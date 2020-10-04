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«Зенит» и «Сочи» могут произвести обмен футболистами

04 октября 2020, 13:26

«Зенит» и «Сочи» могут оформить обмен футболистами.

​По информации источника, в петербургский клуб может перейти футболист «Сочи» Кирилл Заика, а в обратном направлении направится защитник «Зенита» Денис Терентьев.

Заика выступает за «Сочи» с 2018 года, когда он перешел из подмосковных «Химок».

Терентьев играет за «Зенит» с 2017 года. В текущем сезоне он сыграл в 1 матче РПЛ и не отметился результативными действиями.

Ранее появлялась информация, что «Зенит» и «Сочи» согласовали переход Ригони.

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Все комментарии
spartach n1
spartach n1 ответ makkie (раскрыть)
04 октября в 18:42
Макс,там блог закончился,нада новый пилить,просыпайся !
Альфи
Альфи
04 октября в 18:32
Зенит и Сочи как сообщающиеся сосуды и согласно закону гидростатики , уровень пoдлючeсти у них одинаковый.... за 6 халявных очков секонд хенд сочам сплавить
oFANATo
oFANATo
04 октября в 17:11, ред.
Это не тот Терентьев который обещал всем зажарить шашлык на Открывашке?
Длинный язык довел до фарм клуба зенита😆
Сп62
Сп62 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
04 октября в 16:53
Обоим выгодно не может быть. Если только с доплатой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 октября в 16:42
Если выгодно обоим- почему нет?
Zenit_84
Zenit_84
04 октября в 16:03
Оба не играют
makkie
makkie
04 октября в 15:49
Очередная схема между Зенитом и Сочи.
Почему молчит правдоруб Галицкий, где его возмущение по поводу фарм-клубов? Как орали по Химкам и Спартаку, а тут слепота куриная.
Только дураки не понимают зависимости Сочи от Зенита.
VV V
VV V
04 октября в 15:22
Ченьч по-газпромовски !
valt134
valt134 ответ rubinovyi2 (раскрыть)
04 октября в 14:46
Так и к бабке не ходи-следующая станция-Оренбург.
valt134
valt134
04 октября в 14:44
Проходной двор.
andreas88
andreas88 ответ Евгений Сербин (раскрыть)
04 октября в 14:41
Нобоа нельзя, он легионер, для Вендела вроде место освободили, Ригони в Сочи отправили
andreas88
andreas88
04 октября в 14:39
Никак Терентьеву шанса не дадут проявить себя. Уже Смольникова в Краснодар отправили, почему Дениса на правом фланге оборон не использовать. Защитник с хорошим ударом. На фига Семаку этот Заика сдался?
Евгений Сербин
Евгений Сербин
04 октября в 14:39
Взяли б швабру на Нобоа поменяли. Что мелочиться то?
alex074
alex074
04 октября в 14:33
Как говорится балабол до61@лся...теперь будет жарить шашлычок в Сочи
rubinovyi2
rubinovyi2
04 октября в 14:28
Хотелось бы заслушать прогноз Тереньева на следущий матч..))
145532
145532
04 октября в 14:05
В Сочи любят шашлыки, пригодится там.
mortid
mortid
04 октября в 13:56
    LOpp
    LOpp
    04 октября в 13:53
    Стыдно товарищи
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    04 октября в 13:49
    А вообще вся эта возня между Зенитом и Сочи законна?
    andre_can
    andre_can
    04 октября в 13:42
    Заика бы не затерялся...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    04 октября в 13:37
    Или купить друг у друга игроков за 50 тысяч рублей!
    sv_1969
    sv_1969
    04 октября в 13:35
    Поедет шашлык в Сочи делать)))
    VAN ARM
    VAN ARM
    04 октября в 13:28
    как то странно))кто спрашивает сочи))))))))))
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