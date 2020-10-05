Широков — об избиении арбитра: «Проводятся следственные действия»

Экс-хавбек «Зенита» Роман Широков рассказал о ходе уголовного дела об избиении арбитра Никиты Данченкова во время матча любительского турнира.
Дело движется. Проводятся следственные действия. Что со мной случилось в том эпизоде? Эмоциональный порыв. Можно ли было всё уладить до возбуждения дела? Раз не уладили, наверное, нет. Но для того, чтобы уладить, этого должны хотеть обе стороны. Есть ли надежда не доводить дело до суда? Пока предпосылок нет. Пока нет.
- что случилось! Вчера кротов, душили душили...)))
https://youtu.be/9Led_TEIoBc
- что случилось! Вчера кротов, душили душили...)))
Эмоциональный порыв, в реалиях сегодняшнего дня, это уверенность в том, что никакого наказания не будет, а если и будет, то только "чисто формально... Это распущенность, которая граничит с беспределом, от безнаказанности...
...Но для того, чтобы уладить, этого должны хотеть обе стороны...
После того, что случилось, что мы увидели на видео, уладить-это из области фантастики, вряд ли, у избитого самым жестоким образом, возникает мысль, о уладить...
Никаких компромиссов с "беспредельщиком" не должно быть. Отвечать за содеянное по всей строгости закона, получить то, что заслужил. И в назидание другим, чтобы другим неповадно было!
Эмоциональный порыв, в реалиях сегодняшнего дня, это уверенность в том, что никакого наказания не будет, а если и будет, то только "чисто формально... Это распущенность, которая граничит с беспределом, от безнаказанности...
...Но для того, чтобы уладить, этого должны хотеть обе стороны...
После того, что случилось, что мы увидели на видео, уладить-это из области фантастики, вряд ли, у избитого самым жестоким образом, возникает мысль, о уладить...
Никаких компромиссов с "беспредельщиком" не должно быть. Отвечать за содеянное по всей строгости закона, получить то, что заслужил. И в назидание другим, чтобы другим неповадно было!