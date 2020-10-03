Массажист Кокорина: «Как я могу иметь отношение к травме? Полный маразм»

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировал информацию, согласно которой он мог усугубить травму футболиста.
Полный маразм. Я с Сашей работаю много лет, ещё с «Динамо», был с ним в «Сочи». Как я могу иметь какое-то отношение к травме? Кто-то клевещет, не понимаю, кому это нужно. Есть определённые мысли, но стараюсь их отогнать.
1 октября стало известно, что Кокорин пропустит еще две недели. До этого футболист залечивал старое повреждение, но несколько раз выходил на замену в матчах красно-белых.
Такая мстя за зенитовское прошлое .
А у Федуна народных денег как у ду ра ка фантиков, не обеднеет...
Такая мстя за зенитовское прошлое .
А у Федуна народных денег как у ду ра ка фантиков, не обеднеет...
Как Кокорий без стульчара)))
Как Кокорий без стульчара)))