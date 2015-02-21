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Якин: «Хотелось бы, чтобы реализация у „Спартака“ была лучше»

21 февраля 2015, 19:50
 Главный тренер «Спартака» Мурат Якин прокомментировал победу над «Стремсгодсетом» в товарищеской встрече, которая прошла в Турции.
 
«Чувствовалось, что это уже третий матч за шесть дней: накопилась эмоциональная усталость. Хорошо, что сумели создать свои голевые моменты, и главное, и что один из них даже реализовали. И все же хотелось бы, чтобы реализация была лучше. Не хватало решительности, и, скорее всего, это связано именно с психологической усталостью. Что с Глушаковым? У него давно есть проблема с голеностопом. Он его беспокоит, и он играет с этим дискомфортом. Вдобавок Глушаков получил болезненный удар, поэтому было решено его заменить», — отметил Якин.
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