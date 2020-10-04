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Бакаева пытался арендовать «Торино». «Спартак» ответил отказом

04 октября 2020, 16:24

Полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева рассчитывал подписать итальянский «Торино».

По информации источника, туринский клуб планировал арендовать 24-летнего футболиста, однако «Спартак» ответил отказом.

Ранее СМИ сватали Бакаева в московское «Динамо» и греческий АЕК, возглавляемый экс-наставником красно-белых Массимо Каррерой.

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Все комментарии
makkie
makkie
04 октября в 21:04
На что они рассчитывали?
Бакаев играет в основе, выходит в каждом матче, имеет хорошие показатели по системе Гол+Пас. О каких арендах речь?
Сп62
Сп62
04 октября в 20:26
У Спартака у самого дефицит креативных полузащитников. Ещё не хватало отдать Зелимхана.
pomor45
pomor45 ответ alex074 (раскрыть)
04 октября в 18:33
Может это реакция на блокаду Федуна?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 октября в 17:42
Цену набивают!
Faustello
Faustello
04 октября в 17:27
Арендовать, с целью проведения барбекю?))
nubom
nubom
04 октября в 17:18
Спартак надо спасать. Еще одна такая игра с Зенитом и команду растащат по ювентусам и миланам...
Армейская душа
Армейская душа
04 октября в 17:11
Правильно - лучше под боком, на лавке. А то научат его там ещё чему плохому
cska vperiod
cska vperiod
04 октября в 17:02
Байки от федуна, бакаева даже в качестве туриста в Италию не пустят.
Zenit_84
Zenit_84
04 октября в 16:56
Восстребован игрок.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
04 октября в 16:56
Возможно это был последний шанс Бакаева поиграть в футбол и возродить карьеру. Но федун паспорт так и не отдал
alex074
alex074
04 октября в 16:55
Если это правда, то возможно, Федун обломил Бакаеву шанс соскочить в европу и не куда-нибудь, а в топ-чемпионат...Но если честно, то вчера в игре с Зенитом Бакаев вообще блекло играл
Некакойшенко
Некакойшенко
04 октября в 16:53
К данной ситуации прекрасно подойдёт фраза:Такую корову не дам ни кому, такая корова нужна самому.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
04 октября в 16:45
Знают куда метить, одного из лучших игроков решили забрать в аренду )))
VAN ARM
VAN ARM
04 октября в 16:42
это просто трёп)))
КЭТиК
КЭТиК
04 октября в 16:37
Просто мало предложили
drug01
drug01
04 октября в 16:33
Федун жадный его накажут
офигенный
офигенный
04 октября в 16:26
офигеть зря отказались
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