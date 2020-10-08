Самедов: «Шведские игроки из РПЛ не станут проблемой для наших футболистов»

Бывший полузащитник сборной России поделился мнением о предстоящем матче национальной команды против сборной Швеции.

Жду прежде всего интересной игры. В прошлом турнире Лиги Наций шведам удалось опередить сборную России, но обе команды в итоге попали на предстоящий чемпионат Европы. Шансы примерно 50 на 50, но многое будет зависеть от того, какое решение примет тренерский штаб, каких футболистов выставить, а каких поберечь. То, что ряд игроков шведской сборной играют в российском чемпионате, никак не скажется и никакого значения не будет иметь в игре, по крайней мере, для наших футболистов точно.

Несмотря на товарищеский характер, это важная игра, для тренера есть возможность попробовать наиграть что-то новое, проверить еще кого-то в деле, улучшить, продуктивней подготовиться к предстоящим двум матчам в Лиге Наций. Однако результат всегда важен. Если успешными станут все три матча, будет здорово для всех. В случае если что-то не получиться в игре со Швецией, но затем ребята выиграют в двух следующих матчах, тоже вряд ли кто-то будет возражать.

Конечно, любая потеря игрока — это плохо. Джикия — основной защитник национальной сборной, Гильерме тоже потеря, но на позиции вратаря его есть кем заменить. В любом случае будет возможность попробовать что-то новое и от этого отталкиваться в последующих матчах.