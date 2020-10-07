Жиру — о конфликте с Бензема: «СМИ хотели сделать нас врагами»

Нападающий «Челси» рассказал о конфликте с форвардом «Реала» .

Я очень уважаю Бензема. У меня никогда не было споров с ним. СМИ просто хотели, чтобы мы были врагами.

Я жалею о том, что произошло в последние несколько месяцев, но мы оба должны двигаться дальше. Прямо сейчас сборная Франции имеет великолепную команду, в которой много молодых футболистов.