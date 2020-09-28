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От балета до кино. Футболисты «Зенита» и «Спартака» готовятся к «дерби двух столиц». Лучшее из Сети

вчера, 18:00
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Все комментарии
mortid
mortid
сегодня в 01:20
    Legend 6
    Legend 6
    вчера в 18:37
    А где мать детей Роналду?
    Хрен горький
    Хрен горький
    вчера в 18:25
    Смешались в кучу кони, люди, (С)
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 18:18
    Игроки Ростова ещё до матча признались, что не хотят учить английский. Правильно, ведь в Лондон к Тоттенхэму они даже не собирались
    ALEX26659
    ALEX26659
    вчера в 18:15
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 18:03
      Прикольные фото!
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