«Локомотив» продаст Эдера, если купит Зе Луиша

«Локомотив» близок к трансферу экс-нападающего «Спартака» Зе Луиша.
Как сообщается, «железнодорожники» могут расстаться с форвардом Эдером, если им удастся осуществить переход Зе Луиша.
Напомним, что нападающий «Порту» выступал в РПЛ с 2015 по 2019 год, проведя 109 матчей в футболке «Спартака». Зе Луиш записал на свой счёт 35 голов в составе московского клуба.
На Эдера уже просто терпения нет, с ним Локо уже заранее в меньшинстве выходит. Да может конечно, но как говориться раз в год и зачем нам это надо?!
По Зе ничего загадывать не буду, он едет чисто деньги зарабатывать, ещё будучи игроком Спартака не отрицал переход в Зенит, если больше денег предложат.
На Эдера уже просто терпения нет, с ним Локо уже заранее в меньшинстве выходит. Да может конечно, но как говориться раз в год и зачем нам это надо?!
По Зе ничего загадывать не буду, он едет чисто деньги зарабатывать, ещё будучи игроком Спартака не отрицал переход в Зенит, если больше денег предложат.