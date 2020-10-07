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Жиру — о конфликте с Бензема: «СМИ хотели сделать нас врагами»

07 октября 2020, 11:55

Нападающий «Челси» Оливье Жиру рассказал о конфликте с форвардом «Реала» Каримом Бензема.

Я очень уважаю Бензема. У меня никогда не было споров с ним. СМИ просто хотели, чтобы мы были врагами.

Я жалею о том, что произошло в последние несколько месяцев, но мы оба должны двигаться дальше. Прямо сейчас сборная Франции имеет великолепную команду, в которой много молодых футболистов.

Напомним, что в марте этого года Бензема сравнил Жиру с картингом. При этом себя нападающий «Реала» назвал «Формулой-1».

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
07 октября в 12:46
Умных людей никакое СМИ врагами не сделает...
VAN ARM
VAN ARM
07 октября в 12:17
это как то наигранно))
ДСА
ДСА
07 октября в 12:15
И почти получилось.
beefs
beefs
07 октября в 12:03
они такие, особенно желтые...
Loko57
Loko57
07 октября в 11:59
Сми зло!
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