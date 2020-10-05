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Дуглас Коста перешёл в «Баварию» на правах аренды

05 октября 2020, 17:35

«Бавария» на своём официальном сайте объявила об аренде полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косты.

Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Бразилец поделился эмоциями после возвращения в стан «мюнхенцев»:

Я очень рад снова играть за «Баварию». Я провёл прекрасное время в Мюнхене, добился успехов. Я уверен, что мы снова выиграем много титулов.

Напомним, что Дуглас Коста уже выступал за «Баварию» с 2015 по 2017 год.

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Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
06 октября в 00:13
Дуглас Коста понял, что в команде атакующей он сможет продемонстрировать свои лучшие качества. С юве ему это не светило. Тактики у туринской команды нет, кроме ныря4ии в штрафной и удалении соперников)
95-shishani-95
95-shishani-95
05 октября в 22:06
Ничего себе Бавария разошлась...
Karkaz
Karkaz
05 октября в 19:12, ред.
Коман травматичен, Сане не известно как будет после травмы, так что для того чтобы опять побороться за все трофеи нужна длинная скамейка и за фланги теперь можно не переживать, хотя другие позиции лучше бы укрепили, тот же центр обороны.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
05 октября в 18:42
При таком уровне конкуренции как в Баварии играть будет не слишком много даже если будет здоров.
dimagas2
dimagas2
05 октября в 18:39
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    05 октября в 18:32
      Juve14
      Juve14
      05 октября в 18:29
      Удачи Дугласу Косте! Добротный игрок, но травмотичный к сожалению
      Juve14
      Juve14 ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
      05 октября в 18:27
        Брулин
        Брулин
        05 октября в 18:19
        Коста раньше имел немало матчей, где мог быть мертвым, но сделать голевую или гол забить.
        h8you
        h8you ответ sihafazatron (раскрыть)
        05 октября в 18:19
          h8you
          h8you ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
          05 октября в 18:18
            Rare Fish
            Rare Fish ответ h8you (раскрыть)
            05 октября в 18:08
            все ушлые наемники так играют..от Хедиры научился..вобще он для такого технаря немного глуповат..лично для меня. Кьеза лучше будет
            David Young
            David Young
            05 октября в 18:03
            Хорошее усиление для Баварии. Мюнхенский клуб всё ещё остаётся сильнейшим в мире. Интересно, как много трофеев они выиграют в этом сезоне.
            h8you
            h8you
            05 октября в 18:00
            игрок топовый,когда здоров,а бывает это в 10 матчах в сезоне
            sihafazatron
            sihafazatron ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
            05 октября в 17:58
            Да и в юве трофеи обеспечены, вот только все они левые(( недавно коста сказал, что ему стыдно за все судейские подачки
            Остапчук 67
            Остапчук 67
            05 октября в 17:55
            Второй заход
            sihafazatron
            sihafazatron ответ Василий 50 (раскрыть)
            05 октября в 17:53
            Чтобы локо обыграть
            Анд-м
            Анд-м
            05 октября в 17:52
            Скамейка расширилась)
            Октябрь 1917
            Октябрь 1917
            05 октября в 17:51
            Игрок на лавку
            Василий 50
            Василий 50
            05 октября в 17:48
            Зачем он им?
            Duda Gigolaev Osetin
            Duda Gigolaev Osetin
            05 октября в 17:46
            Да зачем они все Баварии ?????? Чупо-мотинг, теперь этот... У Баварии идеальный состав.
            fanliverpoolfan22
            fanliverpoolfan22
            05 октября в 17:36
            На повышение пошел,на старости лет хочет трофеи выйграть
            shlomo
            shlomo
            05 октября в 17:36
            Ну это не плохо.....для Баварии плюс
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