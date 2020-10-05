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Широков — об избиении арбитра: «Проводятся следственные действия»

05 октября 2020, 13:11

Экс-хавбек «Зенита» Роман Широков рассказал о ходе уголовного дела об избиении арбитра Никиты Данченкова во время матча любительского турнира.

Дело движется. Проводятся следственные действия. Что со мной случилось в том эпизоде? Эмоциональный порыв. Можно ли было всё уладить до возбуждения дела? Раз не уладили, наверное, нет. Но для того, чтобы уладить, этого должны хотеть обе стороны. Есть ли надежда не доводить дело до суда? Пока предпосылок нет. Пока нет.

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Все комментарии
протон1
протон1
05 октября в 19:10
когда же его уже посадят надоела эта история. посадят. потом как ефремова .. как сел. что ел. вышел как вышел. куда уехал.
kyxy
kyxy
05 октября в 17:45
Можешь дома сидеть ёпт
Серж 5454
Серж 5454
05 октября в 16:14
Молодец Ромка так их да по чаще
ALEX26659
ALEX26659
05 октября в 15:40
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    05 октября в 14:53
    Посидеть надо в камере, тогда и предпосылки к примерению появятся
    Faustello
    Faustello
    05 октября в 14:31
    Широков:
    - что случилось! Вчера кротов, душили душили...)))
    Anisovich
    Anisovich
    05 октября в 14:15
      Болот Сарбанов
      Болот Сарбанов
      05 октября в 13:59
      Начнутся опять адвокатские игры. А так, по мужски, нужно отвечать за свои поступки. У нас уже привыкли, сперва делать, а потом думать.
      mihaluch
      mihaluch
      05 октября в 13:52
      Всё будет по закону.
      ermak6848
      ermak6848
      05 октября в 13:43
      на нары раз публичный человек , а может откупиться -раз был вне себе как один артист спектакль одиночка 8 лет без свободы..
      nikot
      nikot
      05 октября в 13:36
        Q-J-G
        Q-J-G
        05 октября в 13:30
        ...Эмоциональный порыв...

        Эмоциональный порыв, в реалиях сегодняшнего дня, это уверенность в том, что никакого наказания не будет, а если и будет, то только "чисто формально... Это распущенность, которая граничит с беспределом, от безнаказанности...

        ...Но для того, чтобы уладить, этого должны хотеть обе стороны...

        После того, что случилось, что мы увидели на видео, уладить-это из области фантастики, вряд ли, у избитого самым жестоким образом, возникает мысль, о уладить...

        Никаких компромиссов с "беспредельщиком" не должно быть. Отвечать за содеянное по всей строгости закона, получить то, что заслужил. И в назидание другим, чтобы другим неповадно было!
        ОПС
        ОПС
        05 октября в 13:28
        По себе знаю Иногда так берет, что спасу нет, А потом думаешь, что же я натворил...
        shlomo
        shlomo
        05 октября в 13:23
        Это не эмоциональный порыв, это просто хамство...
        Александр Нeвский
        Александр Нeвский
        05 октября в 13:17
        Ну хоть как взрослый человек себя ведёт, не ищет оправданий, слёзы не пускает.
        David Young
        David Young ответ Nevastol (раскрыть)
        05 октября в 13:15
        Час расплаты близок.
        David Young
        David Young
        05 октября в 13:15
        В тюрьме ему место.
        Nevastol
        Nevastol
        05 октября в 13:13, ред.
        Скорее бы тебя, свинью, посадили.
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