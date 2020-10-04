«Зенит» и «Сочи» могут произвести обмен футболистами

«Зенит» и «Сочи» могут оформить обмен футболистами.
По информации источника, в петербургский клуб может перейти футболист «Сочи» Кирилл Заика, а в обратном направлении направится защитник «Зенита» Денис Терентьев.
Заика выступает за «Сочи» с 2018 года, когда он перешел из подмосковных «Химок».
Терентьев играет за «Зенит» с 2017 года. В текущем сезоне он сыграл в 1 матче РПЛ и не отметился результативными действиями.
Ранее появлялась информация, что «Зенит» и «Сочи» согласовали переход Ригони.
Длинный язык довел до фарм клуба зенита😆
Длинный язык довел до фарм клуба зенита😆
Почему молчит правдоруб Галицкий, где его возмущение по поводу фарм-клубов? Как орали по Химкам и Спартаку, а тут слепота куриная.
Только дураки не понимают зависимости Сочи от Зенита.
Почему молчит правдоруб Галицкий, где его возмущение по поводу фарм-клубов? Как орали по Химкам и Спартаку, а тут слепота куриная.
Только дураки не понимают зависимости Сочи от Зенита.