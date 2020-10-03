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Массажист Кокорина: «Как я могу иметь отношение к травме? Полный маразм»

03 октября 2020, 16:37

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировал информацию, согласно которой он мог усугубить травму футболиста.

Полный маразм. Я с Сашей работаю много лет, ещё с «Динамо», был с ним в «Сочи». Как я могу иметь какое-то отношение к травме? Кто-то клевещет, не понимаю, кому это нужно. Есть определённые мысли, но стараюсь их отогнать.

1 октября стало известно, что Кокорин пропустит еще две недели. До этого футболист залечивал старое повреждение, но несколько раз выходил на замену в матчах красно-белых.

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Супервайзер
Супервайзер
04 октября в 09:19
Это Дзюба насчёт неправильного массажа Кокорина слух пустил, сам хочет Кокошу помассажировать, соскучился видать, или Азмун надоел)).
cska vperiod
cska vperiod
03 октября в 18:45
Ни в одной команде нет столько разных личных конфликтов.
VAN ARM
VAN ARM
03 октября в 18:34
просто нужна жертва))) сегодня это ты)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 октября в 17:50
Дак я давно говорил, что спартачи метелят его на тренирлвках. А врач с массажистом не лечат.
Такая мстя за зенитовское прошлое .
А у Федуна народных денег как у ду ра ка фантиков, не обеднеет...
Faustello
Faustello
03 октября в 17:21
Спартак без скандала
Как Кокорий без стульчара)))
Loko57
Loko57
03 октября в 17:05
Назревает новый детективный сериал
Сп62
Сп62
03 октября в 17:02
Одной рукой лечит, а другой делает массаж.
Майкл59ru
Майкл59ru
03 октября в 16:53
    STVA 1
    STVA 1 ответ LOpp (раскрыть)
    03 октября в 16:49
    mihaluch
    mihaluch
    03 октября в 16:47
    У Кокорина рецидив старой травмы.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    03 октября в 16:45
    Завтра напишут,что массажист ломал Кокорину ногу одной рукой,а другой в это время,шарил в его шкафчике!
    LOpp
    LOpp
    03 октября в 16:41
    Массажист-то поди газпромовский казачок
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    03 октября в 16:40
    кто то его сливает
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