«Спартак» поспорит с испанскими клубами за подписание защитника «Уотфорда»

1601823740

04 октября 2020, 18:02

Защитник «Уотфорда» Кико может перебраться в РПЛ .

Как сообщается, «Спартак» проявляет интерес к испанскому футболисту. Однако московскому клубу придётся выдержать серьезную конкуренцию. На 29-летнего игрока претендуют «Хетафе», «Алавес», «Валенсия», «Эйбар» и «Блэкберн».

В минувшем сезоне АПЛ Кико провёл 28 матчей, отметившись одной результативной передачей. Трансферная стоимость испанца оценивается в 4,8 млн евро.

Ранее появились слухи о том, что «Спартак» нашёл защитника в чемпионате Португалии.