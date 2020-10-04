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«Локомотив» продаст Эдера, если купит Зе Луиша

04 октября 2020, 18:39

«Локомотив» близок к трансферу экс-нападающего «Спартака» Зе Луиша.

Как сообщается, «железнодорожники» могут расстаться с форвардом Эдером, если им удастся осуществить переход Зе Луиша.

Напомним, что нападающий «Порту» выступал в РПЛ с 2015 по 2019 год, проведя 109 матчей в футболке «Спартака». Зе Луиш записал на свой счёт 35 голов в составе московского клуба.

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Grabovsky
Grabovsky
05 октября в 09:42
Кому эдер нужен то. Дерево игрок
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Байкал-38. (раскрыть)
05 октября в 07:20
"На Эдера уже просто терпения нет"(с)
Николай, да ты просто дипломат!) Спасибо, конечно, Эдеру за те немногочисленные случаи, когда радовал. Ключевое слово "немногочисленные". А Зе ещё купить надо).
Палыч82
Палыч82
04 октября в 23:06
Обмен деревьями...
95-shishani-95
95-shishani-95
04 октября в 22:27
Продаст? А кто купит это дерево?
Twisted
Twisted
04 октября в 21:22
Ээ..а как вообще и кому возможно продать Эдера?Если только за символическую сумму
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
04 октября в 21:21
Эдера в Химки тогда
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov ответ Байкал-38. (раскрыть)
04 октября в 21:20
Про меньшинство хорошо сказано))) так оно и есть)
Сп62
Сп62
04 октября в 20:28
Прежде, чем купить, надо продать.
Faustello
Faustello
04 октября в 18:57
Кому интересно он это бревно продаст????
Байкал-38.
Байкал-38.
04 октября в 18:57
Если сравнивать игровые характеристики Эдера и Зе Луиша, то Зе поинтереснее будет.
На Эдера уже просто терпения нет, с ним Локо уже заранее в меньшинстве выходит. Да может конечно, но как говориться раз в год и зачем нам это надо?!
По Зе ничего загадывать не буду, он едет чисто деньги зарабатывать, ещё будучи игроком Спартака не отрицал переход в Зенит, если больше денег предложат.
oFANATo
oFANATo
04 октября в 18:49
А что на Эдера будут покупатели?
В Европе трансферное окно закроется раньше чем в РПЛ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 октября в 18:48
Часть болельщиков народной переметнутся в стан проводниц ;)
berda2003
berda2003
04 октября в 18:44
проводница-работорговец...
Женя Алимаскин
Женя Алимаскин
04 октября в 18:43
СУДЬЯ ТУРБИН кюК
beefs
beefs
04 октября в 18:40
Зе Луиш опять в Москве...
drug01
drug01
04 октября в 18:40
Желаем удачи и исполнения желаний
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