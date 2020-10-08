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Моуриньо извинился перед Саутгейтом за неправильное произношение его имени

08 октября 2020, 10:02

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о курьезной ситуации, которая случилась между ним и наставником «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо.

Португальский специалист во время своей пресс-конференции назвал Саутгейта «Гэри», однако потом Жозе позвонил и извинился перед наставником сборной Англии.

Моуриньо написал мне сообщение с извинениями. Я знаю, что он и раньше называл меня «Гэри» на пресс-конференциях несколько лет назад.

Но у меня нет проблем со всем этим. Я сказал ему, что есть только один Гарет, с которым он должен справиться [Бэйл], и это игрок, который забьет за него голы в этом году.

В эту страну приезжают тренеры, которые говорят на четырех или пяти языках, как и Моуриньо. Я восхищаюсь тем, что Жозе знает так много языков.

Напомним, что ранее у Моуриньо произошёл конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннаром Сульшером.

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dzvinka
dzvinka
08 октября в 12:27, ред.
да там это прощается... особенно тем днарям, которые сидят в англии по 10 лет и все еще говорят на английском как выпускник школы гдето в Индии (и то индус получше справится) - это я про моура говорю))) он такой же переводчик был, как и тренер сейчас - никакой)))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
08 октября в 11:27
Прости меня, дорогой Гэри. Навеки твой, Джозеф.
Loko57
Loko57
08 октября в 11:09
Молодец Жозе и молодец Гарет, не стали раздувать конфликт на пустом месте.
Анпилкин
Анпилкин
08 октября в 10:07
Ещё бы не извинился
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