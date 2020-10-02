Брюстер перебрался из «Ливерпуля» в «Шеффилд Юнайтед»

Форвард «Ливерпуля» Риан Брюстер перешел в «Шеффилд Юнайтед».
Футболист подписал 5-летний контракт с новым клубом. Сообщается, что этот трансфер стал рекордным в истории «Шеффилд Юнайтед». Если верить слухам, то «красные» получили 18 млн фунтов, а еще 5,5 они могут получить в виде бонусов. Также у «Ливерпуля» будет право обратного выкупа Брюстера, которое будет действовать три года.
United’s new No.24.⚡️ pic.twitter.com/x1bXAwkbvL— Sheffield United (@SheffieldUnited) October 2, 2020
продали за 23,5кк фунтов, но с опцией обратного выкупа за 40. Если через годика два-три Брюстер станет топом - заберем обратно. Ну а сейчас держать смысла нет, Клопп не использует напов такого типа, а вот тренеру после него может пригодится заложенное сейчас, если Брюстер вырастет в отличного напа, предпосылки есть.
продали за 23,5кк фунтов, но с опцией обратного выкупа за 40. Если через годика два-три Брюстер станет топом - заберем обратно. Ну а сейчас держать смысла нет, Клопп не использует напов такого типа, а вот тренеру после него может пригодится заложенное сейчас, если Брюстер вырастет в отличного напа, предпосылки есть.