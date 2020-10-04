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«Наполи» отказывается вылетать на матч с «Ювентусом»

04 октября 2020, 13:41
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиТех. поражение

По многочисленным сообщениям из Италии, центральный матч 3-го тура Серии А «Ювентус» — «Наполи», скорее всего, не состоится.

Представители неаполитанского клуба сделали официальный запрос о переносе матча из-за ситуации с коронавирусом. Напомним, что на днях некоторые сотрудники и игроки «Ювентуса» и «Наполи» заразились коронавирусом.

Юристы неаполитанцев сетуют на то, что проведение данного матча в таких условиях попадает под уголовную ответственность за тяжелое нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
04 октября в 23:29
режисер из Неаполя не смог продать Кулибали... торгует тем что осталось))) очелом.
h8you
h8you ответ DEIVID (раскрыть)
04 октября в 18:02
нужно играть в любом случае,как это делают в Германии и Англии
DEIVID
DEIVID ответ h8you (раскрыть)
04 октября в 16:01, ред.
Я лично считаю чемпионат надо останавливать. В итоге это опять приведёт к массовым заражениям.
Наполи вполне ничейку способен увезти. Плюс на данный момент Юве под руководством Пирло ничего не показывает.
И вообще Илсиньо это бывший игрок Шахтера.
h8you
h8you ответ sihafazatron (раскрыть)
04 октября в 15:54
Ювентус каждый сезон наполи побеждает,так что и тут мимо....и это не Ювентус не хочет ехать ,нарушая правила....наполи боится даже такого Юве с новым тренером...а ты лучше следи чтобы очередные 5 от Лестера не залетели
STVA 1
STVA 1
04 октября в 15:54
Все довольно плохо!
Санчо Панса
Санчо Панса
04 октября в 15:43
Этого еще не хватало! Здоровья и скорейшего выздоровления всем тем, кто заразился Ковидом.
sihafazatron
sihafazatron
04 октября в 15:26
Ювентийцы только на технарь, в честной борьбе никак не победить
h8you
h8you ответ DEIVID (раскрыть)
04 октября в 15:21
ну-ну без Илсинье и зелинского они Юве в Турине обыграют))
112910415
112910415
04 октября в 15:07
сложная коллизия
закон, целесообразность,лоббистские возможности, эмоции ...
смешалось всё
DEIVID
DEIVID
04 октября в 14:49
В принципе этот перенос не в пользу Наполи. Как раз сейчас они могут обыграть Юве.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
04 октября в 14:36
    DEIVID
    DEIVID
    04 октября в 14:27
    Пора останавливать.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    04 октября в 14:25
    Технарь юве
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    04 октября в 14:22
    Лучше перестраховаться
    Bom Bom
    Bom Bom
    04 октября в 14:20
    Повторная приостановка футбола практически неизбежна.
    КЭТиК
    КЭТиК
    04 октября в 14:18
    3-0 и больше не будут отказываться.
    h8you
    h8you
    04 октября в 14:06
    3-0 технарь и только так!!!то же Дженоа играло и у него намного было больше зараженных,у Милана тоже два игрока заражены,но они играют...только эти * с их клоуном президентом отказываются играть и дружки босса наполи типо не разрешают выезжать))если не дадут технарь,то можно уже не играть этот чемпионат,тк такое будет каждый тур
    dimagas2
    dimagas2
    04 октября в 14:01
    Тут уже пусть федерация решает,но Наполи по идее может хлопнуть зЁбр с Пирло что без опыта и только строит команду.
    VAN ARM
    VAN ARM
    04 октября в 13:59
    потом будут ныть что юве всё купил)))))))))))))
    LOpp
    LOpp ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    04 октября в 13:56
    Зенитовцы вообще не соблюдают дистанцию
    Ozabot
    Ozabot
    04 октября в 13:54
    «Наполи» отказывается от легких 3-х очков, как раз пока «Ювентус» не пришел в себя со сменой тренера и тд. Видимо, ситуация серьезная.
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us
    04 октября в 13:51
    Что за нытики...
    Смешно наблюдать
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    04 октября в 13:49
    Не удивлюсь, если скоро начнутся массовые переносы , а может и остановки чемпионатов. Заражения стали носить просто регулярный характер. Власти многих стран могут запретить продолжения чемпионатов. Если это произойдет, то конечно жаль будет, но здоровье дороже.
    Вчера в Екатеринбурге опять фанаты скакали в обнимку, да и на матче в Москве люди сидели как попало. Серьезнее надо относится к этой не шуточной проблеме . Ждем дальнейшего развития ситуации.
    Всем здоровья.
    Juve14
    Juve14
    04 октября в 13:44
    Здоровье важнее, надо перенести дату матча
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    04 октября в 13:42
    Ужасная ситуация.
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