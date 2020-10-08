Макси Лопес: «Ибрагимович угрожал разбить мне лицо»

Экс-нападающий «Милана» рассказал о конфликте с нападающим , который произошёл в 2012 году.

Мы играли в гостях против «Пармы», я отдал пас в штрафную на Ибрагимовича, но он даже не сдвинулся с места. Он просто смотрел, куда летит мяч.

Вдруг он развернулся и начал кричать на меня. Вы не поверите, что он сказал! Он хотел, чтобы я отдал пас прямо ему в ноги. Я ответил, что я отдал хорошую передачу и что он точно пробил бы по воротам, если сделал бы рывок за мячом.

Мы вернулись в раздевалку после игры. Я думал, что он что-то мне скажет, но он даже не подошёл ко мне. Прошел день, два, потом три...

Нам предстояло сыграть в Лиге чемпионов в среду. Златан подошел ко мне и сказал: «Ты мне нравишься, у аргентинцев есть характер, они говорят то, во что верят, в отличие от бразильцев. Но если ты ещё раз сделаешь что-то подобное, я разобью тебе лицо».