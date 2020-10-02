Брюстер перебрался из «Ливерпуля» в «Шеффилд Юнайтед»

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02 октября 2020, 22:23

Форвард «Ливерпуля» перешел в «Шеффилд Юнайтед».

Футболист подписал 5-летний контракт с новым клубом. Сообщается, что этот трансфер стал рекордным в истории «Шеффилд Юнайтед». Если верить слухам, то «красные» получили 18 млн фунтов, а еще 5,5 они могут получить в виде бонусов. Также у «Ливерпуля» будет право обратного выкупа Брюстера, которое будет действовать три года.