«Наполи» отказывается вылетать на матч с «Ювентусом»

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04 октября 2020, 13:41

По многочисленным сообщениям из Италии, центральный матч 3-го тура Серии А «Ювентус» — «Наполи», скорее всего, не состоится.

Представители неаполитанского клуба сделали официальный запрос о переносе матча из-за ситуации с коронавирусом. Напомним, что на днях некоторые сотрудники и игроки «Ювентуса» и «Наполи» заразились коронавирусом.

Юристы неаполитанцев сетуют на то, что проведение данного матча в таких условиях попадает под уголовную ответственность за тяжелое нарушение санитарно-эпидемиологических правил.