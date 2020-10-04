«Зенит» и «Сочи» могут произвести обмен футболистами

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04 октября 2020, 13:26

«Зенит» и «Сочи» могут оформить обмен футболистами.

​По информации источника, в петербургский клуб может перейти футболист «Сочи» , а в обратном направлении направится защитник «Зенита» .

Заика выступает за «Сочи» с 2018 года, когда он перешел из подмосковных «Химок».

Терентьев играет за «Зенит» с 2017 года. В текущем сезоне он сыграл в 1 матче РПЛ и не отметился результативными действиями.

Ранее появлялась информация, что «Зенит» и «Сочи» согласовали переход Ригони.