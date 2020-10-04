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«Спартак» поспорит с испанскими клубами за подписание защитника «Уотфорда»

04 октября 2020, 18:02

Защитник «Уотфорда» Кико может перебраться в РПЛ.

Как сообщается, «Спартак» проявляет интерес к испанскому футболисту. Однако московскому клубу придётся выдержать серьезную конкуренцию. На 29-летнего игрока претендуют «Хетафе», «Алавес», «Валенсия», «Эйбар» и «Блэкберн».

В минувшем сезоне АПЛ Кико провёл 28 матчей, отметившись одной результативной передачей. Трансферная стоимость испанца оценивается в 4,8 млн евро.

Ранее появились слухи о том, что «Спартак» нашёл защитника в чемпионате Португалии.

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Все комментарии
матос
матос
04 октября в 23:19
в сравнении со Спартаком , все перечисленные клубы нищие в финансовом плане!
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответ Faustello (раскрыть)
04 октября в 21:09
За такое высказывание наказывать надо. Хотя бы баном на три дня
oFANATo
oFANATo
04 октября в 20:36
Да же не сомневаюсь кого выберет Кико спартак-середняк без еврокубков или Хетафе», «Алавес», «Валенсия», «Эйбар» и «Блэкберн»
Footbolista
Footbolista ответ Asper (раскрыть)
04 октября в 20:17, ред.
Испанский язык...
мужское Francisco (Франсиско), уменьшительные - Francisquito (Франсискито), Fran (Фран), Franco (Франко), Paco (Пако), Pacorro (Пакорро), Pacho (Пачо), Paquito (Пакито), Sisco, Cisco (Сиско), Curro (Курро), Quico (Кико)...
Это как Василий...Вася...только у них больше вариантов...
Asper
Asper
04 октября в 19:01
Лала, Гуга, Кико, кто следующий там - Буба, Пупа, Лупа?
ДСА
ДСА
04 октября в 18:52
Зарплата у нас точно самая большая.
Заполярный
Заполярный ответ cska vperiod (раскрыть)
04 октября в 18:50
Зулусы предпочитают конебомжей
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 октября в 18:49
Результативность просто зашкаливает!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
04 октября в 18:42
Кто знает, если федун утроит ценник, то возможно Кико и согласится закончить с футболом, выбрав спартак
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
04 октября в 18:30
Пускай пальмы сильней трясут)))
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
04 октября в 18:29
В итоге уйдет в один из Испанских клубов)
Faustello
Faustello
04 октября в 18:27
    Женя Алимаскин
    Женя Алимаскин
    04 октября в 18:11
    СУДЬЯ ТУРБИН кюК
    cska vperiod
    cska vperiod
    04 октября в 18:10
    Мне жаль спартак, никто не хочет идти туда даже негры.
    Армейская душа
    Армейская душа
    04 октября в 18:10
    А Зулемха уже дала добро?
    mihaluch
    mihaluch
    04 октября в 18:04
    Спартак только со всеми спорит.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    04 октября в 18:04
    Шансов почти нет...
    mangox22
    mangox22
    04 октября в 18:03
    звучит круто а на деле ?
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