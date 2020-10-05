Дуглас Коста перешёл в «Баварию» на правах аренды

«Бавария» на своём официальном сайте объявила об аренде полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косты.
Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Бразилец поделился эмоциями после возвращения в стан «мюнхенцев»:
Я очень рад снова играть за «Баварию». Я провёл прекрасное время в Мюнхене, добился успехов. Я уверен, что мы снова выиграем много титулов.
Напомним, что Дуглас Коста уже выступал за «Баварию» с 2015 по 2017 год.
Главное что не на такое понижение ниже плинтуса как 7 ливерка хахаха
Главное что не на такое понижение ниже плинтуса как 7 ливерка хахаха