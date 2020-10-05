Дуглас Коста перешёл в «Баварию» на правах аренды

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05 октября 2020, 17:35

«Бавария» на своём официальном сайте объявила об аренде полузащитника «Ювентуса» .

Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Бразилец поделился эмоциями после возвращения в стан «мюнхенцев»:

Я очень рад снова играть за «Баварию». Я провёл прекрасное время в Мюнхене, добился успехов. Я уверен, что мы снова выиграем много титулов.

Напомним, что Дуглас Коста уже выступал за «Баварию» с 2015 по 2017 год.