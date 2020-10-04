«Спартак» поспорит с испанскими клубами за подписание защитника «Уотфорда»

Защитник «Уотфорда» Кико может перебраться в РПЛ.
Как сообщается, «Спартак» проявляет интерес к испанскому футболисту. Однако московскому клубу придётся выдержать серьезную конкуренцию. На 29-летнего игрока претендуют «Хетафе», «Алавес», «Валенсия», «Эйбар» и «Блэкберн».
В минувшем сезоне АПЛ Кико провёл 28 матчей, отметившись одной результативной передачей. Трансферная стоимость испанца оценивается в 4,8 млн евро.
Ранее появились слухи о том, что «Спартак» нашёл защитника в чемпионате Португалии.
мужское Francisco (Франсиско), уменьшительные - Francisquito (Франсискито), Fran (Фран), Franco (Франко), Paco (Пако), Pacorro (Пакорро), Pacho (Пачо), Paquito (Пакито), Sisco, Cisco (Сиско), Curro (Курро), Quico (Кико)...
Это как Василий...Вася...только у них больше вариантов...
мужское Francisco (Франсиско), уменьшительные - Francisquito (Франсискито), Fran (Фран), Franco (Франко), Paco (Пако), Pacorro (Пакорро), Pacho (Пачо), Paquito (Пакито), Sisco, Cisco (Сиско), Curro (Курро), Quico (Кико)...
Это как Василий...Вася...только у них больше вариантов...