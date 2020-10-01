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Месси против Роналду, испытание чемпионом для «Локо», шансы для «Зенита» и «Краснодара»

вчера, 21:09
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Состоялась жеребьевка группового турнира ЛЧ, где РПЛ представляли три клуба. «Соккер.ру» — о соперниках «Локо», «Зенита» и «Краснодара», а также о фишках других групп.

Группа А: «Бавария», «Атлетико», «Зальцбург», «Локомотив»

«Локомотив» два года подряд занимал последние места в лигочемпионских квартетах и снова попал в сложнейшую группу. «Железнодорожников» ждет новая встреча с «Атлетико», который зачастил на «РЖД Арену» в последние годы, а вообще состав группы напоминает о квартете, в который угодил «Ростов» четыре года назад: тогда «желто-синие» тоже играли против «Атлетико» и «Баварии», которую сумели обыграть на своем поле, а третьим оппонентом был ПСВ.

Прямо скажем, у «Локомотива» нет шансов на место выше третьего: действующий победитель Лиги чемпионов и команда Диего Симеоне в другой весовой категории. А вот «Зальцбург» хотелось бы опередить, хотя это очень серьезный соперник, который будет фаворитом в матчах с «железнодорожниками». Надеюсь, «Локо» сможет опровергнуть наш прогноз, но объективно предположить иной исход трудно.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Бавария». 2. «Атлетико». 3. «Зальцбург». 4. «Локомотив».

Группа B: «Реал», «Шахтер», «Интер», «Боруссия» (Менхенгладбах)

Донецкий «Шахтер» попал в окружение команд из топ-чемпионатов, но для дерзкой команды Луиша Каштру это отличный шанс показать себя в матчах с клубами, за которыми пристально следят десятки миллионов. В рамках этой группы нас ждет суперматч — «Реал» против «Интера». Команды из Мадрида и Милана не встречались в Лиге чемпионов больше 20 лет, в последний раз пересекались в сезоне-1998/99, когда играли в одной группе со «Спартаком», а между собой обменялись домашними победами.

«Интер» постарается с третьей попытки выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а «Шахтер» — навязать грандам борьбу и взять у «нерадзурри» реванш за унизительное поражение в полуфинале Лиги Европы со счетом 0:5. Но скорее всего, в этом квартете «Реал» и «Интер» сразятся за первую строчку, а «Шахтер» и «Боруссия» оспорят утешительную путевку в Лигу Европы.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Реал». 2. «Интер». 3. «Шахтер». 4. «Боруссия М».

Группа C: «Порту», «Манчестер Сити», «Олимпиакос», «Марсель»

В этой группе представитель первой корзины точно не фаворит, а вот для «Манчестер Сити» получилась довольно приятная «разминочная» жеребьевка: все соперники крепки, но звезд с неба не хватают. Пожалуй, сомнений не вызывает только первое место горожан, а вот «Марсель», «Олимпиакос» и «Порту» могут финишировать в любом порядке.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Манчестер Сити». 2. «Марсель». 3. «Олимпиакос». 4. «Порту».

Группа D: «Ливерпуль», «Аякс», «Аталанта», «Мидтьюлланд»

«Ливерпуль» постоянно дарит соперникам шансы на групповых этапах, вспомните, с каким скрипом «красные» вышли в плей-офф в недавнем триумфальном розыгрыше, но думаю, что команда Клоппа все же будет первой. А «Мидтьюлланд» — последним. «Аталанта» и «Аякс» в предыдущих двух розыгрышах собрали призы зрительских симпатий, а теперь им, скорее всего, придется оспаривать второй билетик в 1/8 финала.

Возможно, матчи этой группы получатся наиболее зрелищными, ведь «Ливерпуль», «Аталанта» и «Аякс» знают толк в атакующем футболе и не привыкли прятаться. Отдельным сюжетом выступает линия соперничества бывших звезд РПЛ — Квинси Промеса из «Аякса» и Алексея Миранчука из «Аталанты». Промес против «Ливерпуля» — тоже тема, ведь последний визит знакомого голландца на «Энфилд» завершился поражением со счетом 0:7.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Ливерпуль». 2. «Аталанта». 3. «Аякс». 4. «Мидтьюлланд».

Группа E: «Севилья», «Челси», «Краснодар», «Ренн»

«Краснодар» собрал сложную, но подходящую группу для того, чтобы «себя показать». Все соперники из топ-чемпионатов, фаворитами будут действующий победитель Лиги Европы «Севилья» и собравший огненный состав «Челси», а дебютанты Лиги чемпионов оспорят третью строчку. И думаю, что у «Краснодара» больше шансов, чем у «Локомотива», продолжить свою еврокубковую кампанию после группового турнира. С «Севильей» «быки» уже однажды встречались и даже обыгрывали андалузцев, с французами тоже имели дело, а «Челси» только строится.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Челси». 2. «Севилья». 3. «Краснодар». 4. «Ренн».

Группа F: «Зенит», «Боруссия» (Дортмунд), «Лацио», «Брюгге»

У «Зенита» снова группа, за выход из которой можно и нужно бороться. С дортмундской «Боруссией» петербуржцы как-то играли в плей-офф Лиги чемпионов, бельгийцев всех сортов обыгрывают стабильно, хотя этому самому «Брюгге» очень давно уступили со счетом 0:5. «Лацио» не приезжал в Россию с конца 90-х, когда римляне играли против «Ротора» и «Локомотива». Фаворитами группы будут «Боруссия» и «Лацио», но «Зенит» должен справляться с «Брюгге» в обоих матчах и навязывать борьбу итальянцам и немцам.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Боруссия Д». 2. «Лацио». 3. «Зенит». 4. «Брюгге».

Группа G: «Ювентус», «Барселона», «Динамо» (Киев), «Ференцварош»

Вы понимаете, что это значит?! Нет, вы точно понимаете, что это значит?! Это значит, что они сойдутся лицом к лицу! Имею в виду, конечно же, тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва и его родной клуб — киевское «Динамо», которое Сергей Станиславович несколько лет назад делал чемпионом Украины, обгоняя «Шахтер» Мирчи Луческу, который теперь работает в Киеве. Вот это клубок интриг!

А, ну да. Еще Лионель Месси и Криштиану Роналду встретятся впервые после ухода португальца из мадридского «Реала». Будет два суперматча, в которых определится лидер группы. «Барселона» и «Ювентус» сейчас темные лошадки, Куман и Пирло только приступили к работе. Должно быть весело. В этом квартете известно заранее, какие команды займут две первые строчки, но менее интересно от этого не становится. Не так ли?

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Ювентус». 2. «Барселона». 3. «Динамо К». 4. «Ференцварош».

Группа H: ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «РБ Лейпциг», «Истанбул Башакшехир»

Турецкий дебютант Лиги чемпионов попал в окружение финалиста и полуфиналиста предыдущего розыгрыша, а также гранда из АПЛ. Судьба «Истанбула» выглядит предрешенной, а МЮ запросто может оказаться третьим за широкими спинами команд, почувствовавших близость европейского успеха, тем более ПСЖ будет мстить манкунианцам за досадный вылет из 1/8 финала в позапрошлом сезоне. Помните, как «красные дьяволы» сотворили камбэк на чужом поле? Тогда Сульшер был на высоте.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. ПСЖ. 2. «РБ Лейпциг». 3. «Манчестер Юнайтед». 4. «Истанбул».

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scarp
scarp
сегодня в 03:15
нынешний состав Баварии собрали всего за 100 миллионов. А Ливерпуль ту же сотню отдал за своё атакующее трио, стоимость за которое в нынешних реалиях уже под полмиллиарда.

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Не надо путать причину и следствие.
Хорошая скаутская работа, плюс имя клуба, как следствие взяли перспективных футболистов, выиграли трофеи, как следствие, выросла цена.

Я говорю о текущем состоянии дел, т.е. о следствии, и что от этого ожидать.
Chivas1
Chivas1
сегодня в 03:11, ред.
Бавария-Локомотив...😔
scarp
scarp ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 03:04
Ливерпуль ту же сотню отдал за своё атакующее трио
=======

Афигеть аргумент. А ничего, что, к примеру, у Краснодара весь состав стоит "ту же сотню"
Qatar Airways
Qatar Airways ответ scarp (раскрыть)
сегодня в 02:55
Однобокая трактовка. Большинство из представленных клубов действительно покупают уже готовых топовых футболистов за большие деньги. Но! Эта цена за состав Ливерпуля или Баварии уже с учётом прогресса футболистов. Была же на Соккере статья недавно, что нынешний состав Баварии собрали всего за 100 миллионов. А Ливерпуль ту же сотню отдал за своё атакующее трио, стоимость за которое в нынешних реалиях уже под полмиллиарда.
Поэтому никто не мешает 107-ми миллионному Краснодару или 78-ми миллионному Локомотиву вырасти в полумиллиардную стоимость своей игрой. Ценники не падают с неба - футболисты из зарабатывают своими действиями.
scarp
scarp
сегодня в 02:29
Кайо: «„Краснодар“ имеет неплохие шансы выйти из группы в Лиге чемпионов»
Генич: «Зениту» вполне реально выйти из такой компании в лигочемпионскую весну
Бышовец: «У „Зенита“ хорошие шансы на плей-офф Лиги чемпионов»

О чем все эти "специалисты"? Деньги в футболе - ИГРАЮТ!

Смотрим стоимость команд, вышедших в плей-офф в прошлом году:
Ливерпуль 1090 млн евро
Манчестер Сити 1050
Барселона 943
Челси 903
Реал 877
Бавария 837
ПСЖ 787
Тоттенхэм 774
Атлетико 757
Ювентус 683
Боруссия Д 593
Наполи 586
Лейпциг 500
Аталанта 370
Лион 345
Валенсия 282

А теперь посмотрим наших:
Зенит 155
Краснодар 107
Локомотив 78

Никакого плей-офф ЛЧ нашим не светит, максимум ЛЕ, да и то сильно побороться надо будет.

На дистанции(групповой этап) слабые по составу команды не тянут, это в плей-офф можно на зубах выиграть пару матчей.
Лунный Волк
Лунный Волк ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 23:51
Ошибся, доя самого футбольного в России Питера соответствуюшая команда чемпион 2х последних лет.
Лунный Волк
Лунный Волк ответ viv (раскрыть)
вчера в 23:49
    LOpp
    LOpp ответ viv (раскрыть)
    вчера в 23:34
    Для не футбольного Питера, Боруссия и Лацио это более чем топ-клубы.
    Agamaga
    Agamaga ответ League1 (раскрыть)
    вчера в 22:55
    Месси против нарцисса больше выходил победителем.
    Вспомни их встречу в финале с МЮ, когда Лео головой похоронил и заставил плакать португальца Аха-ха))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 22:10
    Кроме одной, не интересной, где Брюге
    DXTK
    DXTK
    вчера в 22:05, ред.
    Да, понятно, что Локо ждет 4 место, и возможно даже повторние рекорда Спартака 0-0-6. Бавария так нехотя мячей 5 минимум накидает и это только за одну игру. И конечно хорошо знакомый Атлетико Семионе за последние пару лет. Зальцбург может и могли бы обыграть хотя бы раз если бы тренировал Семин, а так что-то подсказывает мне чудом если будет ничья.

    PS что то у меня подозрение что Российские клубы опять будут 4 ми в свои группах. Зенит может повторить ошибки прошлого сезона, а краснодар как новичек просто может не спраивться с давлением.

    Я думаю все 4 клуба из АПЛ выйдут в плейофф, Юнайтед способен обыграть и ПСЖ и Лейпциг и даже занять перво место.

    МС как всегда дают проходную группу, хотя Марсель как и все французские команды могут их отмудохать, Монако и Лион два раза их выносили.

    Ливерпуль думаю без проблем должен быть первым, А вот Челси на столько непонятно сейчас выглядят если судить по АПЛ, что они могут как пройти в 1/8 так и вылететь из нее. Я бы не стал бы списывать раньше времени Ренн, который обыгрывал не так давно ПСЖ в финале кубка франции а сегодня они лидеры лиги 1.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:03
    Дайте зениту испанскую и английскую команду наконец уже, сколько можно с мальчишками играть для битья
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:02
    Хороший материал, спасибо автору
    Maksim Perepyolkin
    Maksim Perepyolkin
    вчера в 21:55
    Самые красочные битвы будут в группах B и G. Ну и конечно пожелаем всем Российским командам выкладываться на поле ( а не отбывать номер) и доказать чего мы стоим и посрамить экспертов
    viv
    viv
    вчера в 21:29
    Что опять в Питере болельщики не увидят Топ клубы - Ман Сити, Челси, Барселону, Ман Юнайтед. Ну может когда нибудь посчастливится в живую увидеть грандов, но это только после того как Газпром перестанет быть спонсором ЛЧ УЕФА.
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 21:26
    Спасибо за оперативный разбор!
    League1
    League1
    вчера в 21:19
    Роналду контр гномяра будет интересно. Наверное гномяр даже что-то сможет показать на групповом этапе, но есть сомнения.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 21:11
    Группы все интересные...
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