Массажист Кокорина: «Как я могу иметь отношение к травме? Полный маразм»

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03 октября 2020, 16:37

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» , прокомментировал информацию, согласно которой он мог усугубить травму футболиста.

Полный маразм. Я с Сашей работаю много лет, ещё с «Динамо», был с ним в «Сочи». Как я могу иметь какое-то отношение к травме? Кто-то клевещет, не понимаю, кому это нужно. Есть определённые мысли, но стараюсь их отогнать.

1 октября стало известно, что Кокорин пропустит еще две недели. До этого футболист залечивал старое повреждение, но несколько раз выходил на замену в матчах красно-белых.