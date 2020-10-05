Широков — об избиении арбитра: «Проводятся следственные действия»

Экс-хавбек «Зенита» рассказал о ходе уголовного дела об избиении арбитра Никиты Данченкова во время матча любительского турнира.

Дело движется. Проводятся следственные действия. Что со мной случилось в том эпизоде? Эмоциональный порыв. Можно ли было всё уладить до возбуждения дела? Раз не уладили, наверное, нет. Но для того, чтобы уладить, этого должны хотеть обе стороны. Есть ли надежда не доводить дело до суда? Пока предпосылок нет. Пока нет.