Новикова.

Отставка Кирилла Новикова — понятный шаг и логичный. Причём даже не столько в плане результатов, потому что спады и неудачные серии случаются у любой команды. Мы, естественно, много обсуждали в последнее время сложившуюся ситуацию и, главное, дальнейшие перспективы её развития. По итогам последних матчей стало окончательно понятно, что наши игровые проблемы носят систематический характер и приводят к отсутствию того результата, к которому мы стремились.

Кирилл принял решение и, думаю, оно правильное, хоть и трудное. Мы, со своей стороны, рассчитывали всё же на долгосрочное сотрудничество. К ближайшему матчу с «Краснодаром» команду будет готовить Александр Кульчий. Вопрос с назначением нового главного тренера требует времени, но определимся с кандидатурой как можно быстрее.

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Все комментарии
vont
vont
29 сентября в 20:29, ред.
да-да, определяйтесь с кандидатурой! А не убирайте приставку и.о! Хорош нам абы как и кого! - Тренер нужен титулованый! С амбициями на чемпионство! Или у руководства цели не совпадают с желаниями болельщиков?
ermak6848
ermak6848
29 сентября в 19:58
тусуют как колоду карт
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
29 сентября в 19:29
Хорошо что Витька никто не увольняет
nikoladolgov
nikoladolgov
29 сентября в 19:08, ред.
А замена кто ? Червяк ?
mihaluch
mihaluch
29 сентября в 18:52
Отставка пришла сама собой.
alexgurzan
alexgurzan ответ cska vperiod (раскрыть)
29 сентября в 18:44
.
cska vperiod
cska vperiod
29 сентября в 18:41
Скоро динамики догонят спартачей по количеству отставок тренеров за сезон.
VAN ARM
VAN ARM
29 сентября в 18:35
и ровно на столько же глупый и не несущий ни каких последствий))
Q-J-G
Q-J-G
29 сентября в 18:30
понятный и логичный, но вопрос отставки, спорный...
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