От балета до кино. Футболисты «Зенита» и «Спартака» готовятся к «дерби двух столиц». Лучшее из Сети

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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

«Ростов» выпустил еще одно видео в стиле фильма Гая Ричи «Джентльмены».

В эту компанию легко вписался бы форвард «Кристал Пэлас» .

Игроки «Спартака» и сходили на премьеру фильма «Стрельцов». Вместе с ними мероприятие посетил бывший футболист «красно-белых» .

Футболисты «Зенита» и (вместе с наставником ) же решили посетить балетный урок накануне поединка с «красно-белыми».

Сергей Семак, Александр Ерохин, Вячеслав Караваев и футболисты «Газпром»-Академии посетили балетный урок в Михайловском театре. pic.twitter.com/IDEswLv3nJ — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) September 27, 2020

Тренироваться одному не всегда бывает скучно.

Милота дня:

Форвард «Ювентуса» со своей дочкой.

Девушки дня:

Элис Родригес, спутница форварда «Севильи» Сусо.

Ксения, жена голкипера «Ростова» Сергея Песькова.

Тренер «Суонси» Алан Тейт схватил за горло футболиста «Бирмингема» во время очного матча команд.

В футбол можно играть даже мячом для боулинга, но не стоит этого делать.

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо заявил, что Лео Месси может найти себе новых друзей после ухода Луиса Суареса в «Атлетико». Но разве можно заменить такую дружескую атмосферу?

Эти болельщики очень рады, что купили билеты именно на данные места.

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Футболисты московского «Динамо» решили показать класс на тренировке. В Лиге Европы, к сожалению, было нечто похожее...

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Вот и наступила осень. Лето, мы будем скучать!

До скорых встреч!