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Макси Лопес: «Ибрагимович угрожал разбить мне лицо»

08 октября 2020, 14:54

Экс-нападающий «Милана» Макси Лопес рассказал о конфликте с нападающим Златаном Ибрагимовичем, который произошёл в 2012 году.

Мы играли в гостях против «Пармы», я отдал пас в штрафную на Ибрагимовича, но он даже не сдвинулся с места. Он просто смотрел, куда летит мяч.

Вдруг он развернулся и начал кричать на меня. Вы не поверите, что он сказал! Он хотел, чтобы я отдал пас прямо ему в ноги. Я ответил, что я отдал хорошую передачу и что он точно пробил бы по воротам, если сделал бы рывок за мячом.

Мы вернулись в раздевалку после игры. Я думал, что он что-то мне скажет, но он даже не подошёл ко мне. Прошел день, два, потом три...

Нам предстояло сыграть в Лиге чемпионов в среду. Златан подошел ко мне и сказал: «Ты мне нравишься, у аргентинцев есть характер, они говорят то, во что верят, в отличие от бразильцев. Но если ты ещё раз сделаешь что-то подобное, я разобью тебе лицо».

Напомним, что в начале октября Ибрагимович отмечал свой день рождения, сделав себе дорогой подарок.

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Все комментарии
milanetto9
milanetto9
09 октября в 10:56
и это он сказал человеку который ему нравится , что будет с тем кто ему не нравится?
Bags_Banny
Bags_Banny
08 октября в 20:27
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    08 октября в 18:57
    Интересные такие подробности) Вообще, конечно, Златан - жесткий тип! С ним лучше не шутить:)
    Повелитель Пупсиков
    Повелитель Пупсиков
    08 октября в 17:56
    Какой то плакса)))
    Lucky luciano
    Lucky luciano
    08 октября в 15:54
    ну цыганович только на словах крутой
    cska vperiod
    cska vperiod
    08 октября в 15:51
    Ибра может!
    Loko57
    Loko57
    08 октября в 15:49
    С Богом не спорят)
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    08 октября в 15:44
    Между строк оба намекнули, что аргентинцы лучше бразильцев. В игру футбол - сомнительно.
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Шишанутый (раскрыть)
    08 октября в 15:28, ред.
    Трепло он. Как доходит до дела, так падает как подкошенный.
    beefs
    beefs
    08 октября в 15:13
    Короче набьет морду лица...
    Аpбитр
    Аpбитр ответ Qatar Airways (раскрыть)
    08 октября в 15:07
    p
    Groove000
    Groove000
    08 октября в 15:04
    *лицо Лопеса покинуло чат*
    FruttyPups
    FruttyPups ответ David Young (раскрыть)
    08 октября в 15:03
    Спасибо, исправили.
    David Young
    David Young
    08 октября в 15:01
    "но он даже не сдвинулся с меня"
    Полагаю, имелось ввиду "с места".
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    08 октября в 14:58
    Кстати, что-то новостей нет, там коронавирус после Ибрагимовича живой хоть ещё?
    Шишанутый
    Шишанутый
    08 октября в 14:58
    С Иброй шутки плохи он может и накаутировать не даром же занемался в детстве на карате.
    VAN ARM
    VAN ARM
    08 октября в 14:56
    ты врёшь))) он не стал бы угрожать а просто бы разбил)))
    shlomo
    shlomo
    08 октября в 14:55
    Златан может и разбить...у него не забалуешь....:)))
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