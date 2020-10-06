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РФС запускает систему «Цифровая платформа»

06 октября 2020, 11:34

РФС запускает проект «Цифровая платформа», целью которого является переход на электронную форму взаимодействия при организации и проведении соревнований.

Данную инициативу прокомментировал директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

РФС стремится внедрять цифровые технологии в футбол и поддерживает общий тренд цифровизации. Запуск цифровой платформы — важная часть стратегии развития спорта номер один до 2030 года. Она поможет сделать наш футбол еще более открытым, а процессы управления им — более эффективными.

Данная платформа позволит в режиме онлайн заполнять протоколы и рапорты соревнований, организовывать и контролировать тренировочный процесс в футбольных школах, а также регистрировать футболистов, клубы и объекты футбольной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что РФС внедряет единую систему контроля за нагрузками игроков сборных.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
06 октября в 13:21
Воу, полегче, в 2020 году переходить на цифру о объявлять об этом как о прорыве)
Leha-ha50
Leha-ha50
06 октября в 12:20
А будет ли толк от этого???
Tommy Lee
Tommy Lee
06 октября в 12:01
Сколько распилили?
Анпилкин
Анпилкин
06 октября в 11:38
Посмотрим что из этого получится
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