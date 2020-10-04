Бакаева пытался арендовать «Торино». «Спартак» ответил отказом

Полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева рассчитывал подписать итальянский «Торино».
По информации источника, туринский клуб планировал арендовать 24-летнего футболиста, однако «Спартак» ответил отказом.
Ранее СМИ сватали Бакаева в московское «Динамо» и греческий АЕК, возглавляемый экс-наставником красно-белых Массимо Каррерой.
Бакаев играет в основе, выходит в каждом матче, имеет хорошие показатели по системе Гол+Пас. О каких арендах речь?
Бакаев играет в основе, выходит в каждом матче, имеет хорошие показатели по системе Гол+Пас. О каких арендах речь?