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Брюстер перебрался из «Ливерпуля» в «Шеффилд Юнайтед»

02 октября 2020, 22:23

Форвард «Ливерпуля» Риан Брюстер перешел в «Шеффилд Юнайтед».

Футболист подписал 5-летний контракт с новым клубом. Сообщается, что этот трансфер стал рекордным в истории «Шеффилд Юнайтед». Если верить слухам, то «красные» получили 18 млн фунтов, а еще 5,5 они могут получить в виде бонусов. Также у «Ливерпуля» будет право обратного выкупа Брюстера, которое будет действовать три года.

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заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 25процентный клоун (раскрыть)
04 октября в 09:22
    ЮHBА
    ЮHBА ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    03 октября в 11:47
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ ЮHBА (раскрыть)
      03 октября в 08:06
      Обыграйте сначала Лидс честно, не опускайтесь
      shlifen
      shlifen
      03 октября в 01:39, ред.
      Отличный трансфер для всех: Шеффилд получил талантливого молодого форварда (дороговато конечно - но на англичан в АПЛ всегда наценка), Ливерпуль неплохо заработал в кризисное время (возможно не вылети Ливерпуль из кубка его бы и не спешили продавать), сам Брюстер - получил отличный шанс проявить себя на высоком уровне и как основной игрок уже в Премьер Лиге. Ну и конечно Ливерпуль будет рад в будущем выкупить игрока назад, в случае если он "выстрелит", а Шеффилд при этом "наварит" минимум 16-17 лимонов фунтов =)
      dzvinka
      dzvinka
      02 октября в 23:52
      Грамотный трансфер.
      продали за 23,5кк фунтов, но с опцией обратного выкупа за 40. Если через годика два-три Брюстер станет топом - заберем обратно. Ну а сейчас держать смысла нет, Клопп не использует напов такого типа, а вот тренеру после него может пригодится заложенное сейчас, если Брюстер вырастет в отличного напа, предпосылки есть.
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      02 октября в 23:35
      Отличная сделка. Брюстеру удачи
      матос
      матос
      02 октября в 23:28
      Учитесь все команды РПЛ как нужно торговать игроками!!!
      ЮHBА
      ЮHBА ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      02 октября в 22:58, ред.
        ЮHBА
        ЮHBА
        02 октября в 22:55
        В Ливерпуле просто гениальный менеджмент и это ТО это доказало. Ну а Брюстер перспективный малый, может, еще вернется на Энфилд.
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        02 октября в 22:51
        Не знаю его.
        IKER-RAUL
        IKER-RAUL
        02 октября в 22:45
        хороший, толковый и перспективный игрок, успехов в новом клубе, опыта набирайся и практики!
        Hoyar
        Hoyar
        02 октября в 22:31
        Он стоит 23,5 фунтиков, через года два можно будет купить обратно, вроде Шакири с Уилсоном тоже за 40-ку на выход,
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        02 октября в 22:27
        Не захотел под крылом у судейиграть
        David Young
        David Young
        02 октября в 22:24
        Будет иметь больше практики.
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