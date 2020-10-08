Моуриньо извинился перед Саутгейтом за неправильное произношение его имени

Главный тренер сборной Англии рассказал о курьезной ситуации, которая случилась между ним и наставником «Тоттенхэма» .

Португальский специалист во время своей пресс-конференции назвал Саутгейта «Гэри», однако потом Жозе позвонил и извинился перед наставником сборной Англии.

Моуриньо написал мне сообщение с извинениями. Я знаю, что он и раньше называл меня «Гэри» на пресс-конференциях несколько лет назад.

Но у меня нет проблем со всем этим. Я сказал ему, что есть только один Гарет, с которым он должен справиться [Бэйл], и это игрок, который забьет за него голы в этом году.

В эту страну приезжают тренеры, которые говорят на четырех или пяти языках, как и Моуриньо. Я восхищаюсь тем, что Жозе знает так много языков.