«Наполи» отказывается вылетать на матч с «Ювентусом»

По многочисленным сообщениям из Италии, центральный матч 3-го тура Серии А «Ювентус» — «Наполи», скорее всего, не состоится.
Представители неаполитанского клуба сделали официальный запрос о переносе матча из-за ситуации с коронавирусом. Напомним, что на днях некоторые сотрудники и игроки «Ювентуса» и «Наполи» заразились коронавирусом.
Юристы неаполитанцев сетуют на то, что проведение данного матча в таких условиях попадает под уголовную ответственность за тяжелое нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Вчера в Екатеринбурге опять фанаты скакали в обнимку, да и на матче в Москве люди сидели как попало. Серьезнее надо относится к этой не шуточной проблеме . Ждем дальнейшего развития ситуации.
Всем здоровья.
Вчера в Екатеринбурге опять фанаты скакали в обнимку, да и на матче в Москве люди сидели как попало. Серьезнее надо относится к этой не шуточной проблеме . Ждем дальнейшего развития ситуации.
Всем здоровья.