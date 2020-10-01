Месси против Роналду, испытание чемпионом для «Локо», шансы для «Зенита» и «Краснодара»

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вчера, 21:09

Состоялась жеребьевка группового турнира ЛЧ , где РПЛ представляли три клуба. «Соккер.ру» — о соперниках «Локо», «Зенита» и «Краснодара», а также о фишках других групп.

Группа А: «Бавария», «Атлетико», «Зальцбург», «Локомотив»

«Локомотив» два года подряд занимал последние места в лигочемпионских квартетах и снова попал в сложнейшую группу. «Железнодорожников» ждет новая встреча с «Атлетико», который зачастил на « РЖД Арену» в последние годы, а вообще состав группы напоминает о квартете, в который угодил «Ростов» четыре года назад: тогда «желто-синие» тоже играли против «Атлетико» и «Баварии», которую сумели обыграть на своем поле, а третьим оппонентом был ПСВ .

Прямо скажем, у «Локомотива» нет шансов на место выше третьего: действующий победитель Лиги чемпионов и команда Диего Симеоне в другой весовой категории. А вот «Зальцбург» хотелось бы опередить, хотя это очень серьезный соперник, который будет фаворитом в матчах с «железнодорожниками». Надеюсь, «Локо» сможет опровергнуть наш прогноз, но объективно предположить иной исход трудно.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Бавария». 2. «Атлетико». 3. «Зальцбург». 4. «Локомотив».

Группа B: «Реал», «Шахтер», «Интер», «Боруссия» (Менхенгладбах)

Донецкий «Шахтер» попал в окружение команд из топ-чемпионатов, но для дерзкой команды Луиша Каштру это отличный шанс показать себя в матчах с клубами, за которыми пристально следят десятки миллионов. В рамках этой группы нас ждет суперматч — «Реал» против «Интера». Команды из Мадрида и Милана не встречались в Лиге чемпионов больше 20 лет, в последний раз пересекались в сезоне-1998/99, когда играли в одной группе со «Спартаком», а между собой обменялись домашними победами.

«Интер» постарается с третьей попытки выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а «Шахтер» — навязать грандам борьбу и взять у «нерадзурри» реванш за унизительное поражение в полуфинале Лиги Европы со счетом 0:5. Но скорее всего, в этом квартете «Реал» и «Интер» сразятся за первую строчку, а «Шахтер» и «Боруссия» оспорят утешительную путевку в Лигу Европы.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Реал». 2. «Интер». 3. «Шахтер». 4. «Боруссия М».

Группа C: «Порту», «Манчестер Сити», «Олимпиакос», «Марсель»

В этой группе представитель первой корзины точно не фаворит, а вот для «Манчестер Сити» получилась довольно приятная «разминочная» жеребьевка: все соперники крепки, но звезд с неба не хватают. Пожалуй, сомнений не вызывает только первое место горожан, а вот «Марсель», «Олимпиакос» и «Порту» могут финишировать в любом порядке.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Манчестер Сити». 2. «Марсель». 3. «Олимпиакос». 4. «Порту».

Группа D: «Ливерпуль», «Аякс», «Аталанта», «Мидтьюлланд»

«Ливерпуль» постоянно дарит соперникам шансы на групповых этапах, вспомните, с каким скрипом «красные» вышли в плей-офф в недавнем триумфальном розыгрыше, но думаю, что команда Клоппа все же будет первой. А «Мидтьюлланд» — последним. «Аталанта» и «Аякс» в предыдущих двух розыгрышах собрали призы зрительских симпатий, а теперь им, скорее всего, придется оспаривать второй билетик в 1/8 финала.

Возможно, матчи этой группы получатся наиболее зрелищными, ведь «Ливерпуль», «Аталанта» и «Аякс» знают толк в атакующем футболе и не привыкли прятаться. Отдельным сюжетом выступает линия соперничества бывших звезд РПЛ — Квинси Промеса из «Аякса» и Алексея Миранчука из «Аталанты». Промес против «Ливерпуля» — тоже тема, ведь последний визит знакомого голландца на «Энфилд» завершился поражением со счетом 0:7.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Ливерпуль». 2. «Аталанта». 3. «Аякс». 4. «Мидтьюлланд».

Группа E: «Севилья», «Челси», «Краснодар», «Ренн»

«Краснодар» собрал сложную, но подходящую группу для того, чтобы «себя показать». Все соперники из топ-чемпионатов, фаворитами будут действующий победитель Лиги Европы «Севилья» и собравший огненный состав «Челси», а дебютанты Лиги чемпионов оспорят третью строчку. И думаю, что у «Краснодара» больше шансов, чем у «Локомотива», продолжить свою еврокубковую кампанию после группового турнира. С «Севильей» «быки» уже однажды встречались и даже обыгрывали андалузцев, с французами тоже имели дело, а «Челси» только строится.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Челси». 2. «Севилья». 3. «Краснодар». 4. «Ренн».

Группа F: «Зенит», «Боруссия» (Дортмунд), «Лацио», «Брюгге»

У «Зенита» снова группа, за выход из которой можно и нужно бороться. С дортмундской «Боруссией» петербуржцы как-то играли в плей-офф Лиги чемпионов, бельгийцев всех сортов обыгрывают стабильно, хотя этому самому «Брюгге» очень давно уступили со счетом 0:5. «Лацио» не приезжал в Россию с конца 90-х, когда римляне играли против «Ротора» и «Локомотива». Фаворитами группы будут «Боруссия» и «Лацио», но «Зенит» должен справляться с «Брюгге» в обоих матчах и навязывать борьбу итальянцам и немцам.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Боруссия Д». 2. «Лацио». 3. «Зенит». 4. «Брюгге».

Группа G: «Ювентус», «Барселона», «Динамо» (Киев), «Ференцварош»

Вы понимаете, что это значит?! Нет, вы точно понимаете, что это значит?! Это значит, что они сойдутся лицом к лицу! Имею в виду, конечно же, тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва и его родной клуб — киевское «Динамо», которое Сергей Станиславович несколько лет назад делал чемпионом Украины, обгоняя «Шахтер» Мирчи Луческу, который теперь работает в Киеве. Вот это клубок интриг!

А, ну да. Еще Лионель Месси и Криштиану Роналду встретятся впервые после ухода португальца из мадридского «Реала». Будет два суперматча, в которых определится лидер группы. «Барселона» и «Ювентус» сейчас темные лошадки, Куман и Пирло только приступили к работе. Должно быть весело. В этом квартете известно заранее, какие команды займут две первые строчки, но менее интересно от этого не становится. Не так ли?

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Ювентус». 2. «Барселона». 3. «Динамо К». 4. «Ференцварош».

Группа H: ПСЖ , «Манчестер Юнайтед», «РБ Лейпциг», «Истанбул Башакшехир»

Турецкий дебютант Лиги чемпионов попал в окружение финалиста и полуфиналиста предыдущего розыгрыша, а также гранда из АПЛ . Судьба «Истанбула» выглядит предрешенной, а МЮ запросто может оказаться третьим за широкими спинами команд, почувствовавших близость европейского успеха, тем более ПСЖ будет мстить манкунианцам за досадный вылет из 1/8 финала в позапрошлом сезоне. Помните, как «красные дьяволы» сотворили камбэк на чужом поле? Тогда Сульшер был на высоте.